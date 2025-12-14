من براهيمي إلى أكرم عفيف... أبرز 6 نجوم غادروا كأس العرب

- شهدت بطولة كأس العرب 2025 في قطر خروج نجوم بارزين، حيث ودع ياسين براهيمي البطولة بعد خسارة الجزائر أمام الإمارات، وتأثر أداء العراق بغياب أيمن حسين، وانتهت رحلة عدي الدباغ مع فلسطين عند ربع النهائي. - تعرض عمر خريبين لإصابة حدت من مشاركته مع سورية ضد المغرب، وخرجت تونس من المجموعات رغم التوقعات العالية، حيث لم يبرز سيف الدين الجزيري. - منتخب قطر بقيادة أكرم عفيف لم يحقق النتائج المرجوة، واحتل المركز الأخير في مجموعته.

انضم قائد منتخب الجزائر الرديف، ياسين براهيمي (35 عاماً)، إلى قائمة النجوم الذين ودعوا منافسات بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر، بعدما خسر "الخضر" بركلات الترجيح أمام منتخب الإمارات، بنتيجة (7-6)، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة.

وتحطمت آمال ياسين براهيمي في بطولة كأس العرب 2025، بعدما أعلن قبل بداية المسابقة أن هدفه الحقيقي قيادة منتخب الجزائر الرديف صوب المواجهة النهائية، وحسم اللقب للمرة الثانية على التوالي، لكنه اصطدم بمنافس إماراتي صعب في ربع النهائي، ولم ينجح "الخضر" في المضي قدماً، وخرجوا من المسابقة، عقب خسارتهم بركلات الترجيح (7-6).

ولا يختلف حال ياسين براهيمي عن مهاجم منتخب العراق، أيمن حسين، الذي لم يستطع مدّ يد المساعدة لـ"أسود الرافدين"، بعدما جلس في المدرجات في أثناء مواجهة الأردن في ربع النهائي، بسبب الإصابة التي تعرض لها، وهو ما انعكس سلباً على كتيبة المدرب الأسترالي، غراهام أرنولد، التي عانت كثيراً في الشوط الأول أمام "النشامى"، الذين استطاعوا تسجيل الهدف الوحيد والمحافظة عليه، رغم الضغط الهجومي الكبير الذي شنه رفاق مهند علي "ميمي" في الشوط الثاني.

ويظهر أيضاً في قائمة أبرز النجوم، الذين خرجوا من بطولة كأس العرب 2025، مهاجم منتخب فلسطين، عدي الدباغ، الذي توقفت رحلته عند ربع نهائي المسابقة، عقب الخسارة أمام السعودية بهدفين مقابل هدف، ليصطدم حلم صاحب الـ27 عاماً بالواقع هذه المرة، رغم أنه صرّح كثيراً بأنه يطمح إلى قيادة كتيبة المدرب إيهاب أبو جزر صوب المواجهة النهائية، لأنهم يريدون إسعاد شعبهم بلقب المسابقة، إلا أن رحلة "الفدائي" انتهت.

وبدوره، تعرّض قائد منتخب سورية، عمر خريبين، لصدمة كبرى بعدما كشف الجهاز الطبي إصابته بكسر في يده، ليجلس على مقاعد البدلاء، ويدخل في آخر 10 دقائق من عمر المواجهة ضد المغرب في ربع النهائي، لكنها لم تكن كافية، حتى يعيد "نسور قاسيون" مرة أخرى، لتودع كتيبة المدرب الإسباني خوسيه لانا منافسات بطولة كأس العرب.

وكان قائد منتخب سورية، عمر خريبين، أحد أبرز النجوم في مرحلة المجموعات، بعدما خطف الأنظار بقوة إليه، بفضل تسجيله هدفين عالميين، الأول كان في شباك منتخب تونس، بعدما أطلق تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة، سكنت شباك حارس المرمى، الذي فشل بالتصدي لها، والثاني أمام منتخب قطر، وتحديداً في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الثاني، عندما تسلم الكرة من خارج منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة صاروخية لم يستطع حامي عرين "العنابي" التعامل معها، لتصنف وسائل الإعلام هذا الهدف بأنه الأجمل حتى الآن في بطولة كأس العرب 2025.

وتوقعت الجماهير التونسية أن يكون سيف الدين الجزيري أحد الأسلحة التي من المتوقع أن تخطف الأنظار إليها بقوة في بطولة كأس العرب 2025، لكنه لم يستطع تقديم أوراق اعتماده لدى المدرب سامي الطرابلسي، الذي منح مهاجم الزمالك المصري الفرصة الكاملة، إلا أن النتائج المفاجئة التي سجلها "نسور قرطاج" جعلتهم يخرجون من مرحلة المجموعات، عقب حلولهم في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، إذ خسروا اللقاء الأول أمام سورية بهدف نظيف، وبعدها تعادلوا بهدفين لمثلهما أمام فلسطين، وفازوا على قطر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ونختم مع قائد منتخب قطر، أكرم عفيف، الذي يُعد أحد أفضل لاعبي القارة الآسيوية، إلا أنه غاب عن المشهد في مرحلة المجموعات، بعدما خسر "العنابي" بطريقة مفاجئة في المباراة الأولى أمام فلسطين، ثم فرض منتخب سورية التعادل في الدقيقة الأخيرة من اللقاء الثاني (1-1)، بالإضافة إلى الهزيمة أمام تونس بثلاثة أهداف نظيفة، ما جعل "الأدعم"، الذي يُعد بطل القارة الآسيوية، يحل في المرتبة الأخيرة بجدول المجموعة الأولى، بعدما جمع نقطة وحيدة فقط، رغم أن الترشيحات كانت تضعه ضمن قائمة المنافسين على لقب بطولة كأس العرب 2025.