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من رؤساء الدول إلى نجوم الفن والرياضة.. هذه قائمة المشاهير الحاضرين لنهائي المونديال 2026

بعيدا عن الملاعب
نيويورك

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
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19 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 23:15 (توقيت القدس)
ترامب يتحدث مع إنفانتينو قبل المباراة النهائية، 19 يوليو 2026 (إيفا ماري/Getty)
ترامب يتحدث مع إنفانتينو قبل المباراة النهائية، 19 يوليو 2026 (إيفا ماري/Getty)
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- شهد نهائي مونديال 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا حضور شخصيات بارزة في السياسة والرياضة والفن، مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وملك إسبانيا فيليب السادس، بالإضافة إلى نجوم كرة القدم السابقين مثل زين الدين زيدان ورونالدو دا ليما.
- تميز الحدث بحضور شخصيات رياضية متنوعة، بما في ذلك رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ونجوم كرة السلة الأميركية مثل فيكتور ويمبانياما، مما أضفى طابعاً عالمياً على المباراة.
- لم يقتصر الحضور على الشخصيات الرياضية والسياسية، بل شمل أيضاً نجوم الفن مثل خافيير بارديم وجوليا غارنر، مما يعكس الأهمية الثقافية والرياضية للحدث.

شهد نهائي مونديال 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، حضوراً لعدد بارز من المشاهير على مستوى السياسة والرياضة والفن، في اللقاء المقام اليوم الأحد في نيوجيرسي، تقدمهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (80 عاماً).

وعلى ملعب ميتلايف، شهدت قمة نهائي مونديال 2026 حضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إضافة إلى وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين، وفيليب السادس ملك إسبانيا والملكة ليتيزيا، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. ولم يفوت أسطورة الكرة الفرنسية السابق زين الدين زيدان، الفرصة لحضور لقاء القمة، رفقة زميله السابق في ريال مدريد البرازيلي رونالدو دا ليما، إضافة إلى الظهير الأيسر الأسبق للنادي الملكي مارسيلو، وقلب دفاع الريال سيرجيو راموس، ومدرب برشلونة السابق وأسطورة النادي الكتالوني تشافي هيرنانديز.

كما وصل لاعب كرة القدم الأرجنتيني السابق غابرييل باتيستوتا لحضور المشهد الختامي، إلى جانب نجم برشلونة السابق البلغاري خريستو ستويتشكوف، وهداف "الأزوري" السابق كريستيان فييرا، ونجم ميلان وحامل الكرة الذهبية عام 1995 الليبيري جورج وياه. وحضر في المنصة الشرفية أيضاً، رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي، ووزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل.

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وعلى مستوى السلة الأميركية، حضر فيكتور ويمبانياما نجم سان أنتونيو سبيرز، ولاعب كليفلاند كافالييرز جيمس هاردن، و كارل أنتوني لاعب نيويورك نيكس، وزميله خوسيه ألفارادو، رفقة نجم كرة القدم الأميركية جيميس وينستون، ونجم المصارعة الحرة رومان رينز. وعلى مستوى الفن، حضر الممثل الإسباني خافيير بارديم، ونظيره الأميركي سبيدي مورمان، إضافة إلى الممثلة الأميركية جوليا غارنر.

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