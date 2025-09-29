من الملعب إلى المدرجات... بودولسكي يعوض غيابه عن فريقه بالتشجيع

- فاجأ لوكاس بودولسكي جماهير غورنيك زابجه بظهوره في المدرجات خلال مباراة ضد كراكوف، بسبب إصابة عضلية منعته من اللعب، لكنه أظهر دعمه للفريق بشغف كبير، مؤكداً أن هذا هو جوهر كرة القدم. - منذ انضمامه إلى غورنيك زابجه في 2021، لعب بودولسكي 123 مباراة وسجل 25 هدفاً، ورغم عدم تسجيله هذا الموسم، مدد عقده حتى 2026، مما يعكس رغبته في مواصلة مسيرته مع الفريق. - رغم مساهمته المعنوية، انتهت المباراة بالتعادل 1-1، لكن غورنيك زابجه بقي في صدارة الدوري البولندي بفارق نقطة واحدة.

فاجأ المهاجم الألماني، لوكاس بودولسكي (40 عاماً)، جماهير نادي غورنيك زابجه البولندي، بظهوره في مدرجات مشجعي الفريق، خلال المواجهة أمام كراكوف، السبت الماضي، وسط أجواء باردة وصلت فيها الحرارة إلى تسع درجات مئوية. ونشر بطل العالم مع منتخب ألمانيا 2014 صورة "سيلفي" عبر حسابه في "إنستغرام"، أظهر فيها نفسه بين المشجعين، وذراعه مرفوعة بقبضة مشدودة، معلقاً: "مع تورسيدا غورنيك، شغف لا يُصدّق، هذا هو جوهر كرة القدم".

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الاثنين، أن بودولسكي اضطر إلى الاكتفاء بالتشجيع من المدرجات، بسبب إصابة عضلية في الساق منعته من المشاركة، بحسب ما أوضح مدرب الفريق، السلوفاكي ميشال غاسباريك، الذي أكد أنّ الأمر لا يتعدى تمدداً بسيطاً يحتاج لفترة راحة قصيرة، إلّا أن هذا الغياب لم يمنع النجم المخضرم من التقرّب أكثر من الجماهير. ومنذ انتقاله إلى غورنيك زابجه عام 2021، خاض بودولسكي 123 مباراة وسجّل 25 هدفاً، ليصبح النادي ثاني أكثر محطة لعب فيها، بعد فريقه الأم كولن الألماني، الذي ظهر بقميصه في 181 مواجهة، في وقت راجت العديد من الأخبار عن اعتزال بطل العالم 2014 كرة القدم. ورغم المكانة الخاصة التي يحتلها لدى الجماهير، فإنه لم يبدأ الموسم الحالي على نحو مثالي، إذ لم يسجل أيّ هدف خلال 146 دقيقة لعب في ست جولات خاضها حتى الآن.

ورغم مساهمته المعنوية الكبيرة، انتهت المواجهة أمام كراكوف بالتعادل (1-1)، وهو ما أبقى غورنيك زابجه في صدارة الدوري البولندي، بفارق نقطة وحيدة فقط. ويأتي ذلك بعد أشهر قليلة من تمديد بودولسكي عقده حتى يونيو/ حزيران 2026، ليؤكد رغبته في مواصلة مسيرته الكروية في الفريق الذي بات بمثابة بيته الثاني.

ويمتلك النجم الألماني مسيرة زاخرة بالألقاب والإنجازات، على الصعيدَين الجماعي والشخصي، بداية بلقب كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا، كما تُوّج بلقب الدوري الألماني مع بايرن ميونخ، موسم 2007-2008، إضافة إلى لقب كأس ألمانيا وكأس السوبر خلال الموسم نفسه، كما أحرز لقب كأس الاتحاد الإنكليزي، وكأس الدرع الخيرية مع أرسنال، ولقب كأس تركيا مع غلطة سراي.