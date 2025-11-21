من ظهور حكيمي إلى رهان بالوتيلي... "السكوتر" بطل لقطات النجوم

- تألق النجم المغربي أشرف حكيمي في حفل جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، حيث تسلم الجائزة من رئيسي "فيفا" و"كاف" رغم إصابته، مستخدمًا دراجة "سكوتر" للتنقل على المسرح. - دراجات "السكوتر" كانت محور العديد من المواقف الطريفة، مثل رهان ماريو بالوتيلي في نابولي، حيث دفع لرجل لإسقاط دراجته في البحر مقابل ألفي يورو. - واجه لاعب مانشستر يونايتد، أماد ديالو، موقفًا محرجًا في ماليزيا عندما تعذر عليه دفع تكلفة استخدام "السكوتر" الكهربائي، مما استدعى مساعدة محلية.

صنع النجم المغربي أشرف حكيمي (27 عاماً) الحدث، خلال حفل جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف". وتسلم حكيمي، الذي يعاني من الإصابة حالياً، الجائزة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس كاف، بعدما تنقل داخل المسرح بواسطة دراجة "سكوتر".

هذا النوع من الدراجات كان بطلاً للكثير من اللقطات المرتبطة بنجوم كرة القدم قبل حكيمي نجم باريس سان جيرمان. ففي وقت سابق، دخل صاحب متجر بمدينة نابولي، في رهان غير اعتيادي مع المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي. وبحسب تقرير موقع "غول"، فالمهاجم المثير للجدل دفع لرجل مبلغ ألفي يورو، مقابل قيادة دراجته وسقوطها في البحر، ليوافق الرجل فوراً، وينطلق بالدراجة من الرصيف ويسقط بها داخل البحر، وسط ضحكات الحاضرين. وقال لاحقاً للصحافيين: "دراجتي لم تكن تتجاوز قيمتها 600 يورو أساساً"، محتفلاً بالربح السريع الذي حققه، بعد التزام بالوتيلي بوعده ودفع المبلغ فوراً.

وفي شهر مايو/أيار الماضي، واجه لاعب مانشستر يونايتد، أماد ديالو (22 عاماً)، مشكلة مفاجئة، مع وسائل النقل المحلية في ماليزيا. وخرج ديالو رفقة زميليه أليخاندرو غارناتشو وآيدن هيفن في جولة سياحية قصيرة داخل المدينة. وركب الثلاثي "سكوتر" كهربائياً، وهم يرتدون ملابس تدريب يونايتد، للاستمتاع بجولة سريعة، لكن الرحلة تحولت إلى موقف محرج، بحسب تقرير صحيفة "ذان صن"، بعدما واجه اللاعبون مشكلة في دفع تكلفة الاستخدام عبر التطبيق. وانتشر مقطع مصوَّر على "تيك توك" يُظهر أحد السكان المحليين، وهو يساعد ديالو وزملاءه في إتمام عملية الدفع. وظهر ديالو وهو يسلّم هاتفه لأحد المشجعين، بينما استغل آخرون الموقف لالتقاط صور مع غارناتشو وهيفن.