- شهدت بطولة كأس أمم أفريقيا لحظات مثيرة، أبرزها إصابة مهاجم زامبيا باستون داكا أثناء احتفاله بهدف قاتل ضد مالي، مما يعكس كيف يمكن أن تتحول لحظات الفرح إلى إصابات مؤلمة. - تعرض لاعبون آخرون لإصابات مشابهة خلال احتفالاتهم، مثل لومانا لوا لوا الذي أصيب في الكاحل بعد احتفال أكروباتي، ونيكولاي مولر الذي قطع الرباط الصليبي أثناء احتفال مفرط. - إصابات أخرى شملت أليكسا تيرزيتش ومانويل نوير، مما يبرز خطورة الاحتفالات الجسدية المكثفة في عالم كرة القدم.

شهدت الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم لحظاتٍ مثيرة حتى اللحظة، قبل التوقف غداً الخميس للراحة، ومن ثم العودة إلى المنافسات عبر الجولة الثانية. ومن بين اللقطات الاستثنائية، تفاعل متابعو البطولة مع لقطة مهاجم منتخب زامبيا باستون داكا، الذي تعرّض لإصابة مروّعة الاثنين الماضي، عقب سقوطه المروع أثناء احتفاله بالهدف القاتل الذي سجله لمنتخب بلاده أمام مالي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، لتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الحالات المشابهة التي شهدتها الملاعب على مر السنوات، حيث تحوّلت لحظات الفرح أحياناً إلى لحظات مؤلمة للاعبين.

وسبق أن تعرض لاعب فريق بورتسموث، الكونغولي لومانا لوا لوا، لإصابة خلال احتفاله بهدف التعادل الذي سجله في لقاء فريقه أمام أرسنال في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، إذ نجح في إحراز هدف مثير بشباك فريق "المدفعجية" في الدقيقة 67، ولكن بعد احتفاله بطريقة أكروباتية، سقط لوا لوا بشكل مفاجئ، ما تسبب في إصابة في الكاحل واضطراره لمغادرة أرضية الملعب على الفور.

A header to lift the roof off, Daka coming through when it mattered most. 🇿🇲#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/GcgaDf3Aj0 — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 22, 2025

من جانبه، تلقى لاعب فريق هامبورغ السابق نيكولاي مولر إصابة خلال احتفاله بتسجيل هدف في مرمى أوغسبورغ ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري الألماني موسم 2017-2018، وبعد هدفه في الدقيقة الثامنة، ركض مولر نحو الراية الركنية واحتفل بطريقة مثيرة، ولكن الحركات الزائدة تسببت في قطع الرباط الصليبي للركبة، ما أبعده عن الملاعب لعدة أشهر، وأظهر كيف يمكن للاحتفال الجسدي المكثف أن يؤدي لإصابات خطيرة.

كذلك تحوّلت لحظة فرح واحتفال نجم منتخب صربيا أليكسا تيرزيتش، عقب إحرازه هدف التعادل بمرمى منتخب سويسرا في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعت المنتخبين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية، إلى حالة من الألم بعد فشله في تقليد احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشهير، وسقط لاعب فيورنتينا الإيطالي السابق على العشب بجانب علم الزاوية، واستبدله مدرب صربيا دراغان ستويكوفيتش على الفور.

وإلى جانب ذلك، فقد تعرّض حارس بايرن ميونخ الألماني مانويل نوير لإصابة في ربلة الساق أثناء احتفاله بهدف زميله جمال موسيالا في المباراة التي فاز فيها الفريق على باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة ضمن دور الثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ونتيجة الركض والفرحة بعد الهدف، أصيب نوير بتمزق عضلي أوقفه عن المشاركة لعدة مباريات.