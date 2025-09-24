- فاجأ تشابي ألونسو الجميع بإشراك ألفارو كاريراس كقلب دفاع بجانب دين هويسين في مباراة ليفانتي، مما يعكس ثقته في قدرات كاريراس رغم توفر بدائل قوية. - التحول من الظهير إلى قلب الدفاع شائع بين اللاعبين الكبار مثل سيرخيو راموس، حيث تسهل خصائص الأظهرة مثل السرعة والتمرير التكيف مع هذا المركز. - يسعى ريال مدريد لتعزيز دفاعه بالاعتماد على لاعبيه الحاليين مثل فران غارسيا، مع متابعة أسماء بارزة مثل إبراهيما كوناتي لتعزيز الصفوف.

فاجأ المدير الفني لنادي ريال مدريد تشابي ألونسو (43 عاماً)، المتابعين بخيار تكتيكي جريء، بعدما قرر إشراك الظهير الأيسر، الإسباني ألفارو كاريراس (22 عاماً)، في قلب الدفاع إلى جانب مواطنه دين هويسين (20 عاماً)، وذلك خلال مواجهة ليفانتي لحساب الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، والتي انتهت بفوز النادي الملكي بنتيجة (4-1).

وكان كاريراس قد انضم إلى النادي الملكي قادماً من بنفيكا البرتغالي بصفة ظهير أيسر، إذ تألق في مركزه الأصلي خلال المباريات السابقة. غير أنّ ألونسو اختار منحه دوراً جديداً في محور الدفاع، في خطوة اعتُبرت مفاجئة بالنظر إلى توفر بدائل رفيعة المستوى على دكة الاحتياط، مثل النمساوي دافيد ألابا والبرازيلي إيدير ميليتاو، إضافة إلى الفرنسي أوريلين تشواميني، الذي شغل هذا المركز في فترات سابقة تحت قيادة مدرب "الميرينغي" السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويُعتبر التحول من مركز الظهير إلى قلب الدفاع سمة مشتركة بين عمالقة هذا المركز عبر التاريخ، إذ شكّل تغيير الموقع مفتاحاً لبروز أسماء صنعت المجد في عالم الكرة. ففي ريال مدريد، يبقى الإسباني سيرخيو راموس مثالاً بارزاً بعدما انطلق في مسيرته ظهيراً أيمن، حتى أنه شارك في هذا المركز خلال كأس العالم 2010 وساهم في تتويج منتخب "لاروخا" باللقب العالمي، قبل أن يتحول إلى محور الدفاع ويكتب تاريخاً ذهبياً مع النادي الملكي، تُوج خلاله بالثلاثية التاريخية في دوري أبطال أوروبا بين 2016 و2018.

وعلى المنوال نفسه، كانت بدايات قائد برشلونة التاريخي كارليس بويول في مركز الظهير الأيمن، غير أن انتقاله إلى قلب الدفاع منحه هوية جديدة، ليشكّل ثنائياً صلباً مع مواطنه جيرارد بيكيه، ويقود النادي الكتالوني في الحقبة الذهبية التي شهدت السيطرة محلياً وأوروبياً. أما في إيطاليا، فيبرز اسم الأسطورة باولو مالديني، الذي بدأ مشواره ظهيراً أيسر في صفوف ميلان، قبل أن يتحول إلى قلب الدفاع ويُرسّخ نفسه واحداً من أعظم المدافعين في تاريخ كرة القدم، بعدما قاد "الروسونيري" إلى أمجاد قارية ومحلية متتالية، وبات نموذجاً للاعب الذي يجمع بين الصلابة الدفاعية والأناقة في الأداء.

وتُعد طبيعة لعب الأظهرة، القائمة على السرعة والاندفاع في التوغلات الهجومية، عاملاً حاسماً يمنح لاعبيها ردة فعل قوية وقدرة على التحرك السريع، وهو ما يجعل انتقالهم إلى مركز قلب الدفاع عملية سلسة نسبياً، إذ تساعدهم هذه الخصائص في التفوق بالرقابة الفردية وامتلاك ميزة فارقة عند مواجهة المرتدات بفضل سرعة الارتداد، فضلاً عن قدرتهم على الخروج بالكرة بسلاسة من الخلف إلى الأمام بحكم تمرسهم على التحكم الجيد في الكرة والتمرير تحت الضغط.

وفي وقت يواصل فيه ريال مدريد بحثه عن تدعيم محور الدفاع، وسط تواتر الأخبار حول متابعة الإدارة لعدة أسماء بارزة في الخط الخلفي، يتقدمهم لاعب ليفربول الفرنسي إبراهيما كوناتي، ومواطنه دايوت أوباميكانو، نجم بايرن ميونخ، إضافة إلى مدافع كريستال بالاس، الإنكليزي مارك غويهي، قد يجد المدرب الإسباني تشابي ألونسو الحل داخل بيته دون الحاجة للدخول بقوة في سوق الانتقالات، خاصة أن النادي الملكي يمتلك بدائل عديدة على الجهة اليسرى، يأتي في مقدمتها الإسباني فران غارسيا، الذي خطف الأنظار خلال كأس العالم للأندية، إلى جانب عودة الفرنسي فيرلان ميندي من الإصابة، فضلاً على مواطنه إدواردو كامافينغا، الذي سبق أن أثبت نجاحه في شغل هذا المركز، سواء مع ريال مدريد أو برفقة المنتخب الفرنسي.