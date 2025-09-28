من زياش إلى بوغبا: أصوات رياضية عالمية تدعو لعزل إسرائيل

- تجمع "Athletes 4 Peace" يطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعليق مشاركة إسرائيل في جميع المسابقات بسبب جرائمها في غزة، بدعم من نجوم مثل بول بوغبا وحكيم زياش. - البيان الصادر عن الرياضيين يؤكد أن الرياضة يجب أن تلتزم بمبادئ العدالة والإنسانية، مشيرين إلى استشهاد 421 لاعباً فلسطينياً وتدمير 288 منشأة رياضية. - الحراك الرياضي يهدف إلى فرض عزلة على إسرائيل، مع تزايد الضغط على الهيئات الرياضية الدولية لاتخاذ موقف حازم ضد الانتهاكات الإسرائيلية.

ارتفعت أصوات رياضية عالمية تطالب بعزل إسرائيل من الساحة الرياضية مع تواصل حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة. ووقّع على المبادرة 48 رياضياً، معظمهم من لاعبي كرة القدم، يتقدمهم لاعب وسط موناكو والمنتخب الفرنسي بول بوغبا (32 عاماً) والنجم المغربي حكيم زياش (32 عاماً)، في مشهد يعكس تنامي التضامن الرياضي مع القضية الفلسطينية.

وأطلق تجمع من رياضيين بارزين، اجتمعوا تحت مسمى "Athletes 4 Peace"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لتعليق مشاركة إسرائيل في جميع مسابقاته. ويحظى هذا الحراك بدعم لاعبين كبار، مثل بول بوغبا وحكيم زياش وأنور الغازي، إضافة إلى نادي إف سي بالستينو التشيلي، ليؤكد الرياضيون أن الرياضة لا يمكن أن تبقى صامتة أمام الظلم.

ونشر تجمع الرياضيين بياناً على موقعه الرسمي ورد فيه: "بصفتنا رياضيين محترفين من خلفيات وديانات ومعتقدات متنوعة، نرى أن الرياضة يجب أن تلتزم بمبادئ العدالة والإنصاف والإنسانية. لا يمكن للرياضة أن تظل صامتة، فيما يُذبَح الرياضيون والمدنيون، وبينهم أطفال، دون تمييز في غزة. وتقع على عاتق الهيئات الرياضية مسؤولية اتخاذ إجراءات ضد الفرق التي تمثّل دولة ترتكب، وفق لجنة تابعة للأمم المتحدة، جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة".

وأجمع الرياضيون على أن مطلبهم موحد مشترك، وهو إيقاف التهور الإسرائيلي، ومنع جرائمه، مضيفين في البيان: "نحن الموقّعين باسم (رياضيون من أجل السلام) ندعو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى تعليق مشاركة إسرائيل فوراً في جميع المسابقات، إلى أن تلتزم بالقانون الدولي، وتوقف مجازرها ضد المدنيين، وتوقف المجاعة واسعة الانتشار".

وندّد الرياضيون الموقعون على البيان باستمرار الجرائم في غزة، وأشاروا إلى استشهاد421 لاعب كرة قدم فلسطينياً، بينهم 103 أطفال، قضوا قتلاً أو بسبب الجوع، وفق ما أعلنه الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. وأكدوا أن الحرب طاولت أيضاً البنية التحتية الرياضية، بعدما دُمّرت أو تضررت 288 منشأة في قطاع غزة والضفة الغربية، شملت ملاعب وصالات ومرافق تدريب، في مشهد يعكس حجم الكارثة التي يعيشها القطاع الرياضي الفلسطيني.

ويبدو أن صدى هذه الأصوات لن يتوقف عند حدود البيانات الرمزية، بل قد يشكّل بداية ضغط متصاعد على الهيئات الرياضية الأوروبية والدولية لفرض عُزلة حقيقية على إسرائيل، في وقت تتزايد فيه الجرائم بحق الرياضيين والبنية التحتية في فلسطين. وبينما يطالب نجوم عالميون بتحرك عاجل، يبقى السؤال مطروحاً: هل تنحاز الرياضة إلى قيم العدالة والإنسانية، أم تواصل صمتها أمام المأساة الفلسطينية؟