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من بساطة 1966 إلى مشروع 2026.. كيف تغيرت بطولة كأس العالم؟

كرة عالمية
لندن

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
30 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 21:20 (توقيت القدس)
بوبي مور على أكتاف زملائه بعد حصد اللقب، 30 يوليو 1966 (Getty)
بوبي مور على أكتاف زملائه بعد حصد اللقب، 30 يوليو 1966 (Getty)
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كانت بطولة كأس العالم في الماضي بسيطة للغاية، واليوم تغيّر الوضع وسط الجدل الدائر في الأوساط الرياضية بسبب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نيته تأسيس مشروع ينص على إنشاء شركة تحمل اسم "فيفا فوروورد إنتربرايز"، تتولى إدارة أنشطته التجارية (البث والرعاية وبيع التذاكر ومنح التراخيص) وأنشطته المرتبطة بالفعاليات (كأس العالم وكأس العالم للأندية وغيرها)، تتيح في الوقت عينه لمستثمرين من القطاع الخاص امتلاك حصص فيها، لكنهم سيبقون مساهمين أقلية، وفق ما تعهد به "فيفا" الذي يأمل في جمع ما يصل إلى 4.2 مليارات دولار، على أساس تقييم الشركة الجديدة بنحو 20 مليار دولار.

لكن قبل ستين عاماً بالضبط، بتاريخ 30 يوليو/ تموز 1966، رُفع القائد بوبي مور على أكتاف زملائه في منتخب إنكلترا "الأسود الثلاثة" بحضور النجم السابق بوبي تشارلتون وجيف هورست، يوم رفع كأس جول ريميه عالياً في ملعب ويمبلي الشهير بحضور الملكة السابقة إليزابيث الثانية.

واستعادت صحيفة "ذا صن" ذكريات تلك الحقبة محاولة في الوقت عينه ربطها بما يحدث اليوم، إذ ذكرت أن تلك المشاهدة الأيقونية في العاصمة البريطانية لندن جاءت بعد بطولة ضمّت 16 منتخباً فقط واستمرت لمدّة عشرين يوماً، بينما شهدت النسخة الأخيرة من المونديال مشاركة 48 فريقاً وسط مطالبات أيضاً لرفع العدد في المسابقات المقبلة.

وذكر المصدر عينه بطريقة فيها الكثير من الانتقاد، أنّ بطولة كأس العالم 1966 لم تشهد فترات راحة أو عروضا ترفيهية بين الشوطين في إشارة لما حصل خلال المونديال الأخير الذي دافع عنه رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو بشراسة، مضيفة أنّه لم يعرف أيضاً حضور مستثمرين يسعون وراء الربح المالي.

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وختمت الصحيفة بطريقة ساخرة: "كان القلق الأكبر هو سرقة الكأس، وحتى هذه المحاولة انتهت بسلام بفضل الكلب بيكلز الذي عثر عليها، للأسف، لا وجود لبيكلز هذه المرة لإنقاذ الموقف المحرج الذي بات يتفاقم بسرعة. وكما قال أحد مسؤولي كرة القدم: "لا بد لأحدهم أن يبادر إلى وضع حدٍ لهذا الحال من أجل المصلحة العامة، وإلا، فإن الخير العالمي العظيم لكأس العالم سيبدو وكأنه سيصبح مثالاً آخر على كيفية سير العالم: المليارديرات يشترون كلّ شيء من أجل الإثراء الذاتي الفاحش".

يُذكر أن "كأس جول ريميه" سرقت بالفعل قبل انطلاق المونديال بأشهر خلال عرض اللقب الثمين في قاعة وستمنستر المركزية بالعاصمة لندن، ضمن معرض للطوابع، تحديداً يوم 20 مارس/ آذار 1966، لكن بعد أسبوع، استطاع كلب هجين يُدعى "بيكلز" العثور عليها مع صاحبه ديفيد كوربيت، وكانت ملفوفة بجريدة تحت سياج.

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