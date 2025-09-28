- تألق اللاعبون العرب في الدوريات الأوروبية يوم الأحد، حيث سجل المغربي سفيان ديوب هدفه الأول مع نيس في الدوري الفرنسي، بينما أحرز مواطنه سفيان الكرواني هدفاً رائعاً لأوتريخت في الدوري الهولندي، مما رفع رصيده إلى عشر مساهمات تهديفية هذا الموسم. - الجزائري منصف بقرار سجل هدفاً مهماً لدينامو زغرب في الدوري الكرواتي، ليؤكد تفوق فريقه ويعزز موقعه في الصدارة، حيث رفع رصيده إلى ستة أهداف منذ انضمامه. - التونسي مرتضى بن وناس قاد كاسيمباسا لانتصار مثير في الدوري التركي بهدف حاسم في الدقيقة 93، ليصل إلى خمس مساهمات تهديفية هذا الموسم.

شهدت المباريات، التي أُقيمت يوم الأحد، في مختلف الدوريات في أوروبا تألقاً لافتاً للاعبين العرب، الذين خطفوا الأضواء بأهدافهم، وحسموا نتائج المواجهات لصالح أنديتهم، وجاءت البداية من الدوري الفرنسي مع المغربي سفيان ديوب، مروراً بتألق مواطنه سفيان الكرواني في هولندا، وصولاً إلى الجزائري منصف بقرار في كرواتيا، وختاماً في الدوري التركي مع التونسي مرتضى بن وناس.

وسجل المغربي سفيان ديوب (25 عاماً) هدفه الأول مع نادي نيس، في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك خلال مواجهة فريقه أمام ضيفه باريس إف سي، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، وافتتح ديوب باب التسجيل في الدقيقة الـ 40 بطريقة ذكية خادع بها حارس مرمى الضيوف، لكن الفريق الباريسي أدرك التعادل في الدقيقة الـ 88 من ركلة جزاء، ليكتفي رفاق "أسد الأطلس" بنقطة واحدة.

كما برز بالدوريات في أوروبا المغربي سفيان الكرواني (24 عاماً) مع أوتريخت، بعد أن سجل هدفاً في اللقاء، الذي تعادل فيه فريقه أمام هيرينفين بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الهولندي، وأحرز الكرواني الهدف الأول في الدقيقة الـ 28 بطريقة رائعة، بعد مجهود فردي على الجهة اليمنى أنهاه بتسديدة أرضية قوية سكنت شباك أصحاب الأرض، وبهذا الهدف رفع اللاعب المغربي رصيده إلى عشر مساهمات تهديفية في 14 مباراة مع أوتريخت بجميع البطولات هذا الموسم، بواقع هدفين وثماني تمريرات حاسمة.

وتواصل الحضور العربي مع الجزائري منصف بقرار (24 عاماً)، الذي سجل ثالث أهداف فريقه دينامو زغرب، في الجولة الثامنة من الدوري الكرواتي، خلال المواجهة التي انتهت بفوز كبير على سلافين، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، وجاء هدف بقرار في الدقيقة الـ 70، ليؤكد تفوق فريقه ويمنحه ثلاث نقاط مهمة في سباق الصدارة، ورفع المهاجم الجزائري رصيده إلى ستة أهداف مع دينامو زغرب، منذ انضمامه الصيف الماضي، قادماً من الدوري الأميركي، ليبرهن على قيمته الهجومية الكبيرة.

Petit résumé de Monsef Bakrar aujourd’hui. 🕺⚽️🇩🇿



3 buts en Coupe. 🏆

2 en championnat. 📊

1 en Europa League face au Fenerbahce. 🟠



6 buts en 18 jours.



Le Dinamo Zagreb est leader et veut retrouver rapidement la Ligue des Champions. 🇪🇺🌟pic.twitter.com/kKAT1avG7Y — 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗨. 🔍🇩🇿 (@CompsMercu) September 28, 2025

وخطف التونسي مرتضى بن وناس (31 عاماً) الأضواء، في الجولة السابعة من الدوري التركي، بعدما قاد فريقه كاسيمباسا لانتصار مثير على مضيفه ريزيسبور، بنتيجة هدفين لهدف، وجاء هدف بن وناس الحاسم في الدقيقة الـ 93 برأسية قوية سكنت الشباك، ليمنح فريقه انتصاراً ثميناً خارج الديار، وبهذا الهدف رفع اللاعب رصيده إلى خمس مساهمات تهديفية هذا الموسم، بواقع هدف وأربع تمريرات حاسمة.

GOL: 90+3' Ben Ouanes



Çaykur Rizespor 1-2 Kasımpaşa pic.twitter.com/knIiBBC6Ce — İnatpro TV (@inatprotv_) September 28, 2025

ومن جانبه، بصم الجناح المغربي، عبد الصمد الزلزولي (23 عاماً)، على أول أهدافه هذا الموسم بقميص ريال بيتيس، وذلك في المباراة، التي جمعت فريقه أمام أوساسونا لحساب الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وافتتح الزلزولي التسجيل في الدقيقة الـ 19، ليمنح الأفضلية للفريق الأندلسي، ويُعد هذا الهدف الأول للاعب برشلونة السابق مع ريال بيتيس، بعدما كان قد قدّم تمريرة حاسمة في مباراة سابقة، ليرفع رصيده إلى مساهمتين حاسمتين خلال ظهوره الثالث بـ "الليغا"، والرابع في جميع المسابقات، مع تشكيلة المدرب مانويل بيليغريني.