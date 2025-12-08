من دمشق إلى مدن سورية.. فرحة بإنجاز كأس العرب وعيد التحرير

- شهدت دمشق ومدن سورية أخرى احتفالات ضخمة بمناسبة تأهل "نسور قاسيون" إلى ربع نهائي كأس العرب 2025، متزامنة مع عيد التحرير الذي يرمز لإسقاط نظام الأسد قبل عام. - في حمص وحماة، تجددت المنافسة الودية بين المحافظتين، حيث خرج المواطنون للاحتفال بمرور عام على التحرير، بينما شهدت حلب وريفها تجمعات شعبية تعبيراً عن الفرح. - في دير الزور وإدلب، احتفل المواطنون بذكرى التحرير والإنجاز الكروي، معبرين عن سعادتهم بإزالة الظلم عن البلاد.

شهدت العاصمة دمشق وعدد من المدن السورية احتفالات ضخمة، ابتهاجاً بالإنجاز، الذي حققه "نسور قاسيون" في كأس العرب 2025، بعدما تألق رفاق القائد عمر خريبين وصعدوا إلى ربع النهائي، بالإضافة إلى أن ما حدث يتزامن مع عيد التحرير، قبل عام من الآن، عندما نجحت معركة ردع العدوان في إسقاط نظام الأسد.

وفي دمشق، احتفل الآلاف في شوارعها بعيد التحرير والتأهل في كأس العرب، فيما كان المواطنون في ريف العاصمة على موعد مع تجمعات شعبية واسعة، تعبيراً عن فرحتهم وسعادتهم بما حصل قبل عام كامل، بعدما تخلصوا من حكم نظام الأسد الديكتاتوري، الذي تسبب بتهجير وتشريد الملايين.

سوريون أُجبروا على الفرح بمنتخبهم الوطني في أحد مقاهي دمشق pic.twitter.com/efpd7ZL5Sc — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 7, 2025

وبدورها، عادت المنافسة مرة أخرى بين محافظتي حمص وحماة، التي لطالما اشتهر مواطنوهما بممازحة بعضهم بعضا، بعدما خرجوا إلى الشوارع، للتعبير عن فرحتهم وسعادتهم، بمرور عام كامل على تحرير بلادهم وإسقاط نظام الأسد، وتزامنت هذه الاحتفالات مع تمكن رفاق عمر خريبين من التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025.

ولم يختلف الحال كثيراً في مدينة حلب وريفها، التي خرج فيها المواطنون للتعبير عن فرحتهم، فيما شهدت محافظتا طرطوس واللاذقية تجمعات بشرية ضخمة، احتفالاً بمرور عام على إسقاط نظام الأسد، والتعبير عن سعادتهم الكبرى بوصول منتخب بلادهم إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر.

وفي دير الزور أيضاً خرج المواطنون للتعبير عن سعادتهم، فيما شهدت محافظة إدلب وريفها، والتي انطلقت منها معركة ردع العدوان في العام الماضي، وساهمت بشكل مباشر في إسقاط نظام الأسد، العديد من التجمعات البشرية الضخمة، التي احتفلت بإزالة الظلم عن البلاد، والفرحة بالإنجاز الكروي.