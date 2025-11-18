منصف زكري: نريد هزيمة البرازيل والوصول إلى نهائي مونديال الناشئين

- تأهل منتخب المغرب للناشئين إلى ربع نهائي كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر بعد فوز مثير على مالي 3-2، ويستعد لمواجهة البرازيل في المرحلة المقبلة. - أعرب منصف زكري عن سعادته بالتأهل وشكر الجماهير على دعمهم، مؤكداً على أهمية المباراة القادمة ضد البرازيل، مع طموح الفريق للوصول إلى النهائي. - تأهل المغرب كأفضل ثالث في المجموعات، وحقق مفاجأة بإقصاء الولايات المتحدة بركلات الترجيح، ثم فاز على مالي، ليواجه البرازيل في ربع النهائي.

كشف نجم منتخب المغرب للناشئين، منصف زكري (17 عاماً)، في حديثه مع "العربي الجديد"، عن سعادته البالغة بالوصول إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، المقامة حالياً في قطر، بعد الفوز المثير على منتخب مالي بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن منافسات دور الـ 16 من المسابقة الدولية.

وقال منصف زكري، بعد نهاية اللقاء: "نحن سعداء جداً بهذا التأهل، ومالي فريق جيد جداً، ونعلم أنه كان منافساً قوياً. لقد كانت المباراة صعبة، لكن الآن سنفكر في المباراة القادمة ضد البرازيل، ونأمل الفوز بها إن شاء الله، وأود هنا شكر الجماهير، التي حرصت على دعمنا طوال بطولة كأس العالم للناشئين في قطر، لأنهم يعطوننا فرحة اللعب وكل شيء، وأشكرهم من كل قلبي".

وتابع منصف زكري حديثه: "نعم.. نرى أنفسنا في النهائي، وإذا واصلنا على هذا النسق، فأنا مقتنع أننا سنصل إلى الختام إن شاء الله"، في إشارة واضحة إلى رغبة مواهب منتخب المغرب الجادة بمواصلة عودتهم القوية في بطولة كأس العالم للناشئين، وتحقيق الفوز على البرازيل، وبعدها الوصول إلى نصف النهائي، ثم بلوغ المباراة الختامية، التي ستقام على استاد خليفة الدولي.

ويُذكر أن منتخب المغرب قد تأهل من مرحلة المجموعات، بعدما حلّ كأفضل ثالث في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، وحقق المفاجأة الكبرى، بعدما استطاع التغلب على منتخب الولايات المتحدة الأميركية في دور الـ 32، بفضل ركلات الترجيح، قبل أن يواصل عودته القوية، ويطيح بمنتخب مالي في المواجهة القوية للغاية، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور الـ 16، ليضرب موعداً مع البرازيل في ربع النهائي.