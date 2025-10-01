استعاد مشجعو فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، أمس الاثنين، ذكريات انتصار فريقهم على غريمه التقليدي ريفر بليت، في "السوبر كلاسيكو"، بقيادة قلب الدفاع بريينر بونيا (39 عاماً). وعلى الرغم من مرور عدة سنوات، فقد أصبحت هذه المباراة مادة للسخرية، بسبب أن الفريق الأزرق والأصفر كان قادراً على الفوز، حتى في أوقات ضعف الأداء. وبحسب تقرير موقع قناة تي واي سي الأرجنتينية، فعلى الرغم من تألق بونيا في هذا اللقاء، فإنه لم يدم ظهوره طويلاً في الفريق، إذ خاض اللاعب الكولومبي ثلاث مباريات فقط، وتعرّض خلالها لحادثة عنصرية مؤلمة.

ووصل بونيا إلى الفريق الثاني في بوكا عام 2009، وفي مقابلة مع موقع إنفوباي الأرجنتيني عام 2023، كشف المدافع الكولومبي أنه كان أمامه اختبار في شتوتغارت الألماني بالتوازي مع عرض بوكا، لكنه فضّل الأخير. ورغم وصوله في 2009، فإنه لم يتمكن من الظهور إلا بمطلع 2010 في مباراة ودية أمام ريفر بليت في سالتا، إذ كان يعاني تكلساً في كاحله اليمنى، بسبب إصابة سابقة. وفاز ريفر بليت بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1. وقال اللاعب في حواره: "لم أشارك في ركلات الترجيح لأنني لم أتحمل الألم. كنت ألعب بجرح مفتوح، ورغم ذلك فرضوا عليّ المشاركة، لأني كنت في الاحتياط منذ فترة، وكانوا بحاجة إلى إشراكي".

في 25 مارس/ آذار 2010، وبعد تأجيل المباراة السابقة بسبب الأمطار الغزيرة، هزم فريق أبيل ألفيس بوكا جونيورز بقيادة ليوناردو أسترا 2-0، بثنائية التشيلي غاري ميديل. ومع إصابة هوغو إيبّارا وكلادو موريل رودريغيز، خاض بونيا أول مباراة رسمية له أساسياً في قلب الدفاع، إلى جانب البرازيلي لويس ألبرتو، بعدما تحول إزيكيل مونيوز إلى الظهير الأيمن. وعن هذا أضاف المدافع الكولومبي الذي يدير اليوم أكاديمية كرة قدم: "احتفظت بقميص ذلك اليوم. أحياناً أخرج بذلك القميص والناس يطلبونه مني".

ورغم بدايته الواعدة، لم يخض بونيا سوى مباراتين بعدها بالقميص الأزرق والأصفر: خسارة 1-2 أمام روزاريو سنترال في "لا بومبونيرا"، ثم مواجهة كولون، التي غيّرت مسيرته للأبد. يومها كان بوكا متأخراً، فقام بونيا بتدخل عنيف على فكوندو بيرتولّو، أحد أبرز مواهب كولون حينها، فتعرض للطرد المباشر، ووابل من الشتائم والإهانات العنصرية من لاعبي المنافس.

ومع وصول كلاوديو بورخي لتدريب الفريق خرج بونيا من الحسابات. وفكر اللاعب في الانتقال إلى تشاكاريتا، ولكن نصحوه بالبحث عن وجهة أخرى، بسبب التوتر القائم هناك. وفي النهاية شد الرحال إلى سبورتينغ كريستال في بيرو. وتنقل بونيا بعدها بين أندية كولومبيا (كوكوتا، ديبورتيس توليما، فورتاليزا، ريال كارتاخينا)، وأوروغواي (إقامة قصيرة مع ديفنسور سبورتينغ 2016)، والإكوادور (أورينسي وليغا دي لوجا)، وهندوراس (ريال سوسييداد دي توكوا) حيث أنهى مسيرته، ولم يرتدِ أبداً قميص منتخب بلاده. وبعد فترة بطالة، قرر تأسيس مدرسة لكرة القدم، بلغ عدد المنتسبين فيها أكثر من 70 شاباً. كما يدرس اليوم الإدارة الرياضية، ويطمح للدخول في هذا المجال، وإدارة مشاريعه الخاصة.