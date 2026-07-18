- شهد التحكيم العربي تطوراً ملحوظاً في تاريخ كأس العالم، بدءاً من المصري يوسف محمد في 1934، وصولاً إلى الأردني أدهم مخادمة كحكم رابع في نهائي 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا. - برزت لحظات تاريخية مثل إدارة المغربي سعيد بلقولة لنهائي 1998، ومشاركة السوري جمال الشريف في ثلاث نسخ متتالية، بالإضافة إلى اللحظة الشهيرة لمارادونا مع الحكم التونسي علي بن ناصر في 1986. - تزايد عدد الحكام العرب في المونديال، حيث شهدت نسخة 2002 مشاركة 10 حكام، بينما تراجع العدد في 2006 و2010، ليعود للارتفاع في 2018 و2022.

يحضر الأردني أدهم مخادمة (39 عاماً) في نهائي كأس العالم 2026 بصفته حكماً رابعاً خلال القمة بين الأرجنتين وإسبانيا على ملعب ميتلايف، بينما سيكون القطري خميس المري ضمن طاقم حكام الفيديو المساعد "VAR"، فكيف كان تاريخ الصافرة العربية تاريخياً في نسخ المونديال السابقة؟

عرف التحكيم العربي تطوراً لافتاً على مرّ السنوات، فقد بدأ رحلته الأولى عام 1934 من بوابة المصري يوسف محمد الذي كان حكم راية، قبل أن يسجل مواطنه علي قنديل اسمه بأحرف ذهبية كونه أدار مواجهة بصفته حكم ساحة في مونديال 1966، ليعود في نسخة 1970 ويعيش لحظات عصيبة خلال مباراة المكسيك والسلفادور.

ولم تغب بعدها شمس التحكيم العربي عن المونديال، فبرز السوري فاروق بوظو في نسخة 1982 التي عرفت مشاركة ثلاثة حكام عرب للمرة الأولى، بينما كان الحدث الأبرز في كأس العالم 1986، اللحظة التي خادع فيها دييغو أرماندو مارادونا الحكم التونسي علي بن ناصر حين سجل بيده هدفاً في مرمى إنكلترا، كما برز يومها السوري جمال الشريف (الخبير التحكيمي حالياً في العربي الجديد) الذي واصل حضوره حتى أصبح أول حكم آسيوي يدير مواجهات في ثلاث نسخ متتالية برصيد ست مباريات.

كرة عربية الحكم أدهم مخادمة يمثّل الأردن في نهائي كأس العالم

وكانت قمة مجد الصافرة العربية في نهائي مونديال 1998 بين فرنسا والبرازيل في باريس، يوم اختار فيفا المغربي سعيد بلقولة ليكون أول حكم عربي يُدير المواجهة النهائية، وكانت أبرز اللقطات حينما وجّه بطاقة حمراء للمدافع الفرنسي الشهير مارسيل ديساييه، رغم خسارة السامبا بثلاثية نظيفة.

كما برز في تلك النسخة أيضاً الإماراتي علي بوجسيم والمصري جمال الغندور، لتشهد نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان اختيار 10 حكام عرب، لتتراجع بشكلٍ لافت النسبة في 2006 و2010 باقتصارها على اسم واحد فقط، هو المصري عصام عبد الفتاح في 2006، والسعودي خليل الغامدي في 2010، بينما عرف مونديال 2014 حضور الجزائري جمال حيمودي والبحريني نواف شكر الله، لترتفع لاحقاً إلى 5 في روسيا 2018، ثم 3 حكّام ساحة في قطر 2022 إلى جانب 7 مساعدين و3 حكام لتقنية فيديو الحكم المساعد.