منع ودية منتخب الكونغو الديمقراطية وتشيلي في إسبانيا خوفاً من إيبولا

- ألغيت مباراة ودية بين تشيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية في إسبانيا كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس إيبولا في الكونغو، بناءً على توصيات صحية من الحكومة الإقليمية. - القرار استند إلى تقرير صحي ينصح بعدم إقامة المباراة رغم أهميتها لمنتخب الكونغو الديمقراطية الذي يستعد لكأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. - البيت الأبيض أعلن ضرورة عزل منتخب الكونغو الديمقراطية لمدة 21 يوماً لتجنب الإصابة بإيبولا، بينما فرضت شركات طيران مكسيكية قيوداً على المسافرين من الدول الأفريقية المتضررة.

أكد خوان فرانكو، رئيس بلدية لا لينيا دي لا كونسيبسيون الواقعة في جنوب إسبانيا، منع إقامة مباراة ودية كانت مقررة في التاسع من يونيو/ حزيران الجاري بين منتخبي تشيلي ونظيره جمهورية الكونغو الديمقراطية، في إجراء احترازي بسبب تفشي فيروس إيبولا في الكونغو.

وقال فرانكو، في تسجيل صوتي نشره مكتبه اليوم الثلاثاء: "لقد وقّعتُ للتوّ مرسوماً يمنع إقامة المباراة المقررة في التاسع من يونيو على الملعب البلدي بين منتخبي جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشيلي"، مبرراً هذا الموقف بأنّه إجراء احترازي صحي بناءً على توصيات إدارة الصحة في الحكومة الإقليمية، حيث يبلغ عدد سكان بلدة لا لينيا الأندلسية الواقعة بالقرب من جبل طارق 65 ألف نسمة.

واستند القرار الذي اتخذه رئيس البلدية إلى تقرير صادر عن رئيس قسم الصحة في بلدية لا لينيا، والذي ينصح بشدة بعدم إقامة المباراة نظراً للمخاطر الصحية، رغم أنّها كانت مهمة بالنسبة لمنتخب الكونغو الديمقراطية الذي يتحضر لخوض غمار كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز.

ويتطلع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية لخوض مباراة ودية تحضيرية غداً الأربعاء أمام نظيره الدنماركي في مدينة لييج البلجيكية حيث كان يتحضر لخوض غمار النسخة المقبلة، التي ينافس خلالها ضمن مجموعة قوية تضمّ كلّاً من كولومبيا والبرتغال وأوزبكستان.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في 23 مايو/ أيار أن على منتخب الكونغو الديمقراطية عزل نفسه في فقاعة لمدّة 21 يوماً لتجنّب الإصابة بفيروس إيبولا إذا ما أراد المشاركة في المونديال، وهو الأمر الذي دفعه لإقامة معسكره ببلجيكا، في حين أن ثلاث شركات طيران مكسيكية فرضت قيوداً على المسافرين القادمين من الدول الأفريقية المتضررة من فيروس إيبولا، وذلك ضمن إجراءات وقائية منسقة مع الولايات المتحدة وكندا.