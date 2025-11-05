من الركض إلى قيادة نيويورك: الوجه الرياضي لزهران ممداني

شهدت نيويورك تحولاً تاريخياً، بعدما فاز زهران ممداني (34 عاماً) بمنصب العمدة، ليصبح أول مسلم يقود المدينة، وأصغر من يتولى هذا المنصب منذ أكثر من قرن. وجمع ممداني بين شغفه بالرياضة وطموحه السياسي، ليجسّد فعلياً مقولة: "من الركض إلى قيادة نيويورك".

وقاد ممداني حملته الانتخابية بخطوات تشبه إيقاع العدّاء في الماراثون، إذ اعتمد على الصبر والانضباط في مواجهة منافسيه: أندرو كومو وكيرتس سليا، على حد وصف صحيفة سبورت الإسبانية، اليوم الأربعاء، وركّز على قضايا تمسّ حياة المواطنين، مثل أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة، ليفوز بالانتخابات التي جرت يوم أمس الثلاثاء، الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بنسبة كبيرة جعلته أحد أبرز الوجوه في المشهد الأميركي.

وشارك ممداني مرتين في ماراثون نيويورك، أولاهما عام 2022 بزمن ست ساعات وأربع دقائق و52 ثانية، والثانية عام 2024 بزمن خمس ساعات و38 دقيقة وعشر ثوانٍ، بحسب السجلات الرسمية. واعتبر الجري تجربة تعلّمه الالتزام والانتماء إلى المجتمع، ليؤكد أنه يستمد من الرياضة دروساً في التحمل والثبات.

وحوّل ممداني الماراثون إلى مساحة للتعبير السياسي، عندما ارتدى في مشاركته الأولى قميصاً كُتب عليه: "إريك آدامز رفع إيجاري"، في إشارة إلى انتقاده سياسات العمدة السابق. وبعد ثلاث سنوات فقط، أصبح ذلك العدّاء نفسه خليفة آدامز في قيادة المدينة.

وقال ممداني عقب فوزه: "الركض علّمني أن التغيير لا يأتي دفعة واحدة، بل خطوة بعد خطوة". وتعكس هذه العبارة فلسفته في الحكم، إذ يسعى إلى تطبيق ما تعلمه من الرياضة على إدارة مدينة بحجم نيويورك، معتمداً على الإصرار، والقدرة على الصمود، والإيمان بأن كل إنجاز سياسي يبدأ بخطوة صغيرة على الطريق الطويل نحو التغيير.

وقدّم فوز زهران ممداني إشارة واضحة إلى ميل الناخبين في نيويورك نحو جيل جديد من القادة، الذين يجمعون بين الطموح والعمل الميداني. وبعد أن قطع مسافات طويلة على مضمار الماراثون، يستعد اليوم لقطع طريق أطول على الساحة السياسية. ورغم أنه لم يتولَّ مهامه بعد، فإن تجربته الرياضية تُعد مؤشراً على أسلوبه المقبل في القيادة.