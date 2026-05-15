- تشافي سيمونز، جناح منتخب هولندا ونادي توتنهام، سيغيب عن كأس العالم 2026 بسبب إصابة في الرباط الصليبي، مما يتطلب جراحة وتأهيل لمدة ستة أشهر، وفقًا لصحيفة ماركا. - قائمة الغائبين عن المونديال تشمل أيضًا رودريغو من ريال مدريد، سامو أوموروديون من بورتو، هوغو إيكيتيكي من فرنسا، وتير شتيغن من ألمانيا، بسبب إصابات خطيرة. - إصابات أخرى تشمل تاكومي مينامينو من اليابان، إيدير ميليتاو من البرازيل، جاك غريليش من إنجلترا، فيتوري روكي من بالميراس، وسيرج غنابري من بايرن ميونخ، مما يعقد مهمة المدربين في تشكيل فرقهم.

انضمّ جناح منتخب هولندا ونادي توتنهام الإنكليزي، تشافي سيمونز (23 عاماً)، إلى قائمة النجوم الذين سيغيبون عن بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بعدما تعرض لإصابة خطرة في المواجهة، التي لعبها ضد وولفرهامبتون، ضمن منافسات "البريمييرليغ".

ولن يتمكّن تشافي سيمونز من خوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، مع منتخب هولندا، بسبب تعرضه إلى إصابة في الرباط الصليبي، الأمر الذي سيجعله يخضع لعملية جراحية، ودخوله في مرحلة التأهيل الطبي، التي تحتاج لفترة مدتها ستة أشهر، ما يجعل نجم توتنهام يتعرض لضربة موجعة للغاية، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية.

ودخل تشافي سيمونز قائمة النجوم، الذين سيغبون عن بطولة كأس العالم 2026، إذ سبقه مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، البرازيلي رودريغو، الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي، وخضع لعملية جراحية، ما يجعله خارج قائمة المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، الذي يبحث عن اختيار كتيبة قادرة على المنافسة في المونديال المقبل.

كما تعرض النجم الشاب، سامو أوموروديون، لضربة موجعة، بعدما أصيب في شهر فبراير/شباط الماضي مع ناديه بورتو، وخضع لعملية جراحية، ستبعده عن منتخب إسبانيا في مونديال 2026، فيما تبخرت أحلام الموهبة الفرنسية، هوغو إيكيتيكي، الذي لن يشارك مع "الديوك" في بطولة كأس العالم، بسبب إصابته في وتر أخيل خلال خوضه المواجهة ضد باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، في حين لن يكون حارس المرمى، مارك أندريه تير شتيغن، مع منتخب ألمانيا في المسابقة الدولية، نتيجة خضوعه لعملية جراحية، عقب الإصابة التي لحقت به أثناء عمليات الإحماء مع فريق جيرونا.

بدوره، لن يشارك تاكومي مينامينو مع منتخب اليابان في بطولة كأس العالم، بعدما تعرض لإصابة في الرباط الصليبي في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما انضم النجم البرازيلي، إيدير ميليتاو، إلى قائمة الغائبين عن المونديال، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع ناديه ريال مدريد مؤخراً، في حين انتهى موسم الإنكليزي، جاك غريليش، الذي تعرض إلى كسر خطير في قدمه اليسرى بشهر فبراير/شباط المنصرم.

من جهته، تعرض الموهبة البرازيلية، فيتوري روكي، إلى إصابة خطرة للغاية، مع نادي بالميراس، الأمر الذي سيجعله يغيب عن تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي في بطولة كأس العالم القادمة، ما يجعل مهمة الجهاز الفني صعبة للغاية، نتيجة الإصابات الخطرة التي لحقت بلاعبي " السيليساو" مع فرقهم في الموسم الجاري، فيما انضم الألماني سيرج غنابري إلى قائمة النجوم الذين لن يشاركوا في المونديال، عقب إصابته الخطرة مع بايرن ميونخ.