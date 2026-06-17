من الرأس الأخضر إلى أميركا... فوزينيا ينتظر حضور أغلى مشجعة

- يعيش حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، فوزينيا، لحظة إنسانية خاصة حيث تسعى السلطات الأميركية لتسهيل سفر والدته لحضور مباريات كأس العالم 2026 بعد تعذرها بسبب تكاليف التأشيرة البالغة 15 ألف دولار. - تألق فوزينيا في مباراة إسبانيا التي انتهت بالتعادل السلبي، مما زاد من شهرته بشكل كبير، حيث ارتفع عدد متابعيه على إنستغرام من 50 ألفاً إلى أكثر من 9.9 ملايين متابع. - تستعد وزارة الخارجية الأميركية لمساعدة والدة فوزينيا على السفر، حيث سيتم إعفاء الرياضيين وأسرهم من شرط الكفالة إذا استوفوا متطلبات التأشيرة.

يعيش حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر فوزينيا (40 عاماً)، لحظة إنسانية خاصة خارج المستطيل الأخضر، بعدما بدأت السلطات الأميركية في محاولة تسهيل سفر والدته لحضور مباريات كأس العالم 2026، ومساندته من المدرجات.

وقال فوزينيا بعد مباراة إسبانيا التي تألق فيها وانتهت على وقع التعادل السلبي في الجولة الأولى للمونديال: "لم تتمكن من الحضور (والدته) بسبب مشكلة التأشيرة. المبلغ الذي كان علينا دفعه لم نؤمنه في الوقت المناسب، وأتمنى أن تكون هنا"، حيث لم تسافر والدته لعدم قدرتها على دفع تكاليف متعلقة بالتأشيرة، التي تبلغ حوالي 15 ألف دولار.

وبين تقرير لصحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الأميركية تسعى لمساعدة والدة حارس المرمى على السفر إلى البطولة. وذكرت الوزارة على موقعها الرسمي أن "الرياضيين وأعضاء الفرق، بمن فيهم المدربون وأفراد الدعم اللازمون وأفراد أسرهم المباشرون، من مواطني الدول المشاركة في كأس العالم 2026، والذين يثبتون استيفاءهم لجميع متطلبات التأشيرة، سيُعفون من شرط الكفالة".

بعيدا عن الملاعب حارس مرمى الرأس الأخضر يغزو مواقع التواصل بملايين المتابعين

وشهد فوزينيا شهرة واسعة، حيث ارتفع عدد متابعيه على "إنستغرام" من 50 ألفاً إلى أكثر من 9.9 ملايين متابع، ليصبح أحد أبرز وجوه كأس العالم 2026 حتى الآن، وفي والوقت الحالي، يستعد حارس مرمى الرأس الأخضر للمباراة القادمة ضد أوروغواي، المقررة فجر يوم الاثنين المقبل.