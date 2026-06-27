- شهدت كأس العالم 2026 تحطيم أرقام قياسية عديدة، حيث يقترب ليونيل ميسي من تحطيم رقم جاست فونتين التاريخي، بعد أن أصبح الهداف التاريخي للمونديال بـ18 هدفاً، والأكثر خوضاً للمباريات بـ28 مباراة، والأكثر تحقيقاً للانتصارات بـ18 فوزاً. - ميسي، بعمر 38 عاماً، أصبح أكبر لاعب يسجل ثلاثية في كأس العالم، وشارك مع غييرمو أوتشوا وكريستيانو رونالدو في 6 نسخ من البطولة، بينما أصبح رونالدو أول لاعب يسجل في 6 بطولات مختلفة. - زادت الأرقام القياسية من التفاعل عبر شبكات التواصل، حيث حطم كريستيانو رونالدو الأرقام على "إنستغرام" بـ669 مليون متابع، يليه ميسي بـ510 ملايين، مما يعزز من شعبية نجوم البطولة.

شهدت منافسات كأس العالم 2026 لكرة القدم، تحطيم العديد من الأرقام القياسية التي ظلت صامدة لسنوات طويلة على مدار تاريخ المسابقة الأكثر شعبية في العالم، في الوقت الذي يترقب فيه عشاق الكرة العالمية رؤية مزيد من الأرقام تتحطم تباعاً. وسيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مرشحاً لتحطيم رقم جديد يلوح بالأفق في قادم الأيام.

ويبدو أن رقم الهداف الفرنسي جاست فونتين الشهير بات مهدداً، الذي توج هدافاً لكأس العالم في السويد عام 1958، حينما لعب يومها بـ"أحذية مستعارة"، وكان قد خضع لعملية جراحية في الركبة، لكنه سجل 13 هدفاً في 6 مباريات، وهو رقم لم يتكرر أبداً حتى يومنا هذا.

وُلد فونتين في مدينة مراكش المغربية حين كانت البلاد تحت الاحتلال الفرنسي، وبدأ مسيرته مع اتحاد المغرب الرياضي بالدار البيضاء، قبل أن ينتقل إلى فرنسا، بل كان بيليه مولعاً بفونتين بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، لكنه لم يستطع يوماً تجاوز رقمه القياسي الشهير. وسيكون رقم فونتين مهدداً في مونديال الأرقام القياسية، مع شهية ميسي التهديفية المفتوحة، والأهداف التي يسجلها تباعاً والتي تعزز مكانته بوصفه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، إذ أصبح الهداف التاريخي للمونديال بـ18 هدفاً، متجاوزاً الألماني ميروسلاف كلوزه صاحب الـ16 هدفاً، كما بات الأكثر خوضاً للمباريات في كأس العالم بـ28 مباراة، والأكثر تحقيقاً للانتصارات بـ18 فوزاً، وصاحب أكبر عدد من الدقائق بـ2489 دقيقة، وهي أرقام حية، وما زال في البطولة متسع للمزيد منها.

وبات ميسي أيضاً أكبر لاعب يسجل ثلاثية في كأس العالم، بعمر 38 عاماً و357 يوماً. وفي سجل الأرقام أيضاً، يعد ميسي والحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا وكريستيانو رونالدو اللاعبين الوحيدين الذين شاركوا في 6 نسخ من كأس العالم، وهنا يظهر رونالدو، بوصفه أول لاعب يسجل في 6 بطولات مختلفة، إلى جانب معادلته رقم أوزيبيو كأفضل هداف للبرتغال في تاريخ المونديال برصيد 9 أهداف. أما الهولندي ديك أدفوكات، فقد أصبح أكبر مدرب سناً يقود مباراة في كأس العالم، بعمر 78 عاماً، خلال قيادته منتخب كوراساو، لتصل الأرقام القياسية إلى مقاعد البدلاء أيضاً.

وتسهم كل هذه الأرقام في زيادة الحديث عن كرة القدم عبر شبكات التواصل، ورفع معدلات التفاعل إلى مستويات غير مسبوقة، بل وتعزيز أعداد متابعي نجوم البطولة، وفي هذا حطم كريستيانو رونالدو الأرقام على "إنستغرام" أيضاً، بوصوله إلى 669 مليون متابع، ليكون الشخص الأكثر متابعة في العالم، يليه ميسي بـ510 ملايين متابع، بعدما ضاعف النجم الأرجنتيني تقريباً عدد متابعيه منذ تتويجه بكأس العالم في قطر 2022. وفي هذه القائمة يبرز حارس الرأس الأخضر فوزينيا، الذي ارتفع عدد متابعيه خلال أيام من 50 ألفاً إلى 16.7 مليوناً، في قفزة هائلة قد تضمن له عقداً احترافياً فقط لما يمكن أن يقدمه تسويقياً، فيما يحافظ لاعب كرة القدم النيوزيلندي تيم باين على 5.9 ملايين متابع، بوصفه الظاهرة الأخرى التي صنعها هذا المونديال.