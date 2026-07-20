playlist icon

موجز الأخبار

play icon

من تايمز سكوير إلى غزة.. فلسطين تزين احتفالات إسبانيا بلقب المونديال

بعيدا عن الملاعب
واشنطن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
20 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 15:06 (توقيت القدس)
مشجعون في غزة يدعمون إسبانيا من بين الركام، 19 يوليو 2026 (سعيد جرس/ الأناضول)
مشجعون في غزة يدعمون إسبانيا من بين الركام، 19 يوليو 2026 (سعيد جرس/ الأناضول)
+ الخط -

اظهر الملخص
- احتفلت جماهير إسبانيا بفوز منتخبهم بكأس العالم 2026 في ميدان التايمز بنيويورك، حيث رفعت الأعلام الفلسطينية وهتفت "فلسطين حرّة"، مما يعكس التضامن مع القضية الفلسطينية.
- في إسبانيا، أظهر المشجعون في برشلونة دعمهم للقضية الفلسطينية، بينما في غزة، تابع السكان المباراة واحتفلوا بفوز إسبانيا، تقديراً لمواقفها الداعمة لفلسطين.
- العديد من لاعبي منتخب إسبانيا، مثل لامين يامال وبورخا إيغليسياس، عبروا عن دعمهم للقضية الفلسطينية، مما يعزز الروابط بين الشعبين.

حضرت أعلام فلسطين في احتفالات جماهير منتخب إسبانيا بعد الفوز بلقب بطولة كأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين، الأحد، بهدفٍ من دون مقابل سجله اللاعب فيران توريس في الشوط الإضافي الثاني، لتنطلق أفراح "لاروخا" من ميدان التايمز في مانهاتن إلى المدن الإسبانية وصولاً إلى قطاع غزة الذي عانى لسنواتٍ من حرب الإبادة الإسرائيلية، لكنه دائماً يقدم صورة عن كيفية التمسّك بالحياة.

وفي "تايمز سكوير" الواقعة في نيويورك عند تقاطع شارع برودواي والجادة السابعة في منطقة تُعتبر واحدةً من أكبر المراكز التجارية التي يقصدها السواح للاستمتاع، تحول الميدان إلى منصة لاحتفالات جماهير إسبانيا بلقب المونديال الثاني بعد نسخة 2010 على حساب هولندا في جنوب أفريقيا.

ورافق علم فلسطين احتفالات المشجعين في ميدان التايمز، بينما علت الهتافات مثل "فلسطين حرّة" في واحدةٍ من أشهر المناطق في الولايات المتحدة، أما في إسبانيا، فكان المشهد مشابهاً، إذ لم يفوت المناصرون في مدينة برشلونة ليظهروا تضامنهم مع القضية.

احتفالات في إسبانيا عقب الفوز على الأرجنتين، 20 يوليو 2026 (أوسكار ديل بوزو/فرانس برس)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

وفاة طفل خلال احتفالات في إسبانيا.. ومدريد تستعد لاستقبال أبطالها

وفي غزة، ورغم الجراح والآلام، كان سكان القطاع حاضرين لمتابعة المباراة النهائية كما جرت العادة خلال هذه النسخة، بعدما دعموا المنتخبات العربية بشكلٍ كبيرٍ، وبما أن إسبانيا واحدة من أكثر الدول في العالم مساندة للقضية في السنوات الماضية، وقف الغزيون إلى جانب "لاروخا" واحتفلوا بهذا الانتصار الذي تحقق بصعوبة بعدما صمدت الأرجنتين طوال الوقت الأصلي وفي الشوط الإضافي الأول، قبل أن تستسلم أمام مهارة وأسلوب لعب فريق المدرب لويس دي لا فوينتي.

وكان للعديد من لاعبي منتخب إسبانيا مواقف مساندة للقضية الفلسطينية، على غرار لامين يامال، نجم نادي برشلونة، الذي رفع علم الفدائي خلال احتفالاتٍ سابقة مع ناديه، كما أن العديد من الأسماء الأخرى، مثل بورخا إيغليسياس، عبّرت عن دعمها الكامل لفلسطين عقب حرب الإبادة الإسرائيلية.

دلالات
المزيد في رياضة
خيبة أمل لاعب تونس بعد الخسارة أمام هولندا، 25 يونيو 2026 (أليكس بانتلينغ/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

تصنيف فيفا: إسبانيا في الصدارة ومصر تتقدم مقابل تراجع تونس والأردن

ترامب يتحدث مع ميسي بعد نهائي المونديال، 19 يوليو 2026 (إيان ماكنيكول/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

لاعب أرجنتيني يتجاوز ترامب دون مصافحة ويشعل الجدل بعد النهائي

خيبة أمل مشجعين للأرجنتين، 19 يوليو 2026 (ستيفن بلانكارد/فرانس برس)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

مأساة بالأرجنتين: وفاة مشجعَيْن بالسكتة القلبية بعد نهائي المونديال