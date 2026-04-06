منعرج حاسم في أزمة نهائي كأس أفريقيا 2025

- بدأت السنغال إجراءات الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي للطعن في قرار منح المغرب لقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعد تلقيها شرح القرار من لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. - لم يُعلن الاتحاد الأفريقي رسمياً عن الفائز بكأس أمم أفريقيا 2025، مما أبقى البطولة في حالة غموض، بينما أكد رئيس الاتحاد إحالة الأمر إلى محكمة التحكيم الرياضي. - ستُحسم قريباً قضية نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث تعمل محكمة التحكيم الرياضي على إنهاء النزاع بسرعة مع ضمان محاكمة عادلة لجميع الأطراف.

أصبح بإمكان السنغال أخيراً بدء إجراءات الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي والطعن في قرار منح المغرب لقب كأس أمم أفريقيا 2025، إثر هزم السنغال جزائياً. فبعد ثلاثة أسابيع من الانتظار، تلقى الاتحاد السنغالي لكرة القدم، شرح القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وتعدّ هذه الخطوة أساسية لبدء إجراءات الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي، وبالتالي الطعن في قرار منح المغرب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 بالانسحاب، إذ سيبني الاتحاد السنغالي دفاعه، بناءً على ما سيعتبرها خروقاً من لجنة الاستئناف.

وأكد موقع أر.أم.سي الفرنسي، اليوم الاثنين، أن الوثيقة، التي أُرسلت إلى الطرفين (الاتحاد المغربي ونظيره السنغالي)، تضمنت تأكيداً جديداً من لجنة الاستئناف، منحها الفوز للمغرب (3-0)، دون تحديد أي ترتيبات بشأن المكافآت أو الميداليات أو الكأس. ووفقاً للمراسلة، فإنّ هذه الأمور تقع خارج نطاق اختصاص لجنة الاستئناف. ومع ذلك، ومنذ صدور قرار هيئة الاستئناف، لم يُعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر اللجنة التنفيذية، رسمياً عن الفائز بكأس أمم أفريقيا 2025، ما أبقى البطولة في حالة من الغموض. واكتفى رئيس الاتحاد بتأكيد إحالة الأمر إلى محكمة التحكيم الرياضي.

وسيُحسم قريباً مصير نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد أكثر من شهرين على انتهاء المباراة التي شابتها العديد من المشاحنات بين المشجعين، فضلاً عن أحداث داخل الملعب تمثلت في انسحاب عدد من لاعبي المنتخب السنغالي قبل العودة واستكمال النهائي، كما لم تُقدم محكمة التحكيم الرياضي جدولا زمنياً دقيقاً بعد، لكن مداولاتها ستُنهي هذه القضية، ولن يكون لأي من الفريقين أي حق في الطعن في القرار.

وصرح المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي، ماتيو ريب قائلاً: "محكمة التحكيم الرياضي مُجهزة تماماً لحل هذا النوع من النزاعات، بمساعدة محكّمين متخصّصين ومستقلين، نحن ندرك أن الفرق والجماهير يريدون معرفة القرار النهائي في أسرع وقت ممكن، وسنضمن أن تجري عملية التحكيم بأسرع ما يمكن، مع احترام حق جميع الأطراف في محاكمة عادلة". وكان الاتحاد السنغالي قد تحدى قرار الاتحاد الأفريقي، واحتفل بتتويجه باللقب خلال فترة التوقف الدولي الأسبوع الماضي.