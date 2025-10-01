من السخرية إلى سقف الرواتب.. هجوم ألماني على الدوري الإنكليزي

- تصاعدت الانتقادات الألمانية تجاه الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وصف كارل هاينز رومينيغه إداريي نيوكاسل بـ"الأغبياء" بعد صفقة نيك فولتماده الباهظة، مما يعكس التوتر المتزايد بين الأندية الألمانية والإنجليزية. - رئيس باير ليفركوزن، فرناندو كارو، دعا لفرض سقف للرواتب على الأندية الإنجليزية، مشيراً إلى أن الدوري الإنجليزي يهدد توازن كرة القدم الأوروبية بتفوقه المالي. - الجدل بين الأندية الألمانية والإنجليزية مرشح للتصاعد، مما يضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمام تحدي الحفاظ على التوازن التنافسي في ظل النفوذ المتزايد للدوري الإنجليزي.

أطلق إداريو الأندية الألمانية تصريحات نارية تجاه الدوري الإنكليزي الممتاز، وهجوماً لفظياً استهدف الأندية وطريقة إدارتها خلال سوق الانتقالات الصيفية. وانطلاقاً من سخرية الأسطورة الألماني كارل هاينز رومينيغه (70 عاماً)، من نادي نيوكاسل يونايتد، إلى حدّ مطالبة رئيس نادي باير ليفركوزن بوضع سقف الرواتب، يبدو أنّ الخلاف سيشتد في الفترة المقبلة بين الطرفين من خلال وسائل الإعلام.

ووصف الإداري في نادي بايرن ميونخ كارل هاينز رومينيغه، في تصريحات نقلها موقع راديو "آر إم سي سبورت" الفرنسي، أمس الثلاثاء، الإداريين في نادي نيوكاسل بـ"الأغبياء"، بعدما وقعوا في الفخ عبر استقدام مهاجم نادي شتوتغارت السابق نيك فولتماده مقابل مبلغ كبير، قائلاً: "فولتماده غادر إلى إنكلترا من أجل المزيد من المال. لا يسعني سوى أن أهنّئ شتوتغارت لأنه وجد (أحمق) دفع هذا المبلغ الكبير، ففي ميونخ ما كنا لنفعل ذلك بالتأكيد".

وأحدث المهاجم الألماني فولتماده ضجة كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما انتقل إلى نيوكاسل مقابل 85 مليون يورو، في صفقة عكست حجم الطموحات التي يضعها النادي الإنكليزي على عاتقه. ولم يتأخر اللاعب في الرد على هذه الثقة، إذ افتتح مشواره بثلاثة أهداف في أربع مباريات فقط مع "الماغبايز"، كان آخرها هدفاً في مرمى أرسنال، الأحد الماضي، رغم سقوط فريقه بنتيجة هدف مقابل هدفين.

ومن جهة أخرى، رأى رئيس نادي باير ليفركوزن فرناندو كارو أنّ الوقت حان لفرض سقف للرواتب على الأندية الإنكليزية التي تهدد توازن كرة القدم الأوروبية. وقال على هامش منتدى خُصص لمناقشة مستقبل الجانب المالي في اللعبة: "الدوري الإنكليزي الممتاز يسعى لأن يتحول إلى المنتج الأبرز في أوروبا، متقدماً حتى على دوري أبطال أوروبا. لقد حاولنا هذا الصيف التعاقد مع لاعب، لكن في النهاية تمكّن نادٍ صاعد حديثاً إلى البريمييرليغ من دفع مبلغ أكبر وتقديم راتب أعلى منا، نحن فريق من بين الأربعة الكبار في ألمانيا".

ويبدو أنّ الجدل بين الأندية الألمانية ونظيراتها الإنكليزية مرشح للتصاعد، مع استمرار الفوارق المالية واتساع الهوة بين البطولات المحلية في القارة. وبين لغة السخرية ومطالب الإصلاح، يجد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نفسه أمام تحدّي الحفاظ على التوازن التنافسي، في وقت يواصل فيه الدوري الإنكليزي تعزيز نفوذه وجاذبيته كأقوى منتج كروي في العالم.