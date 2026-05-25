من كتالونيا إلى نابولي.. كرة القدم العالمية تواصل دعم فلسطين

- مباراة ودية تضامنية: سيواجه منتخب نجوم فلسطين منتخب نجوم نابولي في مباراة ودية على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في نابولي، بتنظيم من سفارة فلسطين في إيطاليا وشركة "ساكسام"، لتعزيز التضامن مع القضية الفلسطينية. - مشاركة متنوعة: يضم منتخب فلسطين لاعبين قدامى ولاعبات من المنتخب الوطني للسيدات ولاعبي الفئات السنية، بينما يضم منتخب نابولي لاعبين سابقين وشخصيات عامة إيطالية. - دعم مستمر للقضية الفلسطينية: تأتي المباراة ضمن سلسلة مواجهات تهدف لدعم القضية الفلسطينية، مثل مباراة منتخب فلسطين ضد كتالونيا ومباراة سيدات فلسطين ضد نادي بوهيميان الأيرلندي.

سيكون منتخب نجوم فلسطين على موعد مع مباراة ودية ذات طابع تضامني وخيري، والتي ستقام أمام منتخب نجوم نابولي على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في مدينة نابولي، في 29 مايو/أيار الجاري، وذلك بتنسيق مع سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا.

وبحسب بيان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الأحد، تأتي هذه المشاركة بدعوة من شركة "ساكسام" الإيطالية، حيث يضم منتخب نجوم فلسطين، مجموعة من اللاعبين القدامى، إلى جانب عدد من لاعبات المنتخب الوطني للسيدات ولاعبي منتخبات الفئات السنية، فيما يضم منتخب نجوم نابولي مجموعة من اللاعبين السابقين والشخصيات العامة الإيطالية. وتحمل هذه المباراة أبعاداً إنسانية ورياضية، تهدف إلى تعزيز رسائل التضامن والتعاطف مع القضية الفلسطينية من خلال كرة القدم.

الكرة العالمية ودعم فلسطين

وتأتي هذه المواجهة في سلسلة العديد من المباريات التي كان الهدف منها دعم القضية الفلسطينية، ففي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واجه منتخب فلسطين الأول منتخب كتالونيا على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي "مونتجويك"، في مواجهة وصفها الاتحاد الكتالوني بأنها "مباراة جاءت تعبيراً عن الأخوّة الرياضية والالتزام الاجتماعي، لتبرز أيضاً دور كرة القدم كأداة للوحدة والتضامن وإبراز القضايا على الساحة الدولية". وفي مايو/أيار 2023، كان منتخب سيدات فلسطين على موعد مع ذكرى تاريخية لن تنسى، عندما لعب مباراة ودية مع نادي بوهيميان الأيرلندي، في أول مباراة لمنتخب فلسطيني في قارة أوروبا، والتي شهدت أجواء تضامنية واسعة من الشعب الأيرلندي مع القضية الفلسطينية.