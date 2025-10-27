منصة موحدة لتذاكر مونديال الناشئين والبطولات الكبرى في قطر

- أطلقت اللجنة المنظمة لكأس العالم تحت 17 سنة "قطر 2025" تطبيق "RoadtoQatar" لتذاكر المباريات، مما يوفر منصة رقمية متكاملة للمشجعين للحصول على التذاكر الإلكترونية ومتابعة التحديثات. - التطبيق يتيح تحويل التذاكر بسهولة ويغطي فعاليات رياضية كبرى في قطر، مثل كأس العرب وكأس القارات للأندية 2025، مما يسهل على المشجعين حضور البطولات عبر منصة واحدة. - كأس العالم تحت 17 سنة 2025 تشهد مشاركة 48 منتخباً في 104 مباريات، وتختتم بالمباراة النهائية في استاد خليفة الدولي في 27 نوفمبر.

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA "قطر 2025"، اليوم الاثنين، عن إطلاق تطبيق "RoadtoQatar" المخصص لتذاكر مباريات البطولة، والذي يشكل منصة أساسية للمشجعين خلال منافسات مونديال الناشئين، المقررة إقامته في دولة قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويتعين على كافة المشجعين الراغبين في حضور المباريات تحميل التطبيق للحصول على التذاكر الإلكترونية التي قاموا بشرائها، واستخدامها للدخول إلى مجمع المسابقات في أسباير زون، الذي يستضيف معظم مباريات البطولة، إضافة إلى استاد خليفة الدولي الذي يحتضن المباراة النهائية. ويقدم تطبيق "RoadtoQatar" تجربة رقمية متكاملة، تتيح للمشجعين الاطلاع على تفاصيل تذاكرهم، ومتابعة آخر التحديثات المتعلقة بالبطولة، كما يتيح التطبيق خدمة تحويل التذاكر بسهولة إلى الأصدقاء وأفراد العائلة، ويتوفر التطبيق حالياً للتحميل عبر متجري "iOS" و "Android".

وإلى جانب مونديال الناشئين، يعد تطبيق "RoadtoQatar" منصة موحدة لإدارة تذاكر الفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها قطر هذا العام، بما في ذلك كأس العرب 2025 وكأس القارات للأندية 2025، ما يسمح للمشجعين بحضور مختلف البطولات عبر تطبيق واحد من دون الحاجة إلى استخدام منصات متعددة. وتعد كأس العالم تحت 17 سنة لعام 2025 أول نسخة يشارك فيها 48 منتخباً، وتشهد إقامة 104 مباريات بمعدل ثماني مباريات يومياً، على أن تختتم المنافسات بالمباراة النهائية في استاد خليفة الدولي بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتشهد دولة قطر موسماً رياضياً عالمياً مكثفاً يبدأ مع كأس العالم تحت 17 سنة "قطر 2025" خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني، يعقبها كأس العرب قطر 2025، من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول، ثم كأس القارات للأندية 2025، في 10 و13 و17 ديسمبر/كانون الأول.