من سيكون مدرب تونس القادم؟ "العربي الجديد" يكشف الكواليس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، أمس الأحد، رسمياً، إقالة المدرب سامي الطرابلسي، وكامل أعضاء الجهاز الفني لمنتخب تونس الأول، وذلك بعد المشاركة المخيبة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والخروج من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام منتخب مالي بركلات الترجيح.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد"، الاثنين، فإنّ المدرب القادم للمنتخب التونسي سيكون أجنبياً، إذ قرّر المكتب التنفيذي رسمياً الرجوع إلى مدرسة التدريب الأوروبية، بعد سنوات طويلة من الغياب، إذ كان المدير الفني الفرنسي آلان جيريس، آخر أجنبي قاد منتخب تونس الأول، تحديداً في عام 2019، وبلغ حينها الدور نصف النهائي لكأس أمم أفريقيا في مصر.

وبحسب المصدر نفسه، فإنّ أعضاء الاتحاد التونسي باتوا مقتنعين بأن الظرف الحالي لا يسمح مرة أخرى بترسيم المدرب المحلي، رغم الظروف المادية الصعبة التي تعيشها الجهة المشرفة على اللعبة في البلاد، وهو السبب الرئيسي الذي دفع المسؤولين إلى الاستغناء عن فكرة التعاقد مع أجنبي خلال السنوات الماضية.

وكشف مصدر مقرب من الاتحاد، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أنّهم سيعوّلون أساساً على المنحة المادية الكبيرة التي سيقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للاتحاد التونسي، نتيجة تأهل المنتخب إلى بطولة كأس العالم 2026، وهو ما سيستغله الاتحاد التونسي لتمويل صفقة التعاقد مع الجهاز الفني الجديد، المتوقع الإعلان عنه في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المتحدث لـ"العربي الجديد"، أنّ الاتحاد التونسي مستعد لتوفير قيمة 100 ألف يورو للمدرب القادم، وسط تسريبات من الكواليس تفيد بأنّ المدير الفني الذي سيقود تونس في المرحلة القادمة سيكون من الطراز الرفيع ويملك خبرة كبيرة، مشيراً إلى أنّ كل أعضاء الجهاز الفني الجديد سيكونون من جنسيات أجنبية.

وينتظر الاتحاد التونسي، حسب المصدر نفسه، عقد اجتماع طارئ مع وزارة الشباب والرياضة في البلاد، يوم الأربعاء، للنظر في إمكانية الحصول على تمويلات إضافية من الوزارة لدعم صفقة المدرب الجديد، ما سيكون حاسماً لتحديد هوية المرشحين لقيادة المنتخب، قبل الدخول في مرحلة المفاوضات.