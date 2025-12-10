- تألق عمر خريبين في كأس العرب 2025 بقطر، مسجلاً هدفين حاسمين ضد تونس وقطر، ليمنح منتخب سورية أربع نقاط بعد جولتين. - نجم فلسطين، حامد حمدان، أحرز هدفاً صاروخياً ضد تونس، بينما ساهم مهند أبو طه بفوز الأردن على الكويت بهدف بعيد المدى. - محمد أبو زريق "شرارة" قاد الأردن للفوز على مصر بثلاثة أهداف نظيفة، ليضمن لفريقه تسع نقاط كاملة في نهاية مرحلة المجموعات.

خطف قائد منتخب سورية، عمر خريبين (31 عاماً)، أنظار الجماهير الرياضية في مرحلة المجموعات من بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر، بفضل أهدافه المميزة، التي سجلها، برفقة عدد من النجوم، ودخلت قائمة أجمل أهداف الدور الأول من المسابقة.

وافتتح عمر خريبين قائمة أجمل الأهداف في مرحلة المجموعات، بعدما أطلق تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة، سكنت شباك حارس منتخب تونس، الذي لم يستطع التصدي لها، ليهدي صاحب الـ31 عاماً منتخب سورية ثلاث نقاط ثمينة للغاية، بفضل الانتصار على "نسور قرطاج" بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وعاد خريبين إلى وضع بصمته الرائعة بشهادة الكثير من المحللين والنقاد والجماهير، بعدما أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك حارس مرمى منتخب قطر في الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة، التي خطفت فيها كتيبة المدرب الإسباني، خوسيه لانا، تعادلاً ثميناً للغاية، ليصل "نسور قاسيون" إلى أربع نقاط، بعد نهاية مرحلة الجولة الثانية في بطولة كأس العرب 2025.

ومن جهة أخرى، أثار نجم منتخب فلسطين، حامد حمدان، حماس الجماهير الرياضية، بعدما أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ61 من عمر الشوط الثاني، لتسكن شباك حارس منتخب تونس، الذي عجز عن التصدي لها، لينجح بعدها "الفدائي" في خطف التعادل بهدفين لمثلهما، ويصل إلى أربع نقاط، عقب نهاية الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025.

أما نجم منتخب الأردن، مهند أبو طه، فوضع نفسه ضمن قائمة أجمل خمسة أهداف، في مرحلة المجموعات ببطولة كأس العرب 2025، بعدما استطاع إطلاق قذيفة بعيدة المدى، سكنت شباك حارس منتخب الكويت، الذي لم يستطع التصدي لها في الدقيقة الـ17 من عمر الشوط الأول لمواجهتهما، ليساهم في انتصار "النشامى"، وخطف النقاط الثلاث.

والختام مع نجم منتخب الأردن، محمد أبو زريق "شرارة"، الذي استطاع وضع بصمته الرائعة، من خلال تسجيله أحد أجمل الأهداف في مرحلة المجموعات، بعد مجهود فردي كبير، ليضع بعدها الكرة في شباك حارس منتخب مصر، الذي لم يستطع التصدي لها، بعدما ارتطمت بالعارضة اليمنى ودخلت عرينه في الدقيقة الـ 41 من عمر الشوط الأول، لتنجح كتيبة المدرب المغربي، جمال السلامي، في حسم اللقاء بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ويجمع "النشامى" تسع نقاط كاملة، عقب نهاية مرحلة المجموعات.