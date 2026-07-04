- احتفلت جماهير المغرب بفوز منتخبهم على كندا 3-0 وتأهله إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، حيث قاد المدير الفني محمد وهبي الفريق لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، مع لاعبين مميزين مثل أشرف حكيمي. - الامتداد العالمي للاحتفالات شمل مدن أمريكية مثل هيوستن، والدوحة، ومدن عربية أخرى، حيث أظهر المشجعون دعمهم القوي للمنتخب المغربي، كما شهدت رام الله احتفالات تعكس العلاقة المتينة بين المغرب وفلسطين. - في دول الخليج وباريس ومدريد وتورنتو، تجمع المشجعون للاحتفال بتأهل "أسود الأطلس" للمرة الثانية توالياً، استعداداً لمواجهة الفائز من لقاء فرنسا وباراغواي.

أطلقت جماهير منتخب المغرب العنان لاحتفالاتها، بعد إطلاق حكم اللقاء صافرته، معلناً عبور "أسود الأطلس" إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، بعد الانتصار على كندا 3-0، اليوم السبت. وشهدت شوارع العاصمة الرباط، ومدن مغربية أخرى كالدار البيضاء وفاس ومراكش، احتفالات عارمة تحت شعار "ديما مغرب"، حيث صدحت حناجر الأنصار بالإنجاز التاريخي الذي يتحقق بقيادة المدير الفني الشاب محمد وهبي، على أمل الذهاب بعيداً في العرس العالمي، خصوصاً أن رفاق أشرف حكيمي يمتلكون الأدوات التي تؤهلهم لذلك.

وفي مدن أميركية، وعلى رأسها هيوستن مسرح اللقاء، لم يفوت المشجعون المغاربة المناسبة، إذ توافدوا بأعداد كبيرة نحو الشاشات العملاقة التي نصبت من أجل متابعة مباريات كأس العالم، رافعين الأعلام ومرددين الأهازيج الوطنية. أما في العاصمة القطرية الدوحة والعديد من المدن العربية الأخرى، فقد عكس الحضور الجماهيري القوي، حرص الأنصار على الدعم المتواصل لمنتخب بلادهم حتى خارج أرض الوطن.

وشهدت مدينة رام الله الفلسطينية وسط الضفة الغربية، أجواءً استثنائية مع الانتصار التاريخي الذي حققه منتخب المغرب على نظيره الكندي، في مباراة حظيت بمتابعة جماهيرية واسعة عكست عمق العلاقة المتينة التي تربط البلدين. وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجماعي، يظهر فيه تجمهر كوكبة كبيرة من المشجعين الفلسطينيين أمام شاشة عملاقة، وهم يحملون أعلام المغرب، تقدمهم رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب.

وفي دول الخليج العربي، حضرت فرحة المغرب في دبي، حيث أظهرت مقاطع مصورة تجمعات كبيرة لمشجعين مغاربة وعرب تابعوا اللقاء في مناطق المشاهدة، قبل أن تتحول لحظات الهدفين الثاني والثالث إلى احتفال جماعي بالأعلام والهتافات. وفي غزة، ظهرت لقطات مؤثرة لجماهير تتابع المباراة وتحتفل بهدف المغرب الثاني، في مشهد منح التأهل بعداً مختلفاً. وفي العاصمة الفرنسية باريس، امتلأت المقاهي والساحات الكبرى بالمشجعين الذين كانوا يلوحون بالأعلام ويتابعون اللقاء بتركيز كبير، قبل أن تنفجر الأجواء فرحاً بعد حسم الانتصار بثلاثية دون رد. أما في العاصمة الإسبانية مدريد، فخرجت المشاعر دفعة واحدة في فرحة جماعية امتدت إلى الشوارع، وسط هتافات وأجواء احتفالية استمرت لساعات.

🇲🇦 جماهير المغرب حاضرة بقوة من ملعب مولاي الحسن في الرباط، لمساندة أسود الأطلس في مواجهة كندا ضمن الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026 #كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/aByYXvJ9j3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 4, 2026

🎥 | فرحة الجماهير في رام الله بهدف المنتخب المغربي في مرمى كندا 1 - 0 pic.twitter.com/XmhHRpLlnx — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) July 4, 2026

كرة عربية المنتخب المغربي يهزم كندا بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العالم 2026

وفي تورنتو الكندية، كان المشهد لا يقل حماساً، حيث حرص المشجعون الذي كانوا يتابعون اللقاء في الشوارع، على ترديد الأهازيج ورفع الأعلام، في مشهد عكس حجم الشغف رغم المسافات البعيدة. وبلغ "أسود الأطلس" الدور ربع النهائي للمرة الثانية توالياً في تاريخهم، في طريقهم لمعادلة إنجاز كأس العالم 2022 في قطر التاريخي، حين بلغوا المربع الذهبي حينها كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك، علماً أنهم سيواجهون في الدور المقبل، الفائز من لقاء منتخب فرنسا، الذي انتصر عليهم في نصف نهائي النسخة الماضية، ومنتخب باراغواي.