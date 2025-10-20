منصات التواصل تشتعل بتهاني النجوم لإنجاز المغرب التاريخي

- احتفى العالم العربي بفوز منتخب المغرب للشباب بكأس العالم بعد تغلبه على الأرجنتين، ليصبح أول بلد عربي يحقق هذا اللقب في فئة الشباب، مما يعكس مستقبلًا واعدًا لكرة القدم المغربية. - تلقى المنتخب المغربي تهاني من نجوم الكرة العربية والإعلاميين، مثل الحارس السعودي محمد الدعيع وسامي الجابر، الذين أشادوا بالتطور الكبير للكرة المغربية. - عبّر الفنانون العرب والملك محمد السادس عن فخرهم بالإنجاز، وأكد النادي الأهلي المصري أن هذا التتويج مشرّف للكرة العربية والأفريقية، مما يعزز وحدة الشعور العربي.

احتفى مشاهير ونجوم وشخصيات إعلامية من مختلف أنحاء العالم بتتويج منتخب المغرب للشباب بطلاً لكأس العالم، في إنجاز غير مسبوق أدخل الفرحة إلى قلوب الملايين من المغاربة والعرب. واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي برسائل التهاني والفخر بعد الفوز التاريخي، الذي حققه أشبال الأطلس على الأرجنتين بهدفَين نظيفَين، ليصبح المغرب أول بلد عربي يصعد إلى قمة الكرة العالمية في فئة الشباب.

وهنّأ نجوم المنتخب المغربي الأول أشبال الأطلس بهذا الإنجاز التاريخي، وفي مقدمتهم نجم باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، الذي شارك عبر حسابه في موقع إنستغرام صورة حملت عبارة "أبطال العالم"، ثم أضاف: "مستقبل كرة القدم المغربية بين أيادٍ آمنة... هنيئاً لكم يا شباب، أبطال العالم لأقل من 20 عاماً". ولم يكن حكيمي النجم الوحيد، الذي عبّر عن فخره بهذا التتويج، إذ ظهرت إلى جانبه رسائل تهنئة أخرى من لاعبين بارزين، مثل عبد الصمد الزلزولي وبلال الخنوس، وعدد من زملائهما، الذين شاركوا الجمهور المغربي فرحة الإنجاز العالمي.

حكيمي عبر الإنستغرام بعد فوز المنتخب المغربي بكأس العالم تحت 20 عام 🏆:

"مستقبل كرة القدم المغربية في أيادي أمينة. تهانينا يا رفاق، أبطال كأس العالم تحت 20 عام! 🇲🇦❤️" pic.twitter.com/MLDxkYdfmg — باريس بـالعربـي🇵🇸 #ابطال اوروبا⭐️ (@Paris_Arabic) October 20, 2025

ولم تقتصر التهاني على اللاعبين المغاربة، إذ امتد صدى الإنجاز إلى نجوم الكرة العربية، الذين عبّروا عن فخرهم بما حقّقه أشبال الأطلس، فقد كتب الحارس السعودي محمد الدعيع، عبر حسابه "ألف ألف ألف مبرووووك للمنتخب المغربي فوزه بكأس العالم للشباب، ألف مبروك للشعب المغربي". أما أسطورة الكرة السعودية، سامي الجابر، فعبّر بدوره عن إعجابه بالإنجاز :"أبارك للمنتخب المغربي الشقيق تحقيق لقب كأس العالم للشباب، إنجاز مستحق لأسود الأطلس يعكس العمل المميز والتطور الكبير لكرة القدم المغربية، ويفتخر به كل عربي". هذه الرسائل التي صدرت عن رموز كروية عربية بارزة، عكست مكانة المغرب المتصاعدة في سماء كرة القدم العالمية، وروح الفخر العربي المشتركة بهذا التتويج التاريخي.

