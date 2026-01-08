من زياش إلى بن يدر: الوداد يقلب سوق الميركاتو بصفقات ثقيلة

- أحدث نادي الوداد الرياضي، بقيادة هشام آيت منا، تغييرات جذرية في تشكيلته عبر تعاقدات بارزة، أبرزها ضم حكيم زياش، نجم مونديال قطر 2022، لتعزيز الأداء الفني والمعنوي للفريق في الدوري المغربي وكأس الكونفيدرالية الأفريقية. - ضم النادي المهاجم الفرنسي وسام بن يدر بعقد قصير الأمد، مما يعكس رغبة الإدارة في تعزيز الهجوم بلاعبين ذوي خبرة، إلى جانب الاستثمار في المواهب الشابة مثل نعيم بيار وأيمن الوافي لبناء فريق تنافسي مستقبلي. - تهدف هذه التحركات إلى تصحيح مسار النادي تحت قيادة المدرب أمين بنهاشم، لتحقيق توازن واستقرار في الأداء والنتائج، مع توقعات كبيرة من الوافدين الجدد.

قلب نادي الوداد الرياضي، برئاسة هشام آيت منا (53 عاماً)، موازين سوق الانتقالات الشتوية، بعدما بصم على تعاقدات وازنة أعاد من خلالها رسم ملامح التشكيلة الأساسية القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة، سواء في الدوري المغربي، أو في مسابقة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم "كاف".

ويبدو أن النادي الأحمر راهن هذه المرة على الموازنة بين الخبرة والعناصر الشابة، بحثاً عن استعادة التوهج والمنافسة على الألقاب محلياً وقارياً. ويتصدر اسم حكيم زياش (32 عاماً)، أحد صناع ملحمة مونديال قطر 2022، قائمة صفقات نادي الوداد الرياضي، باعتباره نجماً عالمياً راكم تجربة كبيرة في أقوى البطولات الأوروبية، وارتدى قميص منتخب المغرب في أبرز المحطات القارية والعالمية، لذا فحضور زياش لا يضيف فقط قيمة فنية داخل أرضية الملعب، بل سيمنح المجموعة طاقة إيجابية ودافعاً معنوياً، خصوصاً في إدارة المباريات الكبيرة، وهي عناصر افتقدها الفريق الأحمر في فترات سابقة.

ولم تتوقف تعاقدات الوداد عند نجم نادي تشلسي الإنكليزي السابق، بعدما أعلنت إدارة النادي الأحمر ضم المهاجم الفرنسي، وسام بن يدر (35 عاماً)، بعقد يمتد ستة أشهر مع إمكانية التمديد، في صفقة تعكس رغبة الإدارة في تعزيز الخط الأمامي بلاعب يمتلك تجربة احترافية بارزة تجعله مؤهلاً لصنع الفارق في المواجهات الحاسمة، بالإضافة إلى قدرته على مساعدة الأسماء الشابة.

ووفقاً لذلك، حافظ نادي الوداد على سياسته الهادفة إلى الاستثمار في المواهب الصاعدة، لخلق فريق تنافسي على المستويين القريب والبعيد، عبر التعاقد مع نجم منتخب المغرب للشباب، نعيم بيار (20 عاماً)، بعقد يمتد أربعة أعوام ونصف عام، ما يعكس توجه الفريق الأحمر إلى بناء قاعدة من اللاعبين الشباب القادرين على حمل مشعل التألق، خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى التعاقد مع نجم نادي لوغانو السويسري، أيمن الوافي (21 عاماً)، الذي يملك كل المقومات لتدعيم الخط الخلفي لنادي "وداد الأمة"، خصوصاً في ظل "الروزنامة" المحلية والقارية.

وتأتي هذه التحركات القوية في سوق الانتقالات الشتوية، في إطار رغبة المدرب أمين بنهاشم (50 عاماً) في تصحيح مسار نادي الوداد الرياضي، عبر إعادة توازن النادي واستقراره على مستويي الأداء والنتائج، في انتظار تقديم الوافدين الجدد المنتظر منهم على أرض الملعب، بعد استئناف منافسات الدوري المغربي لكرة القدم.