- هاري كين، النجم الإنكليزي البالغ من العمر 32 عاماً، يحقق نجاحاً مالياً مذهلاً بثروة تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني، بفضل مسيرته الرياضية المتميزة وتخطيطه الاستثماري الذكي، مما يعزز مكانته كقوة اقتصادية متكاملة. - انتقال كين إلى "البوندسليغا" مع بايرن ميونخ ساهم في تعزيز قيمته الرياضية والتجارية، حيث شهدت شركاته الخاصة نمواً ملحوظاً في حقوق الصورة والاستثمارات العقارية، مما أدى إلى تضخم أصوله المالية. - عقود الرعاية واستثماراته المتنوعة تعكس الثقة العالمية في صورته، مما جعل دخله خارج كرة القدم عنصراً أساسياً في نجاحه المالي، مع استمرار التزامه الرياضي وتحقيقه للأهداف.

يحتل النجم الإنكليزي، هاري كين (32 عاماً)، عناوين الصحف اليوم، ليس فقط بإبداعه داخل الملعب، بل أيضاً بنجاحه المالي اللافت، إذ انتقل من الدوري الألماني إلى القمة المالية بثروة تتخطى 100 مليون جنيه إسترليني، في عام شهد له التميز الرياضي والتخطيط الاستثماري الذكي، ليؤكد أن النجومية يمكن أن تتحول إلى قوة اقتصادية متكاملة.

ويعكس هذا الارتفاع المالي حصيلة مسيرة متصاعدة، قادها هاري كين بثبات منذ رحيله عن توتنهام هوتسبيرز، وخوضه تجربة جديدة في"البوندسليغا" مع بايرن ميونخ الألماني، حيث فرض نفسه واحداً من أبرز الوجوه الهجومية، وواصل تحطيم الأرقام، ما عزز قيمته الرياضية والتجارية في آن واحد. ويؤكد تطور الأرقام أن نجاح كين لم يكن محصوراً في تسجيل الأهداف، بل امتد إلى إدارة ذكية لعائداته، بعدما شهدت شركاته الخاصة نمواً لافتاً، سواء في مجال حقوق الصورة أو الاستثمارات العقارية، وهو ما أسهم في تضخم أصوله المالية خلال فترة قصيرة، وفقاً لما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الجمعة.

وتُبرز التقارير أن مؤسسة إدارة حقوق الصورة الخاصة بقائد منتخب إنكلترا بلغت قيمة معتبرة، مستفيدة من صورته الاحترافية وسجله الخالي من الجدل، بينما توسعت استثماراته العقارية، لتشمل أصولاً ضخمة، ما منح ثروته استقراراً وتنوعاً بعيداً عن تقلبات الملاعب. وتعكس عقود الرعاية، التي وقّعها هاري كين، حجم الثقة التي تحظى بها صورته عالمياً، إذ ارتبط اسمه بعدد من العلامات التجارية الكبرى، ليستفيد من حضوره الإعلامي وشعبيته الواسعة، وهو ما جعل دخله خارج كرة القدم عنصراً أساسياً في بلوغه هذه القمة المالية.

وتُظهر الأرقام الضريبية المدفوعة من مؤسساته حجم الأرباح المحققة، وتؤكد أن كين بات نموذجاً للاعب العصري، الذي يجمع بين الاحتراف الرياضي والتخطيط المالي طويل المدى، من دون أن يؤثر ذلك على تركيزه داخل المستطيل الأخضر. ويواصل كين في الوقت نفسه التزامه الرياضي مع فريقه الألماني، الذي يدر عليه مبالغ ضخمة من عقد يجعله من بين الأعلى أجراً في أوروبا، وهو ما يفسر تسارع نمو ثروته، خاصة مع استمرار عطائه التهديفي واستقراره الفني.

ويرسّخ هذا المشهد مكانة هاري كين بوصفه أحد أنجح لاعبي جيله، ليس فقط بما يقدمه من أهداف وحضور قيادي، بل أيضاً بما حققه من قفزة مالية لافتة، تؤكد أن الطريق من "البوندسليغا" إلى القمة المالية لم يكن مصادفة، بل نتيجة عمل متواصل، وقرارات محسوبة، وصورة احترافية صنعت الثقة وجذبت الاستثمارات.