الف الف الف مبرووووووك لـ المنتخب المغربي فوزه بكاس العالم للشباب الف مبروك للشعب المغربي



انجاز عربي جديد ❤️ 🇲🇦

#المغرب_الارجنتين pic.twitter.com/8H80w40tWz — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) October 20, 2025

أبارك لـ المنتخب المغربي الشقيق تحقيق لقب كأس العالم للشباب 🇲🇦🏆



إنجاز مستحق لـ أسود الأطلس يعكس العمل المميز والتطور الكبير لكرة القدم المغربية، ويفتخر به كل عربي.#المغرب https://t.co/IcOHEmehdk — سامي الجابر (@SamiAlJaber) October 20, 2025

وأظهر الإعلاميون العرب بدورهم تضامناً واسعاً مع المنتخب المغربي، احتفاءً بالإنجاز العالمي، الذي خطّه أشبال الأطلس. فقد كتب المعلق الجزائري، حفيظ دراجي، على حسابه: "ألف مبروك لصغار أسود المغرب على تتويجهم المستحق بلقب كأس العالم لأقل من 20 سنة، بعد فوزهم بثنائية على الأرجنتين في النهائي، وإطاحتهم من قَبل البرازيلَ وإسبانيا وفرنسا. هذا التتويج جاء ثمرة للتحولات الكبيرة، التي تشهدها الكرة المغربية، منذ بلوغ المنتخب الأول نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر. ألف مبروك لثاني منتخب أفريقي يتوج باللقب بعد غانا".

أما الإعلامي القطري، خالد جاسم، فعبّر عن فرحته الكبيرة بالحدث بطريقته الخاصة "ديما ديما المغرب عظيمة يا بلاد النجوم. المغرب تفوز على الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب.. المغرب بطلة لكأس العالم للشباب. إنجاز للعرب، إنجاز كبير للكرة العربية.. مبروووووووووك يا أبطال".

وانضم إلى موجة التهاني المعلق السعودي، فهد العتيبي، الذي كتب بفخر "مبرووووووك للشعب المغربي، إنجاز عالمي وجيل عظيم يكتب التاريخ.. فخورون بنجاح هذا المنتخب الرائع". وهكذا توحّد صوت الإعلام العربي في لحظة فخر، حملت معاني الانتماء والاعتزاز بإنجاز مغربي تجاوز حدود الوطن ليغدو إنجازاً لكل العرب.

ديما ديما المغرب 🇲🇦

عظيمة يا بلاد النجوم .



المغرب تفوز على الارجنتين في نهائي كاس العالم للشباب ..#المغرب بطلة لكاس العالم للشباب .



انجاز للعرب انجاز كبير للكرة العربية ..



مبروووووووووك يا ابطال 💙💙💙 — خالد جاسم (@khalidjassem74) October 20, 2025

مبرووووووك للشعب المغربي🇲🇦

إنجاز عالمي وجيل عظيم يكتب التاريخ ..

فخورين بنجاح هذا المنتخب الرائع 👏🏻🏆🇲🇦 https://t.co/kVOKuL4s87 — فهد العتيبي 🇸🇦 (@FhadOtaibi) October 20, 2025

ألف مبروك لصغار أسود المغرب على تتويجهم المستحق بلقب كأس العالم لأقل من 20 سنة، بعد فوزهم بثنائية على الأرجنتين في النهائي، وإطاحتهم من قبل بالبرازيل وإسبانيا وفرنسا.

هذا التتويج جاء ثمرةً للتحولات الكبيرة التي تشهدها الكرة المغربية منذ بلوغ المنتخب الأول نصف نهائي كأس العالم… pic.twitter.com/SEtgkw8Foe — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) October 20, 2025

وتقدّم بالتهنئة أيضاً الفنانون العرب، ومن بينهم الممثل المصري، مصطفى شعبان، الذي كتب: "مليووون مبروك لمنتخب المغرب الشقيق هذا الإنجاز التاريخي الذي رفع راية العرب عالياً". انتصار مستحق جاء ثمرة جهدٍ وإصرارٍ وعزيمةٍ لا تعرف المستحيل. الكرة المغربية تثبت من جديد أنها في زمن التألق والإبداع، وأن المجد يُصنع بالعمل والروح الجماعية. فرحة مغربية بنكهة عربية، تزرع فينا الأمل بأن أبناء هذه الأمة قادرون على الوصول إلى القمة متى آمنوا بأنفسهم".

كما عبّر النجم اللبناني، راغب علامة، عن فخره الكبير بإنجاز المنتخب المغربي عبر رسالة مؤثرة كتب فيها: "بكل فخر فاز ليلة أمس المنتخب المغربي فئة الأشبال على الأرجنتين 2-0. ألف مبرووك للمغرب على الفوز التاريخي بكأس العالم! أنتم فخر العرب وأمل المستقبل. أحرّ التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك محمد السادس، وإلى الشعب المغربي العظيم على هذا الإنجاز المشرف، الذي أدخل الفرح إلى قلوبنا جميعاً".

🇲🇦✨ بكل فخر فاز ليل أمس المنتخب المغربي فئة الأشبال U20 على الارجنتين 2-0. الف مبرووك للمغرب على الفوز التاريخي بكأس العالم!

أنتم فخر العرب وأمل المستقبل 👑⚽

أحرّ التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك محمد السادس وإلى الشعب المغربي العظيم على هذا الإنجاز المشرف الذي أدخل الفرح… pic.twitter.com/AmnkrtfrGr — RaghebAlama (@raghebalama) October 20, 2025

وارتقى صدى الفخر إلى أعلى المستويات في المغرب، حين بعث الملك محمد السادس رسالة تهنئة إلى لاعبي المنتخب الشاب، وأشاد بما حقّقوه من إنجاز تاريخي رفع راية الوطن عالياً. وجاء في رسالته "نشيد بهذا التألق الرياضي الذي جاء ثمرة مباركة لثقتكم العالية بالنفس، ولإيمانكم الراسخ بقدراتكم ومهاراتكم. شرفتم بلدكم وشبابه أيّما تشريف، ومثلتموه وقارتنا الأفريقية خير تمثيل"، وأضاف الملك، موجهاً كلمته لأبطال العالم: "نحثكم على الاستمرار على الخطى نفسها الجادة، سائلين الله العلي القدير أن يحفظكم ويسدد خطاكم، وأن يوفقكم لمواصلة مشواركم الواعد بتحقيق المزيد من الأمجاد والألقاب".

وقدّم النادي الأهلي المصري تهنئة رسمية إلى المنتخب المغربي للشباب، بعد تتويجه التاريخي بكأس العالم تحت 20 عاماً، وأشاد بما وصفه بإنجاز مشرّف للكرة العربية والأفريقية. وجاء في رسالة الأهلي، التي نشرها عبر حسابه على منصة إكس: "يتقدّم النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضاؤه وجماهيره، بخالص التهاني القلبية إلى الأشقاء في المغرب، وإلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وإلى جماهير منتخب المغرب للشباب الذي شرّف الكرة العربية وفاز ببطولة العالم تحت 20 سنة.. كل الأمنيات للأشقاء بدوام التقدم والازدهار".

وهكذا توّجت احتفالات الجماهير والنجوم العرب رحلة المجد المغربي، التي بدأت من الميدان، وانتهت في قلوب الملايين عبر إنجاز يتجاوز حدود كرة القدم، ليغدو رمزاً لوحدة الشعور العربي حين ينتصر الحلم والعمل والإصرار. وبين تهاني القادة وتفاعلات الفنانين ورسائل الرياضيين، أثبتت كرة القدم المغربية أنها أصبحت عنواناً للإبداع والروح الجماعية، وأن الألقاب لا تأتي صدفة، بل تُصنع بعزيمةٍ لا تلين.