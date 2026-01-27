- تألق محمد صلاح في الدوري الإنجليزي مع ليفربول بتسجيله خمسة أهداف وأربع تمريرات حاسمة، بينما برز إيلان قبال وسفيان ديوب في الدوري الفرنسي مع باريس إف سي ونيس على التوالي. - في الدوري الألماني، تألق محمد الأمين عمورة مع فولفسبورغ، ورفيق بلغالي في الدوري الإيطالي مع هيلاس فيرونا رغم غيابهما بسبب كأس أمم أفريقيا والإصابة. - في الدوري الهولندي، لفت إسماعيل صيباري الأنظار مع أيندهوفن، بينما تألق أنيس حاج موسى مع فاينورد، وفي الدوري البرتغالي، تألق يانيس بقراوي مع إشتوريل برايا.

شهدت منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى بروز ثمانية نجوم عرب استطاعوا ترك بصماتهم مع أنديتهم خلال مشاركتهم في المواجهات ضد منافسيهم في الموسم الحالي بفضل أهدافهم أو تمريراتهم الحاسمة، ما جعلهم محط أنظار الجماهير الرياضية.

ويُعد مهاجم نادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح (33 عاماً)، أحد أبرز النجوم العرب الأكثر تأثيراً في منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى، بعدما استطاع تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه بـ"البريمييرليغ"، بالإضافة إلى إعطاء أربع تمريرات حاسمة، رغم غيابه عن العديد من المواجهات الهامة، بسبب مشاركته مع "الفراعنة"، الذين وصلوا إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، وخاض أيضاً مباراة تحديد المركز الثالث في المسابقة القارية، قبل عودته مرة أخرى إلى صفوف "الريدز".

من جهته، يُعتبر النجم الجزائري إيلان قبال (27 عاماً)، أحد أبرز النجوم العرب في منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما لعب برفقة ناديه باريس إف سي، واستطاع تسجيل سبعة أهداف وتقديم أربع تمريرات حاسمة، الأمر الذي جعل فريقه يحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب المسابقة المحلية، التي عاد إليها النادي مرة أخرى بعد غياب طويل.

كما يظهر في منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم أيضاً النجم المغربي سفيان ديوب (25 عاماً)، الذي يلعب برفقة نادي نيس، وفرض نفسه أحد نجوم التشكيلة الأساسية مع فريقه، بعدما نجح في تسجيل سبعة أهداف وقدّم تمريرة حاسمة خلال المواجهات التي شارك فيها، ما جعل ناديه يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب المسابقة المحلية التي يطمح فيها "أسد الأطلس" إلى مواصلة تقديم المزيد من العروض الرائعة حتى يتقدم في الترتيب من أجل محاولة حجز إحدى البطاقات المؤهلة إلى المسابقات القارية في الموسم القادم.

بدوره، واصل النجم الجزائري محمد الأمين عمورة (25 عاماً)، تألقه برفقة نادي فولفسبورغ في منافسات الدوري الألماني بالموسم الحالي، بعدما أحرز سبعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، لكن الفريق تعرض لضربة موجعة للغاية بسبب غياب مُهاجمه عن المشاركة في المواجهات نتيجة خوضه بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الأخيرة برفقة "محاربي الصحراء"، ليتراجع الفريق في جدول ترتيب "البوندسليغا" إلى المركز الـ12.

ونذهب إلى منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي قدّمت لنا نجماً عربياً تألق منذ بداية الموسم الحالي برفقة نادي هيلاس فيرونا، وهو الجزائري رفيق بلغالي (23 عاماً)، الذي استطاع تسجيل هدفين رغم لعبه في خط الدفاع، إلا أنه غائب عن المشاركة في المواجهات بالفترة الحالية نتيجة إعلان فريقه إصابته على مستوى الكاحل وسيخضع لعلاج طبي في بلجيكا، إلا أن الغريب كان بيان فريقه الذي لم يُعلن متى تعرض "محارب الصحراء" للإصابة، وبخاصة أنه شارك خلال بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، وعند عودته لم يلعب مواجهات هامة ضد بولونيا، كريمونيزي وأودينيزي في "الكالتشيو".

وعلى مستوى منافسات الدوري الهولندي لكرة القدم، فإن العديد من النجوم العرب يلعبون برفقة الأندية المحلية، إلا أن هناك لاعبين تمكنا من خطف الأنظار وبقوة إليهما، وهما المغربي إسماعيل صيباري (24 عاماً)، مع أيندهوفن، والجزائري أنيس حاج موسى (23 عاماً)، الذي يحترف ضمن صفوف فاينورد، الذي يطمح إلى حجز أحد المقاعد المؤهلة إلى المسابقات القارية في الموسم القادم.

ورغم أن إسماعيل صيباري غاب عن نادي أيندهوفن لمدة شهر كامل بسبب مشاركته برفقة منتخب المغرب في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الأخيرة، التي وصل فيها إلى المواجهة النهائية وخسرها أمام منتخب السنغال بهدف نظيف، إلا أن صاحب الـ24 عاماً استطاع لفت أنظار الجماهير الرياضية إليه وبشدة بسبب أرقامه المميزة في منافسات الدوري الهولندي لكرة القدم، بعدما تمكن من تسجيل تسعة أهداف وتقديم أربع تمريرات حاسمة لرفاقه.

أما نجم منتخب الجزائر أنيس حاج موسى، الذي قدّم الأداء الرائع برفقة "محاربي الصحراء" في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، فإنه يُعد أحد أبرز نجوم نادي فاينورد في منافسات الدوري الهولندي لكرة القدم هذا الموسم بسبب الأداء الكبير الذي يقدمه في كل مواجهة يلعبها، وبخاصة أن صاحب الـ23 عاماً تمكن من إحراز ستة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة، جعلت فريقه يحل في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة المحلية، التي تعد من أبرز الدوريات الأوروبية.

ونختم مع النجم المغربي يانيس بقراوي (24 عاماً)، الذي يلعب في صفوف نادي إشتوريل برايا، وتمكن في الموسم الحالي من خطف الأنظار إليه في أحد أبرز الدوريات الأوروبية الكبرى بسبب قدرته على تسجيل الكثير من الأهداف. واستطاع بقراوي إحراز 13 هدفاً وقدّم تمريرة حاسمة، جعلته يحل في المركز الثالث في قائمة هدّافي الدوري البرتغالي لكرة القدم، بالإضافة إلى مساهمته في جعل فريقه يحل في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة المحلية، ويطمح إلى قيادتهم صوب حجز إحدى البطاقات المؤهلة إلى المسابقات القارية في الموسم القادم.