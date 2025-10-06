من بائع حلوى إلى قائمة منتخب الأرجنتين.. قصة صعود لاوتارو ريفيرو

- لاوتارو ريفيرو، شاب أرجنتيني بدأ كبائع حلوى في بوينس آيرس، انضم إلى نادي ريفر بليت بعد تجربة ناجحة مع سنترال كوردوبا، حيث أظهر مهاراته الكروية منذ صغره. - تطور كلاعب كرة قدم في مركز الجناح الأيسر ثم قلب دفاع، وشارك في 30 مباراة مع سنترال كوردوبا، محققاً أول لقب احترافي له بكأس الأرجنتين 2024 وتألق في كوبا ليبرتادوريس. - في يونيو 2025، عاد إلى ريفر بليت وشارك في كأس العالم للأندية، مما قاده لتمثيل منتخب الأرجنتين، محققاً حلمه منذ الطفولة.

كان لاوتارو ريفيرو (21 عاماً) يظهر يومياً عند إشارات المرور في مقاطعة بوينس آيرس بالأرجنتين، يحمل ابتسامة خجولة وصندوقاً مليئاً بالحلوى، متجولاً بين السيارات المارة، لكن وضعه تغير حالياً بشكل كبير، بعد أن تلقى مؤخراً دعوة ليونيل سكالوني، لتمثيل منتخب الأرجنتين في وديتي فنزويلا وبورتوريكو، استعداداً لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ووُلِد لاوتارو في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003، ومنذ يونيو/ حزيران الماضي، أصبح لاعباً في صفوف ريفر بليت الأرجنتيني، بعد تجربة إعارة مع سنترال كوردوبا. ومنذ صغره، تعلم ريفيرو قيمة التضحية والعمل الجاد، بعد أن نشأ في عائلة كبيرة مع خمسة إخوة، وكان والداه داعمين له. وخلال مراهقته، عمل "لاوتشا"، كما يلقبه والده، بائع حلوى متجولاً، لمساعدة عائلته.

وأكدت والدته، أدريانا كروز، في حديثها مع صحيفة أل كويبو الأرجنتينية: "كان لاوتارو منضبطاً للغاية، منذ صغره. لم يستسلم قط، حتى عندما كانت الأمور صعبة. رؤيته اليوم في ريفر بليت تملأني فخراً، لقد كان هذا حلمه دائماً، وهذا يجعلني أشعر بأن كل جهود العائلة لم تذهب سدى".

وبدأ لاوتارو ممارسة كرة القدم بسن السادسة، في نادي لوس هالكونسفي مورينو، برفقة شقيقه الأصغر خواكين، تحت إشراف المدرب ماركوس راميريز، الذي قال عنه: "كان ريفيرو مختلفاً عن زملائه منذ البداية. سريع التعلم ومجتهداً، ولم يهدر أي حصة تدريبية، وكان دائماً مبتسماً. إنه شاب رائع مليء بالقيم والتواضع، وفخر لي أن أراه يلعب".

وفي مارس/ آذار 2018، انتقل لاوتارو إلى ريفر بليت، بعد اجتيازه بنجاح اختبار الفئات العمرية. وقال مدربه السابق في فريق فيكتوريا، سيرجيو إسبينولا: "الاختبار جاء عن طريق صديق لي مرتبط مع النادي العريق. كانوا يبحثون عن لاعب وسط دفاعي وجناح أيسر، وريفيرو كان فرصة كبيرة، وأثبت نفسه على الفور". وبدأ لاوتارو ريفيرو اللعب جناحاً أيسر، لكن بفضل طوله (1.85 متر) وقوته الدفاعية، تحول إلى قلب دفاع في الفئات السنية، وأصبح عنصراً أساسياً، وخلال تلك الفترة، واصل بيع الحلوى، بالتوازي مع تدريباته المكثفة.

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وقّع لاوتارو ريفيرو أول عقد احترافي مع ريفر بليت، لكنه لم يحصل على فرصة اللعب في الفريق الأول، بقيادة مارتن ديميكيليس، فانتقل في الموسم التالي على سبيل الإعارة إلى سنترال كوردوبا، حتى ديسمبر/ كانون الأول 2025، إذ شارك في 30 مباراة وسجل هدفين، وحقق أول لقب احترافي له بعد فوز الفريق بكأس الأرجنتين 2024. كما كان نجماً في بداية 2025 بمواجهة فلامينغو في كوبا ليبرتادوريس، على استاد ماراكانا، حيث ساهم في فوز فريقه 2-1.

وفي يونيو 2025، تلقى ريفيرو اتصالاً من مدرب ريفر بليت، مارسيلو غالاردو، لتأكيد انضمامه للفريق في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، محققاً حلمه منذ الطفولة. وكانت أول مباراة له مع الفريق في 9 أغسطس/ آب الماضي ضد إنديبنديينتي، والتي انتهت بالتعادل 0-0. ولم يحتج ريفيرو أكثر من 121 يوماً ليتألق مع ريفر بليت، ويتلقى أول دعوة له مع منتخب الأرجنتين.