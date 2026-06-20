من "عدو" إلى زميل.. نجم ريال مدريد السابق ينضم إلى فريق ميسي

- يقترب كاسيميرو، نجم ريال مدريد السابق، من الانضمام إلى إنتر ميامي في الدوري الأميركي، حيث سيلعب بجانب ليونيل ميسي، بعد أن كانا خصمين في مواجهات برشلونة وريال مدريد التاريخية. - الصحافي فابريزيو رومانو أكد اقتراب كاسيميرو من الانتقال إلى إنتر ميامي، حيث سيلعب مع نجوم مثل ميسي وسواريز وبوسكيتس، بعد صراعات قوية معهم على أرض الملعب. - إنتر ميامي اتفق شفهياً مع كاسيميرو لإتمام الصفقة، رغم انشغاله مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2026، حيث حقق أربع نقاط في المجموعة الثالثة.

اقترب نجم نادي ريال مدريد الإسباني السابق، البرازيلي كاسيميرو، من الانتقال إلى بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم لتمثيل نادي إنتر ميامي واللعب إلى جانب النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعد أن كان اللاعبان بمثابة عدوَّين على أرض الملعب بسبب صراع ناديي برشلونة والنادي الملكي التاريخي.

ونشر الصحافي الإيطالي المختص بالميركاتو، فابريزيو رومانو، السبت، معلومات تُشير إلى اقتراب النجم البرازيلي، كاسيميرو، من الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأميركي، الذي يضمُّ في صفوفه نجوماً سبق أن واجههم كاسيميرو مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس ورودريغو دي بول، حيثُ من المتوقع أن يلعب إلى جانبهم بعد أن كان يدخل في صراعات قوية على أرض الملعب لقطع الكرة من أمامهم.

وبحسب المعلومات فإن نادي إنتر ميامي اتفق شفهياً مع كاسيميرو من أجل إتمام الاتفاق رسمياً خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً مع انشغال نجم نادي ريال مدريد السابق مع المنتخب البرازيلي في بطولة كأس العالم 2026، وهو الذي خاض أول مباراتين لمنتخب السامبا في المونديال أمام كل من المغرب (1-1) ثم هايتي (3-صفر)، ليُحقق أربع نقاط في المجموعة الثالثة.

ولطالما كان كاسيميرو بمثابة العدو الشرس على أرض الملعب في مواجهة نجوم نادي إنتر ميامي الذين سيلعب معهم بنسبة كبيرة في الموسم المقبل، إذ كان يدخل في صراعات ثنائية قاسية لمحاولة إيقاف ميسي، وأحياناً يرتكب عرقلات قاسية بحق "البولغا" تتسبب بفوضى بين اللاعبين على أرض الملعب، كما تنافس مع بوسكيتس من أجل زعامة خط الوسط لسنوات وسنوات، في حين شهدت الثنائية مع المهاجم الأوروغواياني، لويس سواريز، الكثير من التشنجات والتدافع الشرس من أجل الحصول على الكرة.