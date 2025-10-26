- تألق اللاعبون العرب في الدوريات الأوروبية، حيث قاد عز الدين أوناحي جيرونا لتعادل مثير في الدوري الإسباني، وسجل عمران لوزا هدف واتفورد الوحيد في الدوري الإنجليزي، وبرز عمّار محسن بتسجيله هدفين لنادي براغي في الدوري السويدي. - في الدوري الكوري الجنوبي، سجل بابلو صباغ هدف التعادل لسوون، بينما قاد إلياس برصوم ديغرفورس لفوز مثير في الدوري السويدي. وواصل فارس شايبي تألقه مع آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني. - في الدوري الإنجليزي الممتاز، أهدى شمس الدين طالبي الفوز لسندرلاند، وسجل العربي هلال سوداني هدفين لماريبور في الدوري السلوفيني، وظهر محمد صلاح في قائمة الهدافين بتسجيله هدفاً لليفربول.

تتواصل البصمات العربية المضيئة في الملاعب الأوروبية، فكل جولة تحمل حكاية جديدة لأسماء تصنع المجد بعيداً عن الديار. من عزالدين أوناحي (25 عاماً) وشمس الدين طالبي (20 عاماً)، إلى نجوم العراق وسورية، يتألق العرب في الدوريات الأوروبية ويسجّلون حضوراً مؤثراً.

هدف جميل لعز الدين اوناحي 🇲🇦🔥



لاعب ديناميكي، داكشي عندو في DNA ديالو 👏🏽pic.twitter.com/MbsvBq1fRe — YASSINE 🇲🇦 (@B30Yass) October 25, 2025

وجنّب النجم المغربي عز الدين أوناحي فريقه جيرونا خسارة مُحبِطة على أرض ميدانه، في مواجهة ريال أوفييدو، السبت، ضمن الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني، بعد أن هزّ الشباك عند الدقيقة 83 بتسديدة مُحكَمة عادل بها الكفّة (2-2)، قبل أن يشتعل الوقت المتبقي حماساً بهدفٍ لكل فريق، وتنتهي المباراة بثلاثة أهداف في كل شبكة، في سيناريو مثير حبَس الأنفاس حتّى اللحظات الأخيرة.

Le penalty de Louza cet après midi pic.twitter.com/sS96x2Xvdl — SOCCER212 (@SCCR_212) October 25, 2025

وليس بعيداً عن أوناحي استمر التألق المغربي عبر الدولي عمران لوزا، الذي سجّل الهدف الوحيد لواتفورد في مواجهة كوفنتري ضمن دوري الدرجة الأولى الإنكليزي. وهزّ لوزا الشباك من علامة الجزاء عند الدقيقة 69، لكن فريقه تراجع كثيراً بداية المباراة وتلقّى ثلاثة أهداف كاملة أنهت آماله في العودة بنتيجة إيجابية.

Målkalas i Borlänge! Amar Muhsin sätter dit 2-2



📲 Se Superettan på HBO Max pic.twitter.com/YxmIYMIFz6 — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) October 25, 2025

وتصدّر المهاجم العراقي عمّار محسن ترتيب هدافي دوري الدرجة الثانية السويدية، بعدما قاد ناديه براغي إلى فوز مثير (3-2) على هيلسنغبورغ في الأسبوع الـ18. وسجّل محسن الهدفين الأوّل والثاني عند الدقيقتين 11 و35، ليعزّز مكانته واحداً من أبرز المواهب الهجومية الصاعدة، ويجذب اهتمام الأندية الكبيرة في الدوري السويدي التي تتابعه عن قرب.

ولم يشفع هدف الدولي السوري بابلو صباغ لناديه سوون الكوري الجنوبي في تفادي الخسارة أمام ضيفه جيجو يونايتد، ضمن الأسبوع الأول من الدوري المحلي. وسجّل صباغ هدف فريقه الوحيد الذي عادل به الكفّة، لكن الضيوف حسموا المواجهة بفضل ثنائية يوري جوناثان، ليغادر سوون أرضه من دون نقاط.

وحقّق نادي ديغرفورس السويدي فوزاً مثيراً بهدفين مقابل واحد أمام مضيفه أوستر، ضمن الجولة الـ28 من الدوري المحلي. وسجّل اللاعب السوري، إلياس برصوم هدف الانتصار بعد دقائق قليلة من دخوله بديلاً عند الدقيقة 87، إذ باغت الدفاع بتوغّل ذكي وأسكن الكرة زاحفة في الشباك خلال الوقت بدل الضائع، ليخطف فريقه النقاط الثلاث في اللحظات الأخيرة.

وواصل الجزائري فارس شايبي عروضه القوية في مركزه الجديد بخط الوسط، وقدّم تمريرة حاسمة مبهرة نحو الهداف جوناثان بوركاردت، ليوقّع الأخير الهدف الثاني والحاسم في مواجهة سان باولي، ضمن الأسبوع الثامن من الدوري الألماني. وعزّز الدولي الجزائري حصيلته هذا الموسم بوصوله إلى ستّ تمريرات حاسمة، إضافة إلى تسجيله هدفين بقميص آينتراخت فرانكفورت، ما يؤكد تطوّره اللافت وتأثيره المتزايد في منظومة الفريق.

المغربي شمس الدين طالبي يخطف هدفًا قاتلًا لسندرلاند الصاعد حديثًا من التشامبيونشيب في شباك تشيلسي 🔥⚽️



ساندرلاند يرتقي إلى المركز الثاني مؤقتًا 👏#الدوري_الإنجليزي | #تشلسي | #ساندرلاند pic.twitter.com/DBzJURh4Sa — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 25, 2025

وأهدى الدولي المغربي شمس الدين طالبي الفوز لناديه سندرلاند في الأسبوع التاسع من الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما لعب الدور الحاسم في اقتناص ثلاث نقاط ثمينة أمام تشلسي. وسجّل طالبي هدف الانتصار في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لينفجر مدرج الزوّار فرحاً ويزداد وهج احتفالات جماهير "القطط السوداء" بعدما انتهت المواجهة بهدفين مقابل واحد.

ولم يفقد الجزائري العربي هلال سوداني بريقه وحسّه التهديفي، إذ سجّل هدفين في فوز ماريبور بأربعة أهداف على بريمورجي في الدوري السلوفيني. وواصل صاحب الـ37 عاماً تألّقه اللافت، ليؤكد أنّ خبرته وقدراته الهجومية ما زالت حاضرة بقوة، بعدما شقّ طريق الاحتراف انطلاقاً من الدوري الجزائري وصولاً إلى تجارب ناجحة في أوروبا.

وظهر اسم النجم المصري محمد صلاح في قائمة الهدافين، عندما التقى ناديه ليفربول بمضيفه برينتفورد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ سجل هدفاً عند الدقيقة 89، حينها كان المنافس يتقدم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد، لتنتهي المواجهة بخسارة جديدة لـ"الريدز".