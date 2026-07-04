- تأهل منتخب مصر إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026 لأول مرة بعد فوزه على أستراليا بركلات الترجيح، مما أشعل احتفالات واسعة في مصر. - امتدت الأفراح إلى العواصم والمدن العربية مثل الدوحة والرياض ودبي، حيث احتفل المصريون والعرب بتأهل "الفراعنة"، مما يعكس الروابط القوية بين الشعوب العربية. - في غزة، ورغم الظروف الصعبة، تابع الفلسطينيون المباراة واحتفلوا بتأهل مصر، مما يعكس الدعم الكبير للمنتخب المصري والروابط الوجدانية بين الشعبين المصري والفلسطيني.

عاشت الجماهير المصرية ليلة أفراح كبيرة بعدما نجح منتخب "الفراعنة" في بلوغ الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، عقب تحقيقه الانتصار على أستراليا، الجمعة، بفارق ركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد تعادل شاق 1-1 امتد إلى الأشواط الإضافية، لتشتعل الأفراح انطلاقاً من مدرجات أرلينغتون في ولاية تكساس الأميركية وصولاً إلى المقاهي والساحات المصرية، بل وصل صداها إلى قطاع غزة الفلسطيني.

وامتلأت مناطق المشجعين ومراكز الشباب والمقاهي بالمتابعين في العاصمة المصرية القاهرة التي كانت قد عاشت احتفالات واسعة عقب عبور المنتخب من دور المجموعات، حيث ذكرت وكالة الأناضول أنّ مواطنين يلتفون بالأعلام، ويقرعون الطبول، جابوا الشوارع والمقاهي احتفالاً بالتأهل التاريخي إلى ثمن النهائي.

ولم تقتصر الصورة على القاهرة، ففي الإسكندرية، تحوّلت لحظات الحسم إلى كرنفال على الكورنيش عبر مواكب سيارات، والأعلام والأغاني الوطنية التي رافقت تجمعات من الشباب والعائلات والأطفال في الشوارع، وعاشت المدينة ليلة استثنائية بعد تأهل "الفراعنة". والحال نفسه انطبق في الإسماعيلية، حينما احتشد الآلاف في حديقة الشيخ زايد لمتابعة اللقاء وسط أغانٍ وطنية وهتافات دعم، فيما ظهرت أجواء مماثلة في مناطق المشجعين والأندية ومقاهي المحافظات، من الدلتا إلى الصعيد والساحل.

وامتدت الأفراح المصرية إلى العديد من العواصم العربية، على غرار العاصمة القطرية الدوحة التي شهدت فرحة للعديد من المقيمين المصريين بتأهل "الفراعنة" الذي سيواجه المنتخب الأرجنتيني الفائز بصعوبة على حساب الرأس الأخضر 3-2 في لقاء امتد لأشواطٍ إضافية.

الكل فرحان الكل بيقول بحبك يا مصر 🔝 احتفالات الجمهور من منطقة المشجعين بالعاصمة الجديدة 🇪🇬#شجع_مصر pic.twitter.com/LPFsDxe4wp — ON Sport (@ONTimeSports) July 3, 2026

غزة تحتفل رغم الجراح

ولم تكن مدينة غزة المدمرة بسبب الحرب الإسرائيلية منذ أكثر من 1000 يوم بعيدة عن تلك اللحظة، إذ تابع فلسطينيون المباراة عبر الشاشات التي نُصبت في مناطق من القطاع الذي يشارك مصر بحدوده، وانتشرت مشاهد لتفاعلهم مع مواجهة أستراليا وفرحتهم بتقدم مصر ثم التأهل على صفحات التواصل الاجتماعي. وكانت غزة قد عاشت قبل أيام مشهداً مؤثراً عند عبور مصر من دور المجموعات، حيث تجمع عشرات الفلسطينيين أمام شاشة كبيرة في شارع الرشيد، ورفعوا الأعلام المصرية ورسموها على وجوه الأطفال.

خريطة فرح عربية

ووصل صدى الأفراح بتأهل مصر إلى ثمن نهائي مونديال 2026 إلى العديد من العواصم والمدن العربية، على غرار العاصمة القطرية الدوحة التي شهدت فرحة للعديد من المقيمين المصريين بتأهل منتخب "الفراعنة" الذي سيواجه الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل.

كما امتدت الأفراح لتحضر في العاصمة السعودية الرياض بقوة، باحتفالات مشتركة بين مصريين وسعوديين عقب نهاية اللقاء، بينما ظهرت مشاهد مماثلة من جازان ومدن سعودية أخرى، حمل فيها المحتفلون العلم المصري. وفي الكويت، تجمع المصريون في الساحات العامة والمقاهي قبل أن تتحول لحظة الحسم إلى احتفال جماعي.

احتفالات المصريين والسعوديين في الفوز والتأهل التاريخي لمنتخب مصر إلى دور الـ16 في المونديال من العاصمة السعودية الرياض #كأس_العالم_2026 #FifaWorldCup #مصر_أستراليا #قل_ودل pic.twitter.com/CAeVKRHfYy — قل ودل (@Qulwadal) July 3, 2026

أما في سلطنة عُمان، فكانت مسقط وعدد من المدن العُمانية على موعد مع احتفالات واسعة، حينما امتلأت مقار الأندية الاجتماعية والمقاهي وأماكن تجمع الجالية المصرية بالمشجعين، وسط تفاعل من العُمانيين الذين شاركوا المصريين فرحتهم. وفي الإمارات، وتحديداً دبي التي تضم واحدة من أكبر الجاليات المصرية في المنطقة، حضرت الفرحة المصرية في أماكن المشاهدة والتجمعات الجماهيرية.

الاحتفالات في الكويت مستمرة لتأهل مصر الى دور 16 في كاس العالم 🇰🇼🇪🇬



❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/Sh5k3U3ugd — ناصر الحسيني (@Nasr_alhussaini) July 3, 2026

وفي الأردن، عاشت مدينة إربد احتفالات بتأهل مصر، في مشهد يعكس الارتباط الوجداني بين الجماهير الأردنية والمصرية. وفي دمشق وعدد من المدن السورية أيضاً انطبق الحال كما في طرابلس الليبية كذلك وبنغازي، إذ حملت الاحتفالات بعداً شعبياً واضحاً، ووصلت أصداء الفرحة أيضاً إلى اليمن، حيث ظهرت مقاطع للجالية المصرية تحتفل بالألعاب النارية والهتافات هناك، في تأكيد أن مصر تملك جمهوراً عابراً للحدود، لا يرتبط فقط بجغرافيتها بل بتاريخها الكروي والثقافي في المنطقة.

مبارك يا مصر، مبارك لمن يستحق الفوز.



غزة تحتفل، غزة تحتفل بفوز المنتخب الوطني المصري . https://t.co/rzlJJLZU0I pic.twitter.com/YZ402eRwnf — Tamer | تامر (@tamerqdh) July 3, 2026