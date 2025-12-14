من بطولة عربية إلى عُرس عالمي.. قطر تُبدع في تنظيم كأس العرب 2025

- الدوحة عاصمة الرياضة: بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025" ليست مجرد منافسة كروية، بل مهرجان يجمع بين التنظيم المتفوق والروح العربية، مما يعزز مكانة قطر كعاصمة رياضية. - نجاح تنظيمي مبهر: استدامة إرث كأس العالم 2022 من خلال استخدام الملاعب المونديالية والخدمات اللوجستية المتميزة، مع خلق أجواء ساحرة جذبت أكثر من مليون مشجع. - روح عربية موحدة: البطولة جسدت الوحدة العربية، حيث جمعت الجماهير من مختلف الجنسيات تحت مظلة التشجيع المشترك، مما يعكس القوة الناعمة لقطر.

تستمر الدوحة في تأكيد مكانتها عاصمةً الرياضة في المنطقة، فما نشهده في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025" ليس مجرد منافسة كروية، بل هو مهرجان متكامل يجمع بين التفوق التنظيمي، والإثارة غير المتوقعة، والروح العربية الخالصة. هذه النسخة أثبتت أن قطر لا تستضيف البطولات فحسب، بل تصنع لها هوية خاصة.

النجاح التنظيمي: استدامة "الإرث المونديالي"

يُعد النجاح التنظيمي لهذه البطولة هو أولى نقاط القوة، فقد أثبتت قطر قدرتها على استدامة إرث كأس العالم 2022، عبر استخدام الملاعب المونديالية نفسها، والخدمات اللوجستية فائقة الجودة، والنقل السهل بين الملاعب، وخلق بيئة مثالية للبطولة.

وما يميز التنظيم القطري ليس فقط البنية التحتية، بل الأجواء الساحرة التي خلقتها، إذ إن تجاوز عدد الحضور المليون مشجع لم يأتِ من فراغ، فمناطق المشجعين التي مزجت بين الترفيه الغربي والأصالة العربية، وتيسير الإجراءات لدخول الجماهير، جعلت من زيارة الملاعب تجربة مريحة وممتعة، وهذا هو المعيار الحقيقي لنجاح أي استضافة كبرى.

المفاجآت: إعادة ترتيب الأوراق العربية

على صعيد المنافسة، كانت هذه البطولة مرآة صادقة لتطور كرة القدم العربية، فمن الناحية الفنية، خرجت البطولة في أبهى حلة، إذ شاهدنا مستوى عالياً من التنافس والإثارة، وحضرت الندية، وتغلبت الروح الانتصارية في الملاعب والمدرجات. كما أن كأس العرب بهذه النسخة رسخت فكرة أن بطولاتنا العربية هي الحل الأول لتطوير كرة القدم، فبالتنافس فقط يمكن لمنتخباتنا أن تتطور، وحبذا لو تكون المسابقة كل عامين. فقد وصل إلى المربع الذهبي من آمن بحظوظه، وكان الأفضل على أرضية الملعب، في حضور لافت للثلاثي: السعودية والإمارات والأردن بالتشكيلة الأولى، والمغرب بالفريق الثاني، ولكن بإمكانات قوية للمنافسة، مما يجعل دور الأربعة مفتوحاً لكل الاحتمالات. بطولة خرجت منها الفرق المرشحة بشكل مبكر ومفاجئ، مثل قطر وتونس ومصر، وخرجت الجزائر التي كانت مرشحة لبلوغ النهائي. وتألقت سورية وفلسطين، وظهرت العراق بشكل جيد، واستغلت السودان وجزر القمر البطولة للتحضير لأمم أفريقيا. ومهما يكن من أمر، ومَن سيتوج في 18 ديسمبر/ كانون الأول، فإن كأس العرب نجحت وبامتياز.

الروح العربية: وحدة خلف كرة القدم

يبقى الجانب الأكثر أهمية هو الروح الوحدوية،التي أظهرتها الجماهير. ففي ظل التحديات التي تواجه المنطقة، نجحت كرة القدم في أن تكون جسراً يجمع المشجعين من مختلف الجنسيات تحت مظلة التشجيع المشترك، خاصة مع الأهازيج الموحدة في المدرجات والاحتفالات العفوية في أسواق الدوحة.

وباختصار، ليست كأس العرب 2025 مجرد بطولة إقليمية. إنها عرض للقوة الناعمة لدولة قطر، وتأكيد أن الإرث المونديالي حيّ يُرزق. والأهم من ذلك، هي شهادة على أن التنافس الكروي يمكن أن يكون احتفالاً بالهوية المشتركة.