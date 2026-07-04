- احتفلت الجماهير المصرية بتأهل منتخب "الفراعنة" إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على أستراليا بركلات الترجيح، مما أشعل الأفراح في مدرجات أرلينغتون والمقاهي والساحات المصرية، وامتدت الفرحة إلى قطاع غزة. - شهدت القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية احتفالات واسعة، حيث امتلأت الشوارع بالأعلام والأغاني الوطنية، واحتشد الآلاف في مناطق المشجعين والمقاهي لمتابعة المباراة والاحتفال بالتأهل التاريخي. - امتدت الأفراح إلى العواصم العربية مثل الدوحة، حيث احتفل المصريون المقيمون هناك، بينما في غزة، تابع الفلسطينيون المباراة عبر الشاشات واحتفلوا بتأهل مصر رغم الظروف الصعبة.

عاشت الجماهير المصرية ليلة أفراح كبيرة بعدما نجح منتخب "الفراعنة" في بلوغ الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، عقب تحقيقه الانتصار على أستراليا، الجمعة، بفارق ركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد تعادل شاق 1-1 امتد إلى الأشواط الإضافية، لتشتعل الأفراح انطلاقاً من مدرجات أرلينغتون في ولاية تكساس الأميركية وصولاً إلى المقاهي والساحات المصرية، بل وصل صداها إلى قطاع غزة الفلسطيني.

وامتلأت مناطق المشجعين ومراكز الشباب والمقاهي بالمتابعين في العاصمة المصرية القاهرة التي كانت قد عاشت احتفالات واسعة عقب عبور المنتخب من دور المجموعات، حيث ذكرت وكالة الأناضول أنّ مواطنين يلتفون بالأعلام، ويقرعون الطبول، جابوا الشوارع والمقاهي احتفالاً بالتأهل التاريخي لثمن النهائي.

ولم تقتصر الصورة على القاهرة، ففي الإسكندرية، تحوّلت لحظات الحسم إلى كرنفال على الكورنيش عبر مواكب سيارات، والأعلام والأغاني الوطنية التي رافقت تجمعات من الشباب والعائلات والأطفال في الشوارع، وعاشت المدينة ليلة استثنائية بعد تأهل "الفراعنة". والحال نفسه انطبق في الإسماعيلية، حينما احتشد الآلاف في حديقة الشيخ زايد لمتابعة اللقاء وسط أغانٍ وطنية وهتافات دعم، فيما ظهرت أجواء مماثلة في مناطق المشجعين والأندية ومقاهي المحافظات، من الدلتا إلى الصعيد والساحل.

وامتدت الأفراح المصرية إلى العديد من العواصم العربية، على غرار العاصمة القطرية الدوحة التي شهدت فرحة للعديد من المقيمين المصريين بتأهل "الفراعنة" الذي قد يواجه المنتخب الأرجنتيني في حال تأهل الأخير على حساب الرأس الأخضر.

الكل فرحان الكل بيقول بحبك يا مصر 🔝 احتفالات الجمهور من منطقة المشجعين بالعاصمة الجديدة 🇪🇬#شجع_مصر pic.twitter.com/LPFsDxe4wp — ON Sport (@ONTimeSports) July 3, 2026

غزة تحتفل رغم الجراح

ولم تكن مدينة غزة المدمرة بسبب الحرب الإسرائيلية منذ أكثر من 1000 يوم بعيدة عن تلك اللحظة، إذ تابع فلسطينيون المباراة عبر الشاشات التي نُصبت في مناطق من القطاع الذي يشارك مصر بحدوده، وانتشرت مشاهد لتفاعلهم مع مواجهة أستراليا وفرحتهم بتقدم مصر ثم التأهل على صفحات التواصل الاجتماعي. وكانت غزة قد عاشت قبل أيام مشهداً مؤثراً عند عبور مصر من دور المجموعات، حيث تجمع عشرات الفلسطينيين أمام شاشة كبيرة في شارع الرشيد، ورفعوا الأعلام المصرية ورسموها على وجوه الأطفال.

مبارك يا مصر، مبارك لمن يستحق الفوز.



غزة تحتفل، غزة تحتفل بفوز المنتخب الوطني المصري . https://t.co/rzlJJLZU0I pic.twitter.com/YZ402eRwnf — Tamer | تامر (@tamerqdh) July 3, 2026