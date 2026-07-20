من جلسات العلاج النفسي إلى هدف الذهب.. توريس بطل كأس العالم

أحرز مهاجم منتخب إسبانيا، فيران توريس هدفاً تاريخياً في مسيرته، وكذلك في سجل منتخب "لاروخا" بعدما أحرز هدف الانتصار في مرمى الأرجنتين، ليهدي إسبانيا انتصاراً (1ـ0)، عادل الحصول على كأس العالم للمرة الثانية في سجل المنتخب الأوروبي، بعد التتويج في عام 2010 على حساب منتخب هولندا بالنتيجة نفسها في جنوب أفريقيا، ولكن هذه المرة فإن توريس ساهم في تجريد حامل اللقب، منتخب "التانغو"، من لقبه.

وأعاد التاريخ نفسه بالنسبة إلى إسبانيا، بما أن لاعباً من نادي برشلونة يهدي الفريق اللقب العالمي، بعد هدف إنيستا الحاسم في مرمى هولندا في الحصة الإضافية، سار توريس على خطاه وسجل هدفاً في الحصة الإضافية الثانية، كان كافياً ليتوج المنتحب الإسباني باللقب، ويرفع اللاعب أسهمه كثيرا بعد الصعوبات التي واجهت مسيرته، رغم أنه لا يُشارك أساسياً في المباريات الأخيرة، بل أن نادي برشلونة يرغب في التخلي عنه، وبات قريباً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن هدف النهائي ربما يغير المعطيات.

وقال توريس في تصريحات إعلامية بعد فوز إسبانيا في النهائي: "لا يمكن أن أنسب الهدف لي فقط، بل هو لكل اللاعبين بمن فيهم الذين لم يُشاركوا، عندما يكون ميسي في الفريق المنافس، من الطبيعي أن تشعر بتوتر، ولكننا لعبنا حسب قدراتنا وأسلوبنا، أشكر الله الذي منحني القوة دائماً حتى أستمر". ورغم أنه شارك في كل المباريات، فقد انتظر توريس النهائي ليسجل هدفه الأول في البطولة، مكتفياً بصناعة هدف في المباريات السابقة.

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وشهدت مسيرة توريس العديد من الهزات، وخاصة بعدما انتقل من مانشستر سيتي إلى برشلونة، في شتاء 2023، في صفقة قدرت قيمتها بحوالي 55 مليون يورو، حيث قال عن بداية التجربة مع النادي الكتالوني في تصريحات نقلتها صحيفة لوباريزيان الفرنسية: "لقد سقطتُ في هاويةٍ لا قعر لها، ولم أكن أعرف كيف أخرج منها. لم يُدرك الناس أنني وصلتُ في وقتٍ عصيب، حين كان الفريق يحتل المركز التاسع في الدوري الإسباني، وأنني ساعدتُ النادي على التأهل لدوري أبطال أوروبا. في تلك اللحظة قررتُ العمل مع أخصائي نفسي. كنتُ أفتقر إلى الثقة، وكل شيء أثّر عليّ. لقد كانت تجربةً قاسيةً ومريرةً للغاية، ولكنها أيضاً من أفضل اللحظات، لأنني أشعر الآن بقوةٍ أكبر". وانطلاقاً من نهاية كأس العالم 2026، فإن مسيرة توريس ستعرف منعرجاً مهماً، بما أنه لم يعد نجماً في فريقه بل بطلاً في بلاده.