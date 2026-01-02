من التهميش إلى التألق.. إعارات تحوّلت إلى قصص نجاح مدوية

- تحوّلت الإعارة إلى فرصة ذهبية للاعبين المهمشين لإعادة إطلاق مسيرتهم، كما فعل ماركوس راشفورد الذي تألق في برشلونة بتسجيله سبعة أهداف و11 تمريرة حاسمة، مما أعاد بناء صورته كلاعب مميز. - استعاد راسموس هويلوند بريقه مع نابولي بعد تجربة صعبة في مانشستر يونايتد، حيث سجل ستة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، مما يبرز أهمية العودة إلى البيئة المناسبة لاستعادة الثقة. - أظهرت تجارب أندريه أونانا وبلال الخنوس وآرثر فيرميرين أن الإعارة ليست حلاً مؤقتاً، بل قد تكون بداية جديدة نحو التألق والنجاح المهني.

حقق لاعبو كرة القدم الذين تعرضوا للتهميش في أنديتهم نجاحاً لافتاً بعد انتقالهم على سبيل الإعارة، لتتحوّل رحلتهم المؤقتة إلى قصص نجاح مدوية، ووجد كثيرون في الإعارة فرصة لإعادة إطلاق مسيرتهم وإثبات جدارتهم بعد فترات من الركود والإحباط.

وانطلق النجم الإنكليزي ماركوس راشفورد في مغامرة جديدة بعد أن تحوّل من أيقونة صاعدة في مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى لاعب يعاني من الانتقادات، فاختار أن يغادر لينضم إلى برشلونة الإسباني، حيث أصبح لاعباً أساسياً تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك. وقدّم الإنكليزي أداءً استثنائياً هذا الموسم مع الفريق الكتالوني، إذ سجل سبعة أهداف وقدّم 11 تمريرة حاسمة في 23 مباراة، ليعيد بناء صورته ويثبت أنّ الإعارة يمكن أن تكون منقذاً حقيقياً لمسيرة اللاعبين.

واستعاد الدنماركي راسموس هويلوند بريقه بعد تجربة صعبة مع مانشستر يونايتد، حيث لم يتمكّن من التألق رغم الاستثمار الكبير فيه، على حدّ وصف موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الأحد. وعاد اللاعب الشاب إلى إيطاليا مع نابولي ليجد نفسه في أجواء يعرفها جيداً، وسجل ستة أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين، ليؤكد أن العودة إلى البيئة المناسبة يمكن أن تعيد الثقة للاعب وتفتح أمامه أبواب التألق.

واستفاد أندريه أونانا من إعارته إلى طرابزون سبور التركي، بعد أن عانى من مشاكل ذهنية في مانشستر يونايتد. وساهم الحارس الكاميروني في تحسين أداء فريقه الذي أصبح ينافس بقوة على لقب الدوري التركي، وهو الآن يفكر في تمديد إقامته لمواصلة رحلة الانتعاش المهني.

واستفاد المغربي بلال الخنوس والبلجيكي آرثر فيرميرين أيضاً من إعاراتهما إلى شتوتغارت الألماني وأولمبيك مرسيليا الفرنسي على التوالي، إذ قدما مستويات رائعة في أدوارهما الجديدة، مؤكدين أن الإعارة ليست مجرد حل مؤقت، بل أحياناً تكون بداية جديدة نحو المجد والتألق.

وأظهرت هذه الحالات من التهميش إلى التألق، أنه يمكن للإعارة أن تتحوّل إلى قصة نجاح مدوية إذا استغل اللاعب الفرصة بحرفية وإصرار. وبالنسبة للعديد من اللاعبين الشباب والكبار، تبقى الإعارة بوابة لإعادة اكتشاف مهاراتهم وإعادة تشكيل مسيرتهم بشكل يضمن لهم التألق على المدى الطويل.