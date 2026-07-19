من كوتشيس إلى ميسي.. أفضل هدافي كأس العالم بنكهة برشلونة

- يسعى ليونيل ميسي لقيادة الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2026، ويتنافس على جائزة هدّاف البطولة مع كيليان مبابي وهاري كين وجود بيلنغهام، حيث سجل ميسي 8 أهداف حتى الآن. - ميسي يُعد الهدّاف التاريخي لكأس العالم برصيد 21 هدفاً، بالتساوي مع مبابي، ويطمح ليكون سادس لاعب من برشلونة يحقق جائزة هدّاف البطولة، بعد خمسة لاعبين سابقين. - يُعتبر ميسي من أبرز هدّافي برشلونة في كأس العالم عبر ركلات الجزاء، ويطمح لتحقيق لقب هدّاف مونديال 2026، مواصلاً تحطيم الأرقام القياسية.

لا يقتصر سعي النجم المخضرم ليونيل ميسي (39 عاماً)، إلى قيادة منتخب الأرجنتين إلى حسم لقب بطولة كأس العالم 2026، بل يدخل في منافسة شرسة على جائزة هدّاف المسابقة الدولية مع كل من: الفرنسي كيليان مبابي (9 أهداف)، الإنكليزيين هاري كين وجود بيلنغهام (6 أهداف)، بينما سجل النجم الأرجنتيني 8 أهداف.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن ميسي يُعد الهدّاف التاريخي لبطولة كأس العالم، برصيد 21 هدفاً، بالتساوي مع كيليان مبابي، لكن قائد منتخب الأرجنتين يُريد أن يكون سادس لاعب احترف في تاريخ نادي برشلونة يُحقق جائزة هدّاف المسابقة القارية، بعدما سبقه خمسة لاعبين آخرين خلال السنوات الماضية.

وكان المجري الراحل ساندور كوتشيس أول لاعب احترف مع نادي برشلونة وتمكن من حصد جائزة هدّاف لقب بطولة كأس العالم 1954، بعدما استطاع تسجيل 11 هدفاً، فيما جاء قائد منتخب إنكلترا السابق، غاري لينيكر، في المركز الثاني برصيد ستة أهداف في مونديال 1986، وخلفه البلغاري هريستو ستويتشكوف في نسخة 1994 (ستة أهداف).

كما حل الظاهرة رونالدو في المركز الرابع بجدول ترتيب أحد النجوم الذين لعبوا مع نادي برشلونة، بعدما تمكن من إحراز ثمانية أهداف في بطولة كأس العالم 2002، التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان، فيما جاء مهاجم منتخب إسبانيا السابق ديفيد فيا خامساً، بعدما استطاع تسجيل خمسة أهداف في مونديال 2010، الذي توج به "لاروخا".

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن ميسي يُعد أحد أكثر النجوم، الذين مروا على تاريخ نادي برشلونة تسجيلاً للأهداف عبر ركلات الجزاء في بطولات كأس العالم، بعدما فعلها ضد السعودية، هولندا، كرواتيا وفرنسا، لكنه يطمح الآن إلى حصد لقب هدّاف مونديال 2026، بعدما واصل هوايته في تحطيم الأرقام القياسية.