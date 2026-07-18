- خوان كابديفيلا، بطل العالم مع منتخب إسبانيا، مُنع من دخول الولايات المتحدة لحضور نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، وطلب مساعدة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لحل مشكلته. - كابديفيلا عبّر عن إحباطه عبر منصة "إكس"، مشيراً إلى رفض طلب تصريح السفر الإلكتروني الخاص به، مما يمنعه من حضور المباراة مع أطفاله وزملائه من منتخب 2010. - نظام تصريح السفر الإلكتروني يُعد ضرورياً لدخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة لبعض الدول، وكابديفيلا ناشد وزارة الرياضة الإسبانية ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للمساعدة.

مُنِع بطل العالم مع منتخب إسبانيا لكرة القدم، خوان كابديفيلا (48 سنة)، من دخول أميركا لمتابعة المباراة النهائية في بطولة كأس العالم 2026، بين المنتخبَين الإسباني والأرجنتيني، وطلب مساعدة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أجل حل قضيته ودخول الأراضي الأميركية لحضور القمة الكبيرة في ملعب ميتلايف ستاديوم.

وكتب كابديفيلا في منشور عبر منصة "إكس"، السبت، قبل المباراة النهائية التي تقام الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة: "أحتاج إلى المساعدة يا دونالد ترامب. أخبروني للتو أنّني لا أستطيع السفر إلى النهائي رفقة أطفالي، لأنه جرى رفض طلب تصريح السفر الإلكتروني الخاص بي. هل يُمكن لأي شخص مساعدتي في هذا الأمر؟ لا يمكنكم تخيل مدى حماسي لأكون هناك مع جميع زملائي في منتخب 2010، ومع هذا الفريق، من أجل تشجيعهم".

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وتابع كابديفيلا رسالته قائلاً: "لا أستطيع تصديق أنهم لا يسمحون لي بدخول الولايات المتحدة الأميركية، وأنني سأغيب عن لحظة كهذه مع أطفالي الذين يعشقون كرة القدم كثيراً"، كما أشار كابديفيلا في منشوره إلى وزارة الرياضة الإسبانية، ثم وجه لاحقاً رسالة خاصة إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قائلاً: "إذا كان أي شخص يعرف طريقة لحل هذه المشكلة، فسأكون ممتناً له طوال حياتي".

ويُعد نظام تصريح السفر الإلكتروني شرطاً ضرورياً لدخول الولايات المتحدة الأميركية من دون تأشيرة بالنسبة لمواطني بعض دول العالم. يُذكر أن مدافع منتخب إسبانيا السابق، خوان كابديفيلا، يُعد أحد ثلاثة لاعبين فقط في منتخب إسبانيا خاضوا جميع دقائق بطولة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وساهم في تتويج بلاده باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخها آنذاك.