منظمو بطولة المكسيك للتنس يرفضون إلغاءها بعد مقتل "إل مينتشو"

- استمرار بطولة المكسيك المفتوحة للتنس رغم العنف: رفض المنظمون إلغاء البطولة بعد مقتل زعيم كارتل خاليسكو، مما أدى إلى موجة عنف في المكسيك، مؤكدين استمرارها وفق البروتوكولات الأمنية. - تحذيرات السفر بسبب العنف: حثت الحكومة الأميركية مواطنيها على البقاء في خمس ولايات مكسيكية، بينما دعت كندا لتجنب السفر غير الضروري إلى مناطق متعددة بسبب ارتفاع العنف والجريمة. - تأثير العنف على الرياضات الأخرى: تأثرت مباريات كرة القدم في المكسيك، حيث تم تعليق مباريات وإعادة جدولة أخرى، بينما تستعد البلاد لاستضافة كأس العالم 2026.

رفض منظمو بطولة المكسيك المفتوحة للتنس، التي تنطلق فجر الثلاثاء، إلغاء المنافسات رغم المخاوف على سلامة اللاعبين، بعدما أدّى مقتل نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتيس، الملقب بـ"إل مينتشو"، زعيم كارتل خاليسكو الجيل الجديد (CJNG)، خلال عملية عسكرية، إلى موجة من العنف وقطع الطرقات في المكسيك، وهو ما أسفر عن تعليق أنشطة عامة في عدّة ولايات بالبلاد.

وتنطلق البطولة، المصنّفة ضمن فئة 500 نقطة، والتي تضمّ نخبة من اللاعبين العالميين مثل الرابع عالمياً، الألماني ألكسندر زفيريف، والنجم الأميركي فرانسيس تيافو، والبريطاني كاميرون نوري، فجر الثلاثاء في أكابولكو، إلّا أن منظمي بطولتَي المكسيك المفتوحة للرجال، تلقوا دعوات لإلغاء الدورة بعد اندلاع أعمال عنف عقب مقتل زعيم عصابة المخدرات الأكثر طلباً في البلاد.

وأثار مقتل بارون المخدرات أعمالاً انتقامية عنيفة، وعمّت الفوضى أرجاء البلاد، ورداً على ذلك، حثّت الحكومة الأميركية مواطنيها البقاء في خمس ولايات مكسيكية، من بينها غيريرو، حيث تُقام بطولة التنس الحالية، في الوقت الذي دعت وزارة الشؤون العالمية الكندية المواطنين "تجنّب السفر غير الضروري" إلى عشرات المناطق في المكسيك "بسبب ارتفاع مستويات العنف والجريمة المنظمة".

ومع ذلك، ورغم المخاوف على سلامة اللاعبين في المكسيك خلال بطولة 2026، نفى المنظمون التكهنات حول إمكانية إلغاءها، وقالوا في بيان رسمي اليوم الاثنين بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "إن مزاعم إلغاء البطولة بسبب مشاكل أمنية في خاليسكو لا أساس لها من الصحة، هي مستمرّة كما هو مقرّر، وتجرى عملياتها بشكل طبيعي. ونحن على تواصل مستمرٍ مع السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات والبلديات، وفقاً للبروتوكولات الأمنية المعتمدة".

من جانبٍ آخر، تُقام بطولة ميريدا المفتوحة، بشكل طبيعي بعد انطلاقها يوم السبت الماضي، وهي إحدى دورات رابطة محترفات التنس (WTA) وتضمّ عدداً من اللاعبات المميزات، أمثال النجمة البريطانية كاتي بولتر والأميركية إيما نافارو، وآن لي، وتقام أطوارها في ولاية يوكاتان، التي لم تتأثر بالعنف، بالتالي لم يصدر أي ردّ رسمي حول مطالبات الإلغاء.

وكانت مباريات كرة القدم في البلاد قد عانت من الفوضى، بعدما جرى تعليق مباراة نسائية في منتصفها إثر ورود أنباء عن إطلاق نار قرب الملعب، وذلك حين أوقف الحكم فجأةً لقاء نادي نيكاكسا ونظيره كويريتارو فيمينيل ضمن منافسات الدوري المكسيكي الممتاز للسيدات فجر الاثنين، وسارعت اللاعبات إلى غرف الملابس في ملعب فيكتوريا، على بُعد 230 ميلاً من مدينة تابالبا الجبلية، حيث قُبض على إل مينشو، لكن في نهاية المطاف أفادت السلطات أنّ الأصوات صدرت بسبب عوادم سيارات مشاركة في فعالية هناك.

وفي السياق ذاته، أعلن الدوري المكسيكي الممتاز للرجال، عن إعادة جدولة مباراة يوم الاثنين بين كويريتارو وإف سي خواريز، كما جرى تأجيل مباراة غوادالاخارا ضد كلوب أميركا في الدوري النسائي، كما عُلقت مباراتان في الدرجة الثانية للرجال بين غايبا برافا وكوريكامينوس، وتابايو وتلاكسكالا. ويخوض المنتخب المكسيكي لكرة القدم مباراة ودية ضد نظيره الأيسلندي يوم الأربعاء المقبل على ملعب كوريغيدورا في وسط المكسيك، وذلك قبل أشهرٍ قليلة من استضافة البلاد بطولة كأس العالم 2026 إلى جانب الولايات المتحدة وكندا.