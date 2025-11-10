من أين أنت؟ جماهير مونديال الناشئين في قطر تعبر "بلا كلمات"

الدوحة

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
10 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 23:15 (توقيت القدس)
من أين أنت؟ جماهير مونديال الناشئين تكشف عن هويتها بلا كلمات
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تجربة فريدة في مونديال الناشئين بقطر: طلب "العربي الجديد" من الجماهير الكشف عن جنسياتهم دون كلام، مما دفعهم لاستخدام أساليب مبتكرة مثل الإشارة إلى القمصان أو البحث عن الأعلام عبر الهواتف المحمولة.

- تنوع الأساليب بين الجماهير: مشجعون من المغرب وتونس وفلسطين وفنزويلا استخدموا إشارات مختلفة، مثل القمصان والأعلام على الهواتف، للتعبير عن جنسياتهم بطرق غير لفظية.

- نجاح التجربة في التعبير الصامت: أظهرت الجماهير قدرتها على التعبير عن هويتها بطرق مبتكرة، مما يعكس تنوع الثقافات والابتكار في التواصل غير اللفظي.

خاض عدد من جماهير مونديال الناشئين في قطر تجربة جديدة مع "العربي الجديد"، بعدما جرى توجيه طلب لهم بالتعريف عن جنسيتهم من دون الحديث أمام الكاميرا، ليقوم كل واحد منهم باكتشاف أسلوب مختلف بعيداً عن التعبير بالكلمات.

وطلب "العربي الجديد" من الجماهير التي حضرت مواجهات مونديال الناشئين في قطر الكشف عن جنسيتهم من دون كلام، لتقوم مشجعة مغربية بالإشارة إلى قميص "أسود الأطلس"، فيما رفع مشجع تونسي شارة "نسور قرطاج"، مع الإشارة إلى قميصه الذي يرتديه، فيما استعانت مشجعة من فنزويلا بهاتفها المحمول، حتى تبحث عن علم بلدها، وتعرضه أمام الكاميرا.

ومن جهته، قام مشجع فلسطيني، كان حاضراً لمتابعة إحدى مواجهة مونديال الناشئين في قطر، بالاستعانة بابنته الصغيرة، حتى تعرض على الهاتف المحمول علم فلسطين، وسار على خطوات مشجع تونسي، الذي لم يكن يرتدي شيئاً يوحي بأنه من بلاد "نسور قرطاج"، ليعرض على شاشة هاتفه علم وطنه، في حين استعرضت مشجعة مغربية قميص "أسود الأطلس" الذي ترتديه، بينما لم تجد مواطنتها سوى البحث عبر هاتفها عن علم بلدها، حتى تعرضه لنا، لأن شرطنا كان الكشف عن الجنسية من دون كلام.

مونديال الناشئين بقطر يقام بمشاركة 48 منتخباً (العربي الجديد/Getty)
صحافيون: مونديال الناشئين في قطر فرصة لاكتشاف نجوم المستقبل

وبدوره، قام مشجع سوداني، كان يشاهد إحدى مباريات مونديال الناشئين في قطر، بالبحث عن علم بلاده عبر هاتفه، حتى يعرضه لنا، فيما لم يحتج مشجع تونسي إلى الاستعانة بهاتفه، لأنه كان يرتدي قميص منتخب "نسور قرطاج"، في حين اكتفى مشجع مغربي بالإشارة إلى كتفه، التي أظهرت علم بلاده، بينما لم تحتج مشجعة تونسية سوى الإشارة إلى "الشاشية"، التي ترتديها على رأسها، حتى تكشف عن جنسيتها.

وتنوعت أساليب الجماهير في ردها علينا، فمنهم من اكتفى بالإشارة إلى قميصه أو علم بلاده، فيما بحث الآخرون على هواتفهم، من أجل استعراض أعلام بلدانهم، الأمر الذي جعلهم ينجحون في هذا الاختبار، من خلال التعبير عن أنفسهم من دون الحاجة إلى الكلمات أو الحديث عن أنفسهم.

