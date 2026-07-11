من زجاجة عطر إلى جهاز تحكم.. هذه هي أغرب إصابات لاعبي كرة القدم

- تعرض جوردان هندرسون لإصابة في المعصم أثناء الاحتفال بفوز إنجلترا في مونديال 2026، مما استدعى إجراء عملية جراحية وغيابه عن البطولة، مما يعيد للأذهان الإصابات الغريبة في كرة القدم. - من بين الإصابات الغريبة، حادثة سانتياغو كانيزاريس في 2002 بسبب زجاجة عطر، وإصابة إيفر بانيغا عندما دهست سيارته ساقه بسبب نسيانه تثبيت فرامل اليد. - تشمل الإصابات الأخرى حادثة جيروم بواتينغ مع عربة مشروبات، ودوغلاس بيريرا بسبب نومه غير المريح، وريو فرديناند بسبب الجلوس الطويل، وبورخا باستون بسبب رباط مطاطي.

أعادت إصابة اللاعب الإنكليزي جوردان هندرسون في مونديال 2026 إلى الأذهان العديد من الإصابات الغريبة التي أصابت لاعبي كرة القدم على مر السنين، بعدما سقط أثناء قفزه فوق لوحة إعلانية خلال احتفالات لاعبي "الأسود الثلاثة" بالفوز الدرامي على المكسيك في مباراة دور الـ16 من كأس العالم، ونُقل اللاعب على إثرها مباشرة إلى المستشفى، قبل أن تؤكد الفحوص إصابته في المعصم وخضوعه لعملية جراحية، ليغيب عن خوض ما تبقى من مشوار إنكلترا في المونديال.

وشكلت تلك الإصابة فرصة للحديث عن الإصابات الغربية التي لا تأتي من التحامات عنيفة داخل الملاعب لكن من خلال حوادث غريبة وطريفة في آن، إذ لم تكن لقطة هندرسون الوحيدة في عالم كرة القدم، بل إن تاريخ اللعبة مليء بحكايات مشابهة تعرض لها لاعبو كرة القدم.

Perayaan Timnas Inggris Memakan "Korban"



Jordan Henderson, Mantan kapten Liverpool yang kini bermain untuk Brentford mengalami cedera serius setelah ikut selebrasi dengan rekan setimnya seusai laga melawan Mexico tadi pagi.



Kejadian bermula ketika ia berusa melompati papan… — Zora (@paktukang96) July 6, 2026

كانيزاريس.. زجاجة عطر تُبعده عن المونديال

تبقى إصابة سانتياغو كانيزاريس من أشهر هذه القصص التي جرى تداولها في إسبانيا، ففي عام 2002، كانت إسبانيا تستعد في مدينة خيريز للمشاركة في كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان، وكان حارس فالنسيا حينها المرشح الأول لحراسة مرمى المنتخب تحت قيادة خوسيه أنطونيو كاماتشو، قبل أن تغير حادثة منزلية بسيطة كل شيء. وكان كانيزاريس يستحم قبل النزول لتناول العشاء مع زملائه، فسقطت منه زجاجة عطر على قدمه اليمنى، لتتحطم الزجاجة ويتسبب الزجاج في جرح عميق أنهى حلمه بالمشاركة في المونديال، وهي الإصابة التي فتحت الباب أمام حارس شاب حينها اسمه إيكر كاسياس ليحصل على فرصته أساسياً في البطولة، بحسب صحيفة آس الإسبانية.

بانيغا.. سيارة اللاعب تصيب ساقه

ومن بين الحالات الشهيرة أيضاً إصابة الأرجنتيني إيفر بانيغا، لاعب فالنسيا وإشبيلية السابق، ففي عام 2012، تعرض لاعب الوسط لكسر في أسفل عظمتي الساق (الظنبوب والشظية)، بطريقة لا تحدث عادة داخل الملاعب، وكان بانيغا يستعد لتعبئة سيارته بالوقود حينها، لكنه نسي تثبيت فرامل اليد، فتحركت السيارة ودهست ساقه، وبعد نقله إلى المستشفى، تأكدت خطورة الإصابة، ليغيب نحو ستة أشهر ويفقد ما تبقى من الموسم.

بواتينغ.. عربة مشروبات تسقط على ركبته

أما جيروم بواتينغ، المدافع السابق لبايرن ميوني ومنتخب ألمانيا، فقد غاب شهراً كاملاً بسبب حادث وقع على متن طائرة خلال رحلة عودة بعد مباراة مع المنتخب الألماني، إذ تسببت مطبات هوائية بسقوط عربة المشروبات على ركبة اللاعب، لتبعده هذه الحادثة عدة أسابيع، كما منعته في ذلك الوقت من تسجيل ظهوره الأول مع مانشستر سيتي الإنكليزي.

دوغلاس.. نوم خاطئ داخل الحافلة

ومن أغرب الحالات أيضاً، ما حدث في عام 2016 خلال رحلة حافلة مع دوغلاس بيريرا، اللاعب البرازيلي الذي كان معاراً إلى سبورتينغ خيخون من برشلونة، إذ تعرض لإصابة خلال رحلة العودة بعد مباراة أمام سيلتا فيغو، حيث تشير القصة ببساطة إلى أنه نام في وضعية غير مريحة داخل الحافلة، وكانت النتيجة غيابه عن المباراة التالية في الدوري على ملعب "إل مولينون"، والمفارقة أنها كانت أمام برشلونة وفقاً لصحيفة آس.

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ريو فرديناند.. إصابة أمام التلفزيون

وفي عام 2001، عاش ريو فرديناند واحدة من أكثر الإصابات غرابة في تاريخ كرة القدم. الرواية الرسمية لنادي ليدز يونايتد قالت إن المدافع الإنكليزي قضى ساعات طويلة أمام التلفزيون، وبسبب بقاء ساقه في الوضعية نفسها لفترة ممتدة، تعرض لتمدد في أربطة الركبة، وانتشرت القصة لاحقاً بروايات مختلفة في الصحف الإنكليزية، أشهرها أنه أصيب أثناء محاولة التقاط جهاز التحكم بقدمه! لكن النادي ظل متمسكاً بالرواية الرسمية: الإصابة جاءت نتيجة البقاء طويلاً في وضعية ثابتة أمام التلفاز.

بورخا باستون.. إصابة من رباط مطاطي

وفي عام 2016 خلال فترة الإعداد الصيفية لأتلتيكو مدريد في لوس أنجليس دي سان رافاييل، كان بورخا باستون يتدرب بصورة طبيعية عندما تعرض لكسر في عظم الزند في الذراع اليسرى. ووقع الحادث خلال تمرين باستخدام الأربطة المطاطية، إذ انفلتت نقطة التثبيت التي كانت تمسك بالأربطة، فاصطدمت بقوة بساعد المهاجم! وكان باستون قد عاد من موسم تهديفي جيد مع إيبار، وكان يأمل إقناع دييغو سيميوني بالبقاء مع أتلتيكو مدريد، لكن الإصابة أوقفته، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى سوانزي سيتي.