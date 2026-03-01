منير الحدادي يروي تفاصيل هروبه من إيران بسبب الحرب

- منير الحدادي، النجم المغربي، يروي تفاصيل هروبه من إيران بعد العدوان الأميركي-الإسرائيلي، حيث أُجبر على النزول من الطائرة بسبب هجوم جوي، مما أدى إلى فشل خطته في المغادرة جواً. - بعد توفير سائق من قبل إدارة نادي استقلال طهران، قضى الحدادي 16 ساعة في رحلة برية إلى الحدود التركية، وهو الآن في تركيا ويستعد للعودة إلى إسبانيا، مؤكداً أنه بصحة جيدة. - توقفت جميع منافسات كرة القدم في إيران، والمستقبل هناك غامض، بينما تعمل وزارة الخارجية الإسبانية على إخراج 158 إسبانياً من البلاد.

روى النجم المغربي، منير الحدادي (30 عاماً)، تفاصيل هروبه من إيران، بعد العدوان الأميركي-الإسرائيلي على أهداف مختلفة من البلاد، أمس السبت، حيث استعرض نجم أندية برشلونة وفالنسيا وإشبيلية الإسبانية السابق، تفاصيل ما حصل معه خلال الساعات الماضية.

وقال منير الحدادي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، الأحد، إنه عاش ما يشبه الأفلام السينمائية، مُضيفاً: "لقد كنت على متن الطائرة، التي كانت على وشك الإقلاع، لكن صدرت الأوامر في اللحظات الأخيرة، وطلب مني النزول، لأن هناك هجوماً جوياً يجري على إيران، ما جعل الخطة تفشل".

وأضاف الحدادي، الذي يلعب في صفوف نادي استقلال طهران: "لقد وفرت لي إدارة الفريق سائقاً، من أجل أن نسافر براً، وقضيت 16 ساعة مجنونة في السيارة، التي وصلت إلى الحدود التركية، والآن آنا موجود في تركيا، وأستعد إلى العودة مرة أخرى إلى إسبانيا، أنا بخير وبصحة جيدة، لكن جميع منافسات كرة القدم في إيران أوقفت، والمستقبل هناك غامض".

وختمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بالإشارة إلى أن مُنير الحدادي لا يُعد النجم الأجنبي الوحيد الموجود في إيران، بل هناك عشرات من اللاعبين، الذين يحترفون في مختلف الأندية هناك، إلا أن جميع من يحمل الجنسية الإسبانية قامت وزارة الخارجية بالتواصل معهم، ويبلغ عددهم 158 شخصاً، وتعمل على إخراجهم من البلاد بأي وسيلة متاحة.