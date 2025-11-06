من سيكون "الحصان الأسود" لمونديال الناشئين في قطر؟ مشجعون يجيبون

كرة عربية
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
06 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 14:18 (توقيت القدس)
من هو المنتخب العربي الذي يرشحه المشجعون ليكون الحصان الأسود؟
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- رشح المشجعون العرب منتخب المغرب كـ"الحصان الأسود" في مونديال الناشئين بقطر، بفضل نتائجه المميزة وشخصيته البطولية، رغم تعثره في المباراة الأولى.
- يعتبر منتخب قطر مرشحاً قوياً بفضل مدربه الإسباني ألفارو ميخيا ومواهبه الشابة من أكاديمية أسباير، مع دعم جماهيري كبير، بعد أدائهم الجيد ضد إيطاليا.
- تونس والسعودية أيضاً ضمن المرشحين، حيث حقق "نسور قرطاج" فوزاً كبيراً في مباراتهم الأولى، بينما يملك السعوديون فرصة للتقدم في البطولة.

تحدث عدد من المشجعين إلى "العربي الجديد"، من أجل الكشف عن رأيهم حول هوية المنتخب العربي، الذي سيكون الحصان الأسود في بطولة مونديال الناشئين، التي تقام في قطر حتى السابع والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

ورشح العديد من المشجعين العرب أن يكون منتخب المغرب هو "الحصان الأسود"، في مونديال الناشين، كونه حقق نتائج جيدة للغاية قبل انطلاق المسابقة الدولية، فيما ظهر اسم منتخب مصر تحت 17 عاماً، الذي يمتلك عدداً من المواهب، التي استعرضت قوتها الهجومية الضاربة في المواجهة الأولى بالمسابقة الدولية.

من جهتهم، أكد بعض المشجعين أن فرص المنتخبات العربية متساوية، حتى يكون أحدها "الحصان الأسود"، وبخاصة أن هناك ستة فرق مشاركة في مونديال الناشئين، لكن معظمهم اعتبروا أن الكرة المغربية تمر بفترة مزدهرة خلال السنوات الماضية، ولديها شخصية البطل، رغم الكبوة التي حصلت لكتيبة المدرب نبيل باها في المباراة الأولى، لكنها قادرة على العودة وبقوة.

على المقلب الآخر، رأى بعض المشجعين أن منتخب قطر لديه الفرصة الكاملة حتى يكون "الحصان الأسود" في مونديال الناشئين، كونه يمتلك كل المقومات، أبرزها المدرب الإسباني، ألفارو ميخيا، نجم ريال مدريد السابق، بالإضافة إلى المواهب الشابة، التي تعلمت في أكاديمية أسباير، مع دعم جماهيري واسع، وبخاصة أن صغار "العنابي" قدموا لقاء ضد إيطاليا كان جيداً، وخسروا بصعوبة بهدف نظيف.

المساكني من نجوم كرة القدم التونسية (العربي الجديد/فيسبوك/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

المساكني يلهم لاعبي تونس بمونديال الناشئين في قطر

كما ظهر منتخب تونس من بين الفرق المرشحة لتكون "الحصان الأسود"، كون "نسور قرطاج" حققوا نتيجة عريضة في اللقاء الأول، فيما ذهب آخرون إلى اعتبار أن السعودية لديها الفرصة للذهاب بعيداً في مونديال الناشئين، لكن الإجماع كان على منتخب المغرب، الذي يتوقع له أن ينتفض في المباراة ضد البرتغال، ويقدم أوراق عودته مرة أخرى إلى المنافسة على الوصول إلى أبعد مدى في البطولة.

دلالات

ذات صلة

الجماهير الحاضرة وجدت تجربة فريدة في مونديال الناشئين (العربي الجديد/Getty)

رياضة

قطر وتنظيم باهر كالعادة.. إشادات جماهيرية في مونديال الناشئين

حظيت بطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر بإشادة واسعة من الجماهير الحاضرة، التي عبّرت عن انبهارها بالتنظيم القطري.

تحدث ألفارو ميخيا عن مواجهة جنوب أفريقيا في مونديال الناشئين (العربي الجديد/Getty)

رياضة

ألفارو ميخيا: درست منتخب جنوب أفريقيا وهذا مفتاح انتصار قطر

تحدث مدرب منتخب قطر للناشئين، الإسباني ألفارو ميخيا (43 عاماً)، في حوار مع "العربي الجديد"، عن المواجهة الصعبة، التي تنتظر صغار "العنابي" ضد جنوب أفريقيا.

قدم ناشئو قطر مباراة مميزة أمام إيطاليا (العربي الجديد/إكس)

رياضة

عبد الله العمادي: نثق بدعم الجماهير ونؤمن بقدرات "العنابي"

حلّ المنسق الإعلامي لمنتخب قطر للناشئين عبد الله العمادي ضيفاً على "العربي الجديد"، للحديث عن الحضور الجماهيري في البطولة، وحظوظ "العنابي".

منتخب تونس انتصر في الجولة الأولى على فيجي 6-0 (العربي الجديد/Getty)

رياضة

جماهير تونسية تتوقع نتيجة مواجهة الأرجنتين.. وحلم "الفينال" في البال

يلتقي منتخب نسور قرطاج تحت 17 عاماً نظيره الأرجنتيني في كأس العالم للناشئين، وهنا استطلعت كاميرا "العربي الجديد" آراء جماهير تونسية حاضرة في الدوحة

المساهمون
المزيد في رياضة
الجماهير الحاضرة وجدت تجربة فريدة في مونديال الناشئين (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

قطر وتنظيم باهر كالعادة.. إشادات جماهيرية في مونديال الناشئين

من مواجهة بلايزرز وثاندر في ملعب مودا سنتر، 5 نوفمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

ثاندر حامل اللقب يخسر لأول مرة في دوري السلة الأميركية

الرياضة التونسية تدعم القضية الفلسطينية (العربي الجديد/فيسبوك/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

غزة في قلب مونديال الناشئين برسالة من لاعبي تونس