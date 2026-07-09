من شواطئ غزة إلى "ضمير الإنسانية".. رسالة وفاء للمدرب حسام حسن

- تلقى حسام حسن، مدرب منتخب مصر، رسالة تقدير من أهالي غزة بعد خروج فريقه من كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين، حيث كتبوا اسمه على شاطئ غزة مع عبارة "ضمير الإنسانية" تقديراً لمواقفه الإنسانية. - نشر أهالي غزة صورة لحسام حسن مرتدياً علم فلسطين، مع الأعلام المصرية والفلسطينية، مشيرين إلى موقفه ضد العنصرية خلال مباراة الأرجنتين. - حسام حسن دعا مراراً لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين، مطالباً الإعلام والجماهير بدعمهم وتقديم المساعدة لهم في ظل الأوضاع الصعبة.

تلقى مدرب منتخب مصر، حسام حسن (59 عاماً)، رسالة خاصة من شواطئ قطاع غزة، بعدما ودع رفاق القائد محمد صلاح منافسات بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في أميركا وكندا والمكسيك، على يد منتخب الأرجنتين، الذي انتصر بصعوبة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور الـ16 في المسابقة الدولية.

ونشرت قنوات الكاس القطرية على حسابها في منصة إكس، اليوم الخميس، تسجيلاً مصوراً يُظهر بعض أهالي قطاع غزة، وهم يكتبون اسم مدرب منتخب مصر حسام حسن بالخط العريض، مع جملة "ضمير الإنسانية"، في رسالة واضحة على تصريحات المدير الفني القوية، التي قام بتذكير العالم بالمأساة التي حصلت للفلسطينيين في أثناء حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي.

بعيدا عن الملاعب من حسام حسن إلى حكيمي.. رحلة إشارة "X" في ملاعب الرياضة وكرة القدم

كما وضع الأهالي صورة لمدرب منتخب مصر، وهو يرتدي علم فلسطين، بالإضافة إلى وضع الأعلام المصرية والفلسطينية في الإطار نفسه، بالإضافة إلى حرصهم على التقاط صورة مع هذا العمل الفني، وهم يقومون بإشارة "لا للعنصرية" التي قام بها حسام حسن في الدقائق الأخيرة من مباراة الأرجنتين.

يذكر أن مدرب منتخب مصر حسام حسن، قد سلّط الضوء في أكثر من مناسبة على معاناة الشعب الفلسطيني، وطالب وسائل الإعلام العالمية والصحافيين وجماهير الرياضة بضرورة تذكر ما يحدث في تلك البقعة الجغرافية من العالم، مُطالباً الجميع بضرورة العمل على تقديم المساعدة، ورسم السعادة على وجوه المدنيين الأبرياء، الذين عاشوا ويلات حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي.