من انتصار أوروبي إلى خيبة محلية.. غلطة سراي يتعثر في ديربي إسطنبول

- تعادل غلطة سراي مع بيشكتاش (1-1) في ديربي إسطنبول، بعد فوزه التاريخي على ليفربول، حيث فشل في استثمار الدفعة المعنوية لتحقيق الفوز. - رغم البداية القوية لغلطة سراي، إلا أن طرد دافينسون سانشيز صعّب المهمة، بينما رفعت الجماهير لافتات استفزازية تذكّر بهزيمة بيشكتاش التاريخية أمام ليفربول. - غلطة سراي لا يزال في صدارة الدوري التركي برصيد 22 نقطة، لكن التعادل كشف عن ثغرات قد تؤثر على مسيرته في الدفاع عن اللقب.

سقط نادي غلطة سراي في فخ التعادل على ملعبه، أمام غريمه التقليدي بيشكتاش، بنتيجة (1-1)، في قمة الجولة الثامنة من الدوري التركي الممتاز، بعد أيام قليلة من فوزه التاريخي على ليفربول الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا. وأهدر الفريق الأصفر والأحمر فرصة استثمار الدفعة المعنوية الكبيرة، التي اكتسبها عقب تفوقه على بطل "البريمييرليغ"، في "الشامبيونزليغ"، ليقدّم أداءً باهتاً في "ديربي إسطنبول".

وشهد الشوط الأول بداية قوية من أصحاب الأرض، الذين دخلوا اللقاء باندفاع واضح؛ سعياً لافتتاح النتيجة وفرض سيطرتهم على مجريات اللعب، مدعومين بجماهير غفيرة حضرت لتشجيعهم. غير أنّ محاولاتهم اصطدمت بصلابة دفاع المنافس، وبخطورته الهجومية أيضاً، بعدما تمكن المهاجم الإنكليزي، تامي أبراهام، من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 12.

وحاول رفاق الألماني إلكاي غوندوغان العودة في النتيجة، ونجحوا في ذلك بصعوبة بالغة عبر نجم مانشستر سيتي السابق عند الدقيقة الـ 55، لكن آمالهم في تحقيق الفوز تراجعت كثيراً، بعد طرد الكولومبي دافينسون سانشيز في الدقيقة الـ 34، ما جعل المهمة شبه مستحيلة أمام منافس ظل يبحث عن مباغتة غريمه حتى الثواني الأخيرة. وفي المدرجات، رفعت جماهير غلطة سراي لافتات تحمل الرقم ثمانية، في لقطة استفزازية استحضرت الهزيمة التاريخية، التي تكبدها بيشكتاش أمام ليفربول عام 2007، بعد أيام من انتصار فريقها على "الريدز". غير أن فرحتها لم تكتمل، بعدما عجز النادي الأصفر والأحمر عن حسم "الديربي"، رغم أن الفوز بدا في المتناول، قبل صافرة البداية.

الجماهير في المدرجات ببالونات الرقم 8 🎈💀 pic.twitter.com/544fTRn3aQ — غلطة سراي بالعربي (@Galatasaray_4Ar) October 4, 2025

وبعد هذا التعثر المخيّب، واصل غلطة سراي تصدره جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بينما تجمد رصيد فنربخشه عند 17 نقطة في المركز الثاني، في حين يحتل بيشكتاش المرتبة الخامسة بفارق تسع نقاط كاملة عن القمة، ما يعد بمنافسة شرسة في الجولات المقبلة.

ورغم حفاظ غلطة سراي على صدارة الترتيب، فإن التعثر أمام الغريم بيشكتاش كشف عن ثغرات واضحة، قد تعوق الفريق في رحلة الدفاع عن زعامته المحلية، خصوصاً إذا استمرت العروض الباهتة بعد الانتصار الأوروبي الكبير. وبين نشوة "أنفيلد" وخيبة "إسطنبول"، يجد الفريق نفسه مطالباً بتصحيح المسار سريعاً، قبل أن يشتد الصراع على قمة الدوري التركي، في الأسابيع المقبلة.