من سيكون "الحصان الأسود" لمونديال الناشئين في قطر؟ مشجعون يجيبون

- رشح المشجعون العرب منتخب المغرب كـ"الحصان الأسود" في مونديال الناشئين بقطر، بفضل نتائجه المميزة وشخصيته البطولية، رغم تعثره في المباراة الأولى. - يعتبر منتخب قطر مرشحاً قوياً بفضل مدربه الإسباني ألفارو ميخيا ومواهبه الشابة من أكاديمية أسباير، مع دعم جماهيري كبير، بعد أدائهم الجيد ضد إيطاليا. - تونس والسعودية أيضاً ضمن المرشحين، حيث حقق "نسور قرطاج" فوزاً كبيراً في مباراتهم الأولى، بينما يملك السعوديون فرصة للتقدم في البطولة.

تحدث عدد من المشجعين إلى "العربي الجديد"، من أجل الكشف عن رأيهم حول هوية المنتخب العربي، الذي سيكون الحصان الأسود في بطولة مونديال الناشئين، التي تقام في قطر حتى السابع والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

ورشح العديد من المشجعين العرب أن يكون منتخب المغرب هو "الحصان الأسود"، في مونديال الناشين، كونه حقق نتائج جيدة للغاية قبل انطلاق المسابقة الدولية، فيما ظهر اسم منتخب مصر تحت 17 عاماً، الذي يمتلك عدداً من المواهب، التي استعرضت قوتها الهجومية الضاربة في المواجهة الأولى بالمسابقة الدولية.

من جهتهم، أكد بعض المشجعين أن فرص المنتخبات العربية متساوية، حتى يكون أحدها "الحصان الأسود"، وبخاصة أن هناك ستة فرق مشاركة في مونديال الناشئين، لكن معظمهم اعتبروا أن الكرة المغربية تمر بفترة مزدهرة خلال السنوات الماضية، ولديها شخصية البطل، رغم الكبوة التي حصلت لكتيبة المدرب نبيل باها في المباراة الأولى، لكنها قادرة على العودة وبقوة.

على المقلب الآخر، رأى بعض المشجعين أن منتخب قطر لديه الفرصة الكاملة حتى يكون "الحصان الأسود" في مونديال الناشئين، كونه يمتلك كل المقومات، أبرزها المدرب الإسباني، ألفارو ميخيا، نجم ريال مدريد السابق، بالإضافة إلى المواهب الشابة، التي تعلمت في أكاديمية أسباير، مع دعم جماهيري واسع، وبخاصة أن صغار "العنابي" قدموا لقاء ضد إيطاليا كان جيداً، وخسروا بصعوبة بهدف نظيف.

كما ظهر منتخب تونس من بين الفرق المرشحة لتكون "الحصان الأسود"، كون "نسور قرطاج" حققوا نتيجة عريضة في اللقاء الأول، فيما ذهب آخرون إلى اعتبار أن السعودية لديها الفرصة للذهاب بعيداً في مونديال الناشئين، لكن الإجماع كان على منتخب المغرب، الذي يتوقع له أن ينتفض في المباراة ضد البرتغال، ويقدم أوراق عودته مرة أخرى إلى المنافسة على الوصول إلى أبعد مدى في البطولة.