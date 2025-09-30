- يستعد المدير الفني لمنتخب تونس، سامي الطرابلسي، لإعلان قائمة اللاعبين لمواجهة ساوتومي وناميبيا في تصفيات كأس العالم 2026، مع انضمام محتمل لبعض المواهب الجديدة بعد تأهل "نسور قرطاج" للنهائيات. - من المتوقع عودة بعض اللاعبين ذوي الخبرة مثل علي العابدي، الذي تعافى من إصابته، وإلياس السخيري، الذي استعاد لياقته مع آينتراخت فرانكفورت، ونادر الغندري، الذي تألق في الدوري الروسي. - لا تزال الشكوك تحوم حول انضمام بعض اللاعبين الآخرين مثل سيف الله اللطيف، رغم تلقيهم دعوات مبدئية.

يستعد المدير الفني لمنتخب تونس سامي الطرابلسي (57 عاماً)، لإعلان قائمة اللاعبين، استعداداً لمواجهة كل من ساوتومي وناميبيا، في العاشر والثالث عشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ضمن منافسات الجولتَين الأخيرتَين من تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يشهد المعسكر انضمام بعض اللاعبين الجدد، خصوصاً من المواهب، التي استقطبها الاتحاد التونسي لكرة القدم مؤخراً، نظراً لأنّ الفرصة تبدو سانحة أمام ذلك، بعدما ضمن "نسور قرطاج" تأهلهم إلى نهائيات مونديال 2026، منذ الجولة الماضية، لكن المؤكد أن القائمة ستشهد عودة بعض العناصر من ذوي الخبرة، الذين افتقدهم الجهاز الفني في المعسكر الأخير.

وبحسب المعطيات، التي حصل عليها "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، فإنّ العديد من اللاعبين تلقوا دعوات مبدئية للعودة لمنتخب تونس، وأبرزهم الظهير الأيسر لنادي نيس، علي العابدي، الذي أصبح متاحاً أمام سامي الطرابلسي، بعدما عجز عن المشاركة في مباراتَي غينيا الاستوائية وليبيريا، لكنه عاد في الأيام الأخيرة إلى تشكيلة الفريق الفرنسي، إثر تجاوزه الإصابة.

وسيسترجع منتخب تونس كذلك نجمه إلياس السخيري، العائد هو الآخر إلى المنافسات مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعدما ظهر في كامل جهوزيته البدنية، بعدما تعافى من الإصابة، أما اللاعب الثالث المرشح للعودة، فهو مدافع نادي أخمات غروزني الروسي، نادر الغندري، الذي تألق على نحوٍ لافت في المباريات الأخيرة لفريقه، إذ انضم إلى التشكيلة المثالية للأسبوع العاشر من منافسات الدوري الروسي لكرة القدم، التي أعلنها الاتحاد المحلي، اليوم الثلاثاء.

وتحوم الشكوك حتى الآن حول استرجاع بعض الأسماء الأخرى، رغم تلقيها دعوات مبدئية للانضمام إلى المعسكر، مثل لاعب نادي سبراتا روتردام الهولندي، سيف الله اللطيّف، الغائب عن المعسكر، الذي أُقيم في في بداية سبتمبر/ أيلول، لاختيارات فنية.