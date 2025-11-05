- فشل مانشستر يونايتد بقيادة روبين أموريم في تحقيق خمسة انتصارات متتالية بعد تعادله مع نوتنغهام فورست، وهو إنجاز لم يتحقق منذ فبراير 2024 تحت قيادة إريك تين هاغ، مما أثار تحدياً طريفاً بين الجماهير. - تسلط المقارنات الضوء على صعوبة تحقيق خمسة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي، حيث نجح بيب غوارديولا بسرعة مع مانشستر سيتي، بينما استغرق مدربون آخرون مثل أرتيتا وكلوب وقتاً أطول. - يُعد روبن أموريم الاستثناء بين مدربي مانشستر يونايتد بعد فيرغسون، حيث لم يحقق خمسة انتصارات متتالية في الأشهر الستة الأولى، رغم الاستثمارات الكبيرة.

فشل نادي مانشستر يونايتد بقيادة المدرب البرتغالي روبين أموريم (40 سنة)، في تحقيق خمسة انتصارات متتالية للمرة الأولى منذ فبراير/شباط 2024 حين نجح في ذلك تحت قيادة مدربه السابق الهولندي إريك تين هاغ، وجاء الإخفاق هذه المرة بعد تعادل تشكيلة المدرب البرتغالي روبن أموريم مع نوتنغهام فورست (2-2) يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويأتي هذا التعثر في وقت تُسلّط فيه المقارنات الضوء على نتائج أبرز مدربي البريمييرليغ، وعلى رأسهم المدير الفني لمانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، الذي حقق هذا الإنجاز بسرعة لافتة في بداية مشواره مع السماوي. وفي هذا الإطار، سلّطت صحيفة ذا صن البريطانية، أول أمس الاثنين، الضوء على مقارنة تكشف مدى صعوبة تحقيق خمسة انتصارات متتالية بين مدربي البريمييرليغ منذ رحيل المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرغسون، بمن فيهم غوارديولا وكلوب ومورينيو وأرني سلوت. وقد أثار هذا الواقع تحدياً طريفاً بين الجماهير، إذ قرر أحد مشجعي الشياطين الحمر، المعروف باسم "ذا يونايتد ستراند"، عدم قص شعره حتى ينجح فريقه في الوصول إلى هذا الرقم، ليضطر الآن إلى تأجيل موعد حلاقته مرة أخرى بعد التعادل الأخير.

وأضافت الصحيفة أن الفوز بخمس مباريات متتالية في كل المسابقات ليس بالأمر السهل، وذلك بعدما قامت بمراجعة سجل أبرز مدربي البريمييرليغ لمعرفة كم استغرق كل واحد منهم ليحقق الإنجاز منذ تعيينه، ولم يكن مفاجئاً أن الاستثناء الوحيد من صعوبة هذا التحدي هو مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، فقد انطلق الإسباني بقوة عند توليه تدريب الفريق السماوي في عام 2016، وحقق خمسة انتصارات متتالية خلال أول 15 يوماً فقط في منصبه، وجاء ذلك ضمن سلسلة مذهلة من عشرة انتصارات متتالية استمرت حتى أواخر سبتمبر/أيلول قبل أن تتوقف المسيرة المثالية لكتيبة غوارديولا.

أما الإسباني ميكيل أرتيتا فقد احتاج عامين كاملين ليصل إلى خمسة انتصارات متتالية، إذ تولى تدريب أرسنال في 26 ديسمبر/كانون الأول 2019، وحقق الرقم المطلوب بعد 731 يوماً بالضبط، وبالنسبة لحامل اللقب ليفربول، احتاج أقل من ثلاثة أشهر منذ بداية الموسم لتحقيق خمسة انتصارات متتالية تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت خلال موسم التتويج الأخير، ضمن سلسلة من ثماني مباريات فاز بها الفريق بين شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، وشملت انتصارين في دوري أبطال أوروبا.

واحتاج المدرب السابق لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، ما يقارب عاماً كاملاً ليصل إلى خمسة انتصارات متتالية مع "الريدز" للمرة الأولى، وبالتحديد من العاشر من سبتمبر/أيلول وحتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2016، وحقق الإنجاز ذاته كل من الإنكليزي إيدي هاو مع نيوكاسل يونايتد، والنمساوي أوليفر غلاسنر رفقة فريق كريستال بالاس، والإسباني أوناي إيمري مع تشكيلة أستون فيلا، ما يعكس صعوبة الثبات على نسق الانتصارات المتتالية لأندية البريمييرليغ.

أما بالنسبة لمدربي مانشستر يونايتد بعد عهد فيرغسون، فيُعد روبن أموريم الاستثناء الوحيد الذي لم ينجح حتى الآن في تحقيق خمسة انتصارات متتالية، بل يُعد أيضاً المدرب الوحيد منذ فيرغسون الذي عجز عن بلوغ هذا الرقم خلال الأشهر الستة الأولى من توليه المهمة، ورغم الأموال الطائلة التي أُنفقت لتدعيم تشكيلته، فإن فريقه لا يزال يفتقر إلى الجودة والانسجام مقارنة بالنسخ السابقة التي دربها أسلافه على مقعد "الشياطين الحمر".

وكان المدرب الأسرع تحقيقاً لهذا الإنجاز في مانشستر يونايتد هو النرويجي أولي غونار سولشاير، الذي وصل إلى خمسة انتصارات متتالية خلال 15 يوماً فقط من أول مباراة له مدرباً مؤقتاً، وجاء الهولندي لويس فان خال ثانياً بعد 114 يوماً، يليه البريطاني ديفيد مويز (131 يوماً)، ثم البرتغالي جوزيه مورينيو (134 يوماً)، وأخيراً تين هاغ (146 يوماً)، ومن المفارقات أن السير أليكس فيرغسون كان آخر مدرب لفريق اليونايتد قبل أموريم يفشل في تحقيق خمسة انتصارات متتالية خلال عامه الأول، إذ استغرق 462 يوماً ليصل إلى هذا الرقم.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن أموريم تولى قيادة اليونايتد في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وبعد التعادل مع نوتنغهام فورست، فإن أقرب موعد يمكن للفريق أن يحقق فيه خمسة انتصارات متتالية هو الثامن من ديسمبر/كانون الأول القادم، وإذا تمكن رفاق البرازيلي كاسيميرو من الفوز على توتنهام هوتسبيرز وإيفرتون وكريستال بالاس وويستهام يونايتد وولفرهامبتون، فسينتهي التحدي الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، وسيكون أموريم حينها قد احتاج 410 أيام منذ أول مباراة له ليحقق أخيراً هذا الإنجاز مع مانشستر يونايتد.