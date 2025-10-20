- تألق أنيس حاج موسى في الدوري الهولندي بتسجيله هدفين وصناعة هدف، بينما قاد منتظر ماجد فريقه للفوز في الدوري السويدي بتسجيله هدف وصناعة آخر، وواصل حمزة إيغمان تألقه في الدوري الفرنسي بتسجيله هدفاً مهماً. - شملت التألقات صناعة الأهداف أيضاً، حيث قدم فارس شايبي تمريرة حاسمة في الدوري الألماني، وواصل إيلان قبال أداءه المميز في الدوري الفرنسي، وساهم جوان حجام بتمريرة حاسمة في الدوري السويسري. - في الدوري المولدوفي، تألق بابا نديغا ياد بتسجيله "هاتريك" مع نادي شريف تيراسبول، مما رفع رصيده إلى ستة أهداف، مؤكداً الأداء المميز للنجوم العرب في أوروبا.

خطف العديد من النجوم العرب الأضواء خلال المباريات التي أُقيمت الأحد، في مختلف الملاعب الأوروبية، بعدما قدّموا عروضاً مميزة ساهموا من خلالها في انتصارات فرقهم، سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها، ليؤكدوا استمرار تألقهم اللافت هذا الموسم، على غرار الجزائري أنيس حاج موسى في الدوري الهولندي، والعراقي منتظر ماجد في الدوري السويدي، والمغربي حمزة إيغمان في الدوري الفرنسي.

وبرز أنيس حاج موسى (23 عاماً)، بشكل لافت في اللقاء الذي عرف تفوق فريقه فاينورد روتردام على مضيفه هيراكليس بسباعية نظيفة، إذ سجل النجم الجزائري الشاب هدفين وقدّم تمريرة حاسمة، وجاءت البداية في الدقيقة 28 عندما سجل الهدف الثاني بتسديدة أرضية فشل حارس مرمى الفريق المضيف في التعامل معها، قبل أن يعود ليصنع الهدف الثالث بعد مجهود فردي رائع، ثم سجل الهدف السادس بتسديدة قوية، ليرفع رصيده بذلك إلى خمسة أهداف سجلها في 12 مواجهة خاضها منذ انطلاق الموسم.

ولم يقف تألق اللاعبين الجزائريين عند تسجيل حاج موسى فقط، بل شمل أيضاً صناعة الأهداف، بداية من فارس شايبي (22 عاماً)، الذي قدّم تمريرة حاسمة لزميله الألماني جوناثان بوركاردت، في المباراة التي تعادل فيها فريقه آينتراخت فرانكفورت أمام فرايبورغ بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني، وهي التمريرة الحاسمة الرابعة لمحارب الصحراء في البوندسليغا، والخامسة في جميع المسابقات، منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي.

كما تألق المهاجم الجزائري إيلان قبال (27 عاماً)، بتقديم تمريرة حاسمة في اللقاء الذي خسره فريقه باريس إف سي أمام مضيفه لانس بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، ورفع قبال رصيده إلى سبع مساهمات تهديفية هذا الموسم (أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة) في الليغ 1. وفي الجولة التاسعة من الدوري السويسري، صنع الظهير الأيسر جوان حجام تمريرة حاسمة في مباراة فريقه يونغ بويز أمام سانت جالين التي انتهت بخسارة (1-2).

وفي الدوري الفرنسي أيضاً، واصل المهاجم المغربي حمزة إيغمان (22 عاماً)، تألقه اللافت مع نادي ليل الذي انضم إليه خلال الميركاتو الصيفي الماضي، مؤكداً أنه صفقة ناجحة بكل المقاييس، فقد ترك بصمته في الفوز الثمين لفريقه على نانت بثنائية نظيفة، بعدما سجّل الهدف الثاني في الدقيقة 89، إثر تمريرة حاسمة من مواطنه أسامة الصحراوي، وبهذا الهدف، رفع لاعب غلاسكو رينجرز الاسكتلندي السابق رصيده إلى ثلاثة أهداف في الليغ 1 هذا الموسم.

أما النجم العراقي منتظر ماجد (20 عاماً)، فقد واصل عروضه المبهرة مع فريقه هاماربي، بعدما قاده للفوز على ضيفه أيك سولنا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري السويدي لكرة القدم، وقدّم ماجد تمريرة حاسمة في الهدف الأول بالدقيقة 40، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 59، ليصل إلى عشر مساهمات تهديفية هذا الموسم (سبعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة).

من جانبه، برز الدولي الموريتاني بابا نديغا ياد (25 عاماً)، بصورة لافتة في الجولة الـ16 من الدوري المولدوفي، بعدما قدّم واحداً من أفضل عروضه هذا الموسم بقميص نادي شريف تيراسبول، إذ وقّع على "هاتريك" رائع قاد به فريقه لتحقيق فوز عريض على سبارتاني سبورتيل بخماسية نظيفة، وأظهر اللاعب حساً تهديفياً عالياً، ليواصل بصمته القوية هذا الموسم ويرفع رصيده إلى ستة أهداف